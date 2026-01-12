  • Megjelenítés
Nagybevásárlásra indult a Freddie Mac és a Fannie Mae - hogy lesz ebből privatizáció?

Az előzetes híreknek megfelelően Donald Trump amerikai elnök elrendelte, hogy a jelzáloghitelezéssel foglalkozó Freddie Mac és Fannie Mae összesen 200 milliárd dollár értékben vásároljon jelzálogkötvényeket, ami elemzők szerint komoly kétségeket vet fel a két állami felügyelet alatt álló pénzintézet szintén tervbe vett privatizációjának esélyeivel kapcsolatban.

A Fannie Mae-t és a Freddie Macet az amerikai kongresszus hozta létre a lakáspiac támogatására. A két jelzáloghitelező 2008-as állami mentőcsomagja óta kormányzati felügyelet alatt működik, a reprivatizációs kísérletek – Trump első elnöksége idején is – pedig rendre kudarcot vallottak. Újraválasztása után azonban ismét felcsillant a remény a magánosításra.

Mivel az első ciklusomban nem adtam el a Fannie Mae-t és a Freddie Macet, most sokszorosan többet érnek

– írta Trump csütörtökön a Truth Socialön. Az elnök célja, hogy

a mostani kötvényvásárlási programmal csökkentse a jelzáloghitelek kamatait és a havi törlesztőrészleteket.

Érkeznek a banki gyorsjelentések Amerikából, minden idők második legnagyobb nyeresége várható

Óriási üzlet körvonalazódik Venezuelában a külföldi bankoknak, már pedzegetik is a nyertest

Babaváró hitel 2026: feltételek, igénylés, visszafizetés, tudnivalók és változások egy helyen!

Az elképzelés szerint így a lakhatás megfizethetőbbé válhat, ami a félidős választások előtti zuhanó népszerűségi mutatók miatt fontos lenne az elnöknek.

Szakértők szerint az, hogy ezeket a cégeket elnöki célok finanszírozására használják, rossz ómen a kormányzati felügyelet megszüntetésének esélyei szempontjából. "

Ha a kormány által támogatott vállalkozások az elnöki politikák finanszírozási eszközeivé válhatnak, soha többé nem számíthatunk a reprivatizációjukra

"– fogalmazott Mike O'Rourke, a JonesTrading elemzője.

Bill Pulte, a Szövetségi Lakásfinanszírozási Ügynökség igazgatója pénteken a Fehér Házban azt nyilatkozta, hogy

Trump 200 milliárd dolláros bejelentését követően egyetlen nap alatt már 3 milliárd dollár értékben bonyolítottak le kötvényvásárlásokat.

Pulte szerint a Freddie Mac és a Fannie Mae privatizációja "még nagyon is megvalósulhat". Az igazgató nem árulta el, mikorra tervezik a 200 milliárd dolláros keretösszeg teljes felhasználását.

