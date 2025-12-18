Otthon Start-őrület: decemberben tetőzhet a lakáshitelek felvétele

Property Warm Up 2026 Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!

Az ingatlanárak növekedési üteme lassul, egyes részpiacokon már korrekciós jelek is megjelentek, ami a piac szerkezeti átalakulását erősíti – írja közleményében a szervezet. Szerintük a piac párhuzamosan visszatérhet egy kiegyensúlyozottabb működéshez, amit a bővülő kínálat és az erősödő vevői kivárás is támogat.

A jelzáloghitel-kihelyezések viszont időben eltolódva követik az adásvételek alakulását.

A lakáscélú hitelek folyósítása jellemzően az adásvételi szerződés megkötése után, több hetes vagy akár több hónapos átfutással történik meg, a banki bírálat, a jogi folyamatok és a folyósítási feltételek teljesülése miatt.

Ennek következtében a hitelezési statisztikák nem az adott hónap aktuális tranzakciós aktivitását tükrözik, hanem elsősorban a korábbi időszakban megkötött ügyletek pénzügyi lezárását. A szeptemberi és októberi magas tranzakciószám hatása ezért az év végi hónapokban jelenik meg a hitelkihelyezési volumenekben.

A Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége szerint a jelzáloghitelezés közvetítők által lebonyolított volumene 2025 végén csúcs közelébe érhet. Ezt elsősorban az év végére kifutó ügyletek, valamint a korábban elindított finanszírozási folyamatok lezárása magyarázza.

A december környékén jelentkező csúcs nem új kereslet megjelenését jelzi,

hanem a korábbi adásvételek pénzügyi lezárását. 2026 elején a volumen fokozatos normalizálódása várható, összhangban az alacsonyabb év végi tranzakciós aktivitás késleltetett hatásával.

A jelenlegi trendek alapján 2026 elején kiegyensúlyozottabb piaci működés várható. Az adásvételek száma stabilizálódhat, a hitelkihelyezés a magas szintről fokozatosan normalizálódik, míg az árak esetében mérsékelt, szelektív és lokálisan eltérő mozgások lehetnek jellemzők.

A piacot egyre inkább a saját célú vásárlók, a tudatos finanszírozási döntések és a reális árképzés határozza meg. A 2025 végén kirajzolódó folyamatok alapján 2026 első felében egy új, fenntarthatóbb piaci egyensúly kialakulása várható – vélik az FPKOSZ-nél.

