Kimondták a háborúról, amit egyikünk se akart hallani - Készítik a pénzügyi rendszert a legrosszabbra

Mārtiņš Kazāks, a Lett Nemzeti Bank elnöke és az Európai Központi Bank (EKB) kormányzótanácsának tagja arra figyelmeztette az európai döntéshozókat, hogy ne legyenek naivak:
szerinte a kontinens már most háborúban áll Oroszországgal.
A Financial Timesnak adott interjúban úgy fogalmazott: "Naivitás azt gondolni, hogy nem vagyunk háborúban Oroszországgal." Bár a fegyveres konfliktus egyelőre nem európai földön zajlik, állítása szerint a kibertámadások "folyamatosak", a Balti-tenger alatti kábeleket rendszeresen szabotálják, a dán légteret pedig drónok sértik meg. Kazāks úgy véli,
a jegybankoknak és a pénzügyi rendszernek fel kell készülniük a további eszkalációra.
Az 52 éves közgazdász 2019 decembere óta vezeti a lett jegybankot, és az EKB alelnöki posztjára is az egyik esélyesének számít. A jelenlegi alelnök, Luis de Guindos nyolcéves mandátuma májusban jár le, utódjáról az euróövezet pénzügyminiszterei akár már hétfőn dönthetnek. Kazāks versenytársai között van Olli Rehn, a finn jegybank elnöke, valamint Mário Centeno, a portugál jegybank korábbi vezetője is.
A volt szovjet tagköztársaság, Lettország 280 kilométer hosszú határszakaszon osztozik Oroszországgal, és jelentős orosz kisebbség él az országban. A NATO az elmúlt években megerősítette katonai jelenlétét a balti államban.
Kazāks elmondta, hogy a lett jegybank az elmúlt négy-hat évben intenzíven dolgozott különféle vészhelyzeti forgatókönyveken. Kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy válsághelyzetben is biztosított legyen a készpénzhez való hozzáférés, valamint a digitális fizetések zavartalan működése. A kereskedelmi bankokat kötelezték arra, hogy tartsanak fenn egy "kritikus fontosságú" ATM-hálózatot; ezek egy része saját áramfejlesztővel is rendelkezik.
Emellett kiépítettek egy offline bankkártyás fizetési rendszert a gyógyszertárakban, a benzinkutakon és az élelmiszerboltokban, hogy áram- vagy hálózatkimaradás esetén is biztosítható legyen az alapvető vásárlások lebonyolítása.
Sok területen a legjobbak vagyunk, más országok a mi megoldásainkat veszik át
" – mondta Kazāks, hozzátéve, hogy Lettország szívesen megosztja tapasztalatait partnereivel.
A jegybankelnök hangsúlyozta, hogy a felkészülés nemcsak az orosz támadás kockázatára vonatkozik, hanem olyan forgatókönyvekre is, mint az árvizek vagy más, a klímaváltozáshoz köthető veszélyek.
Kazāks szerint ha egy euróövezeti tagállam területén katonai konfliktus alakulna ki, az pénzügyi stabilitási problémákhoz, a bankrendszer megingásához és az államadósság fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmakhoz vezethetne. Ugyanakkor ezeket a kockázatokat "marginálisnak" nevezte, és úgy vélte, az Európai Unió képes lenne kezelni őket.
"A mi kezünkben van, hogy egyre kisebbre csökkentsük az Oroszországgal való közvetlen konfliktus valószínűségét" – fogalmazott. Ehhez szerinte két dolog szükséges: egyrészt Ukrajnát úgy kell támogatni, hogy Moszkva ne győzhessen, másrészt
meg kell erősíteni az európai haderőt, hogy Oroszországban kialakuljon az a meggyőződés, miszerint bármilyen támadás túl nagy kockázatot jelentene.
Címlapkép forrása: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images
