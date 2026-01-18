  • Megjelenítés
Kimondták a háborúról, amit egyikünk se akart hallani - Készítik a pénzügyi rendszert a legrosszabbra
Mārtiņš Kazāks, a lett jegybank elnöke szerint Európa már most háborúban áll Oroszországgal, ezért a döntéshozóknak fel kell hagyniuk a naivitással, és fel kell készíteniük a pénzügyi rendszert a további eszkalációra - tudósított a Financial Times.

Mārtiņš Kazāks, a Lett Nemzeti Bank elnöke és az Európai Központi Bank (EKB) kormányzótanácsának tagja arra figyelmeztette az európai döntéshozókat, hogy ne legyenek naivak:

szerinte a kontinens már most háborúban áll Oroszországgal.

A Financial Timesnak adott interjúban úgy fogalmazott: "Naivitás azt gondolni, hogy nem vagyunk háborúban Oroszországgal." Bár a fegyveres konfliktus egyelőre nem európai földön zajlik, állítása szerint a kibertámadások "folyamatosak", a Balti-tenger alatti kábeleket rendszeresen szabotálják, a dán légteret pedig drónok sértik meg. Kazāks úgy véli,

a jegybankoknak és a pénzügyi rendszernek fel kell készülniük a további eszkalációra.

Az 52 éves közgazdász 2019 decembere óta vezeti a lett jegybankot, és az EKB alelnöki posztjára is az egyik esélyesének számít. A jelenlegi alelnök, Luis de Guindos nyolcéves mandátuma májusban jár le, utódjáról az euróövezet pénzügyminiszterei akár már hétfőn dönthetnek. Kazāks versenytársai között van Olli Rehn, a finn jegybank elnöke, valamint Mário Centeno, a portugál jegybank korábbi vezetője is.

A volt szovjet tagköztársaság, Lettország 280 kilométer hosszú határszakaszon osztozik Oroszországgal, és jelentős orosz kisebbség él az országban. A NATO az elmúlt években megerősítette katonai jelenlétét a balti államban.

Kazāks elmondta, hogy a lett jegybank az elmúlt négy-hat évben intenzíven dolgozott különféle vészhelyzeti forgatókönyveken. Kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy válsághelyzetben is biztosított legyen a készpénzhez való hozzáférés, valamint a digitális fizetések zavartalan működése. A kereskedelmi bankokat kötelezték arra, hogy tartsanak fenn egy "kritikus fontosságú" ATM-hálózatot; ezek egy része saját áramfejlesztővel is rendelkezik.

Emellett kiépítettek egy offline bankkártyás fizetési rendszert a gyógyszertárakban, a benzinkutakon és az élelmiszerboltokban, hogy áram- vagy hálózatkimaradás esetén is biztosítható legyen az alapvető vásárlások lebonyolítása.

Sok területen a legjobbak vagyunk, más országok a mi megoldásainkat veszik át

" – mondta Kazāks, hozzátéve, hogy Lettország szívesen megosztja tapasztalatait partnereivel.

A jegybankelnök hangsúlyozta, hogy a felkészülés nemcsak az orosz támadás kockázatára vonatkozik, hanem olyan forgatókönyvekre is, mint az árvizek vagy más, a klímaváltozáshoz köthető veszélyek.

Kazāks szerint ha egy euróövezeti tagállam területén katonai konfliktus alakulna ki, az pénzügyi stabilitási problémákhoz, a bankrendszer megingásához és az államadósság fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmakhoz vezethetne. Ugyanakkor ezeket a kockázatokat "marginálisnak" nevezte, és úgy vélte, az Európai Unió képes lenne kezelni őket.

"A mi kezünkben van, hogy egyre kisebbre csökkentsük az Oroszországgal való közvetlen konfliktus valószínűségét" – fogalmazott. Ehhez szerinte két dolog szükséges: egyrészt Ukrajnát úgy kell támogatni, hogy Moszkva ne győzhessen, másrészt

meg kell erősíteni az európai haderőt, hogy Oroszországban kialakuljon az a meggyőződés, miszerint bármilyen támadás túl nagy kockázatot jelentene.

