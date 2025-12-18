  • Megjelenítés
Otthon Start-őrület: decemberben tetőzhet a lakáshitelek felvétele
Otthon Start-őrület: decemberben tetőzhet a lakáshitelek felvétele

Portfolio
Miközben az ingatlan-adásvételek száma az őszi csúcsot követően már mérséklődik a magyar lakáspiacon, a jelzáloghitelezés – különösen a közvetítők által lebonyolított volumen – továbbra is kiemelkedő szinten alakul. Az első látásra ellentmondásos helyzet valójában a lakáspiac működéséből fakadó, természetes időbeli eltolódás következménye – hívta fel a figyelmet a Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége.
Az ingatlanárak növekedési üteme lassul, egyes részpiacokon már korrekciós jelek is megjelentek, ami a piac szerkezeti átalakulását erősíti – írja közleményében a szervezet. Szerintük a piac párhuzamosan visszatérhet egy kiegyensúlyozottabb működéshez, amit a bővülő kínálat és az erősödő vevői kivárás is támogat.

A jelzáloghitel-kihelyezések viszont időben eltolódva követik az adásvételek alakulását.

A lakáscélú hitelek folyósítása jellemzően az adásvételi szerződés megkötése után, több hetes vagy akár több hónapos átfutással történik meg, a banki bírálat, a jogi folyamatok és a folyósítási feltételek teljesülése miatt.

Ennek következtében a hitelezési statisztikák nem az adott hónap aktuális tranzakciós aktivitását tükrözik, hanem elsősorban a korábbi időszakban megkötött ügyletek pénzügyi lezárását. A szeptemberi és októberi magas tranzakciószám hatása ezért az év végi hónapokban jelenik meg a hitelkihelyezési volumenekben.

Diákhitel: ezek a kamatok lesznek érvényben január 1-jétől

Izgalmas listára került fel az OTP

NGM: átlépte a 15 ezer igénylést a fix 3%-os kkv-hitel

A Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége szerint a jelzáloghitelezés közvetítők által lebonyolított volumene 2025 végén csúcs közelébe érhet. Ezt elsősorban az év végére kifutó ügyletek, valamint a korábban elindított finanszírozási folyamatok lezárása magyarázza.

A december környékén jelentkező csúcs nem új kereslet megjelenését jelzi,

hanem a korábbi adásvételek pénzügyi lezárását. 2026 elején a volumen fokozatos normalizálódása várható, összhangban az alacsonyabb év végi tranzakciós aktivitás késleltetett hatásával.

jelzáloghitelezés

A jelenlegi trendek alapján 2026 elején kiegyensúlyozottabb piaci működés várható. Az adásvételek száma stabilizálódhat, a hitelkihelyezés a magas szintről fokozatosan normalizálódik, míg az árak esetében mérsékelt, szelektív és lokálisan eltérő mozgások lehetnek jellemzők.

A piacot egyre inkább a saját célú vásárlók, a tudatos finanszírozási döntések és a reális árképzés határozza meg. A 2025 végén kirajzolódó folyamatok alapján 2026 első felében egy új, fenntarthatóbb piaci egyensúly kialakulása várható – vélik az FPKOSZ-nél. 

A címlapkép illusztráció. 

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

