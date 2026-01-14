Tovább csökkentek a lakáshitelkamatok Amerikában, valami megindult a lakáspiacon

A Jelzálogbankok Szövetsége (Mortgage Bankers Association, MBA) szerdán közzétett adatai szerint a 30 éves futamidejű jelzáloghitelek átlagkamata az egy héttel korábbihoz képest 7 bázisponttal 6,18 százalékra csökkent a január 9-én zárult héten.
Ez 2024 szeptembere óta a legalacsonyabb érték, és egyben az egyik legkedvezőbb szint 2022 óta.
Az ötéves, változó kamatozású jelzáloghitelek kamata eközben közel fél százalékponttal esett vissza, 5,42 százalékra.
Az olcsóbb finanszírozási lehetőségek hatására az MBA lakásvásárlási indexe csaknem 16 százalékkal emelkedett, és 2023 februárja óta a második legmagasabb értéket érte el. A refinanszírozási mutató több mint 40 százalékkal ugrott meg, ami szeptember óta a legnagyobb növekedés.
Az adatok némi megkönnyebbülést jeleznek az amerikai lakáspiacon, amely az elmúlt években a megfizethetőségi gondok miatt komoly nyomás alá került. A keddi kormányzati jelentés szerint az új lakások eladási üteme októberben 2023 óta a legerősebb volt, elsősorban az építtetők kedvezményeinek és árcsökkentéseinek köszönhetően.
Donald Trump elnök a lakhatási válság enyhítése érdekében
azt javasolja, hogy tiltsák ki az intézményi befektetőket az egylakásos családi házak piacáról.
Emellett utasította a Fannie Mae-t és a Freddie Mac-et, hogy 200 milliárd dollár értékben vásároljanak jelzálogfedezetű értékpapírokat a hitelfelvételi költségek mérséklése céljából.
