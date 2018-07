Zuhanásba kezdett az olajár

Az Egyesült Államok fontolgatja, hogy átmeneti mentességet adjon a szankciók alól azon országoknak, amelyeknek több időre van szükségük az iráni olajimportjuk csökkentéséhez - mondta Steven Mnuchin pénzügyminiszter még pénteken, akinek a nyilatkozata azonban hétfőig embargós volt a CNBC beszámolója szerint. Indoklása szerint az Államok el kívánja kerülni, hogy a Teheránnal szembeni új szankciók zavart okozzanak a globális olajpiacon.Az benchmark Brent nyersolaj árfolyam több mint 3 százalékkal gyengül hétfőn délután, az árfolyam mélyen 73 dollár alatt jár.

A Trump-adminisztráció célja, hogy az iráni olajexportot teljesen megszüntesse az új szankciók életbe lépésével novembertől, így egy fontos bevételi forrástól megfosztva a perzsa államot. Ennek érdekében igyekszik rávenni az iráni olajat vásárló országokata, hogy teljesen függesszék fel importjukat. Az amerikai pénzügyminiszter közlése szerint a szankciókról a július 19-22-i Buenos Aires-i G20-csúcson kíván tárgyalni az érintett országokkal.Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter hétvégi nyilatkozata szerint ugyanakkor Washington elutasította azt a francia kérést, amely haladékot kért az Iránban tevékenykedő francia vállalatok részére - számolt be a Le Figaro.Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke május elején jelentette be, hogy országa kilép az iráni nukleáris egyezményből, amelyet Irán hat nagyhatalommal - az Egyesült Államokkal, Németországgal, Franciaországgal, az Egyesült Királysággal, Kínával és Oroszországgal kötött 2015-ben. A lépést az USA európai és egyéb szövetségesei is ellenezték. A Trump-adminisztráció közlése szerint mindezidáig több mint 50 külföldi vállalat szüntette be iráni tevékenységét a bejelentés óta.Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szintén pénteken azt mondta, a szankciók kivetését egy kivételével minden országgal megvitatták, de nem nevezte meg ezt az államot. Jó eséllyel azonban Oroszországról lehet szó, amely hivatalos iráni és orosz információk szerint 50 milliárd dollár értékű beruházásokat tervez az iráni olaj- és gázszektorban - írta az FT.Hasszan Rouhani iráni elnök szombaton azt mondta az iráni állami televízióban, hogy a szankciók ügyében Washington jobban el van szigetelve, mint korábban bármikor, még szövetségesei között is.