Bejelentette az EKB a bankok tőkekövetelményeire vonatkozó egyszerűsítő javaslatait
Bank

Portfolio
Az Európai Központi Bank (EKB) csütörtökön olyan javaslatcsomagot tett közzé, amely egyszerűbbé és átláthatóbbá tenné a 2008-as pénzügyi válság után kialakított uniós banki szabályozást, miközben összességében nem csökkentené a pénzintézetekre nehezedő tőkekövetelményeket.

A bankok régóta panaszkodnak arra, hogy a felügyeleti rendszer túl bonyolult és költséges. Az Egyesült Államokban ezzel párhuzamosan éppen zajlik a szabályok lazítása és a tőkekövetelmények enyhítése, arra hivatkozva, hogy a szigorú előírások visszafogják a hitelezést és a banki tevékenységet - emlékeztet a Reuters.

Az EKB viszont kitart amellett, hogy az egyszerűsítés nem vezethet alacsonyabb tőkeszintekhez.

Luis de Guindos, az EKB alelnöke hangsúlyozta: az egyszerűsítésnek úgy kell megvalósulnia, hogy közben fennmaradjon a bankok ellenálló képessége, vagyis a megfelelő tőkeszint. Szerinte az EKB nem kívánja aláásni az európai bankok jelenlegi tőkeellátottságát.

Az EKB egyik legfontosabb javaslata a tőkekövetelményekhez kapcsolódó pufferstruktúra egyszerűsítése.

A jelenlegi, több elemből álló rendszert két elemre csökkentenék:

  • egy nem felszabadítható és
  • egy felszabadítható

puffere. Utóbbit a hatóságok válsághelyzetben ideiglenesen enyhíthetnék. A felszabadítható puffer az anticiklikus tőkepuffer és a rendszerkockázati puffer összevonásával jönne létre.

A jegybank a tőkeáttételi mutató keretrendszerét is átalakítaná. A mostani négy elem helyett csak kettő maradna: egy 3 százalékos minimumkövetelmény és egyetlen puffer. Ezt a puffert a kisebb bankok esetében akár nullára is csökkenthetik. Emellett

bővítenék a kisbanki rezsim hatályát, így több hitelintézetre vonatkoznának egyszerűbb, arányosított felügyeleti szabályok.

Az EKB az úgynevezett AT1 kötvények reformját is szorgalmazza. Ezek az átváltható, veszteségelnyelő értékpapírok 2023-ban kerültek a figyelem középpontjába, amikor a Credit Suisse 16,5 milliárd frank névértékű AT1-állományát teljesen leírták az UBS által végrehajtott, államilag irányított felvásárlás során. Egy svájci bíróság később jogellenesnek minősítette a döntést, a fellebbezési eljárás még folyamatban van.

De Guindos szerint az AT1 kötvények jelenlegi formájukban csak korlátozottan képesek veszteségelnyelésre, mert a bankok ritkán használják őket tényleges veszteségek fedezésére. Úgy véli, javítani kellene ezen eszközök veszteségelnyelő funkcióját, és az AT1-papírokat a jövőben a részvényekhez hasonlóbbá kellene tenni.

Az EKB emellett az uniós banki stressztesztek hatókörének és módszertanának felülvizsgálatát is kezdeményezte,

hogy a vizsgálatok jobban tükrözzék a pénzügyi rendszer valós kockázatait.

A javaslatcsomagot az EKB Kormányzótanácsa már jóváhagyta, a következő lépésben az Európai Bizottság vizsgálja meg. A szabályok tényleges módosítása ugyanakkor még éveket vehet igénybe. De Guindos szerint ez a csomag a jogalkotókkal folytatott párbeszéd kiindulópontja, az EKB szerepe pedig továbbra is az, hogy szakmai javaslatokat tegyen, nem pedig az, hogy közvetlenül jogszabályokat alkosson.

