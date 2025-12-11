  • Megjelenítés
FONTOS Összeomlás felé robog Európa egykor csodált gazdasági motorja
Rontotta az MFB és az EXIM adósbesorolásának a kilátását a Fitch
A két állami tulajdonú bank, az MFB és az EXIM adósbesorolásának a kilátását is rontotta a Fitch, miután pénteken hasonlóan tett a Magyar Állam BBB minősítésének a kilátásával is.

Szerdán a Fitch Ratings megerősítette az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-re megállapított „BBB” hosszú lejáratú banki kibocsátói hitelminősítést, a hitelminősítéshez kapcsolódó kilátást azonban stabilról negatívra változott.

Szintén december december 10-én a Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank Zrt.) hosszú lejáratú deviza adóssága hitelminősítésének ’BBB’ besorolását is megerősítette a Fitch, de a hitelminősítéshez kapcsolódó kilátás stabilról negatívra változott.

A két állami tulajdonú bank hitelminősítésének megerősítése és a kilátás változása követi a Fitch Ratings által a magyar állam hitelminősítéséhez kapcsolódó kilátás 2025. december 5-én stabilról negatívra történt módosítását, a lépés ilyenkor szokásosnak mondható.

A hitelminősítő az eddigi BBB szinten hagyta Magyarország adósbesorolását péntek este, az ehhez rendelt stabil kilátást viszont negatívra rontották. Ezzel lezárult a 2025-ös felülvizsgálatok sora, legközelebb várhatóan jövő tavasszal jönnek majd vizsgálódni a nagy hitelminősítők. 

