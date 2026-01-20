Felrobbant a szaúdi bankok mérlege, külföldi hitelekből tömik be a lyukakat

A Fitch Ratings hitelminősítő adatai szerint a közel-keleti ország bankjai 2025-ben összesen mintegy 33 milliárd dollárnyi külföldi hitelt vettek fel.
Ez nagyjából a háromszorosa az egy évvel korábban felállított, 10,5 milliárd dolláros rekordnak.
"Azt gondoltuk, hogy 2024 lesz a rekordév, és ennyi. 2025 azonban jelentősen túlszárnyalta ezt" – mondta Redmond Ramsdale, a Fitch közel-keleti banki minősítésekért felelős vezetője.
A hitelállomány nagyjából 2020 óta növekszik gyors ütemben. A szaúdi bankok jelentős szerepet vállaltak Mohamed bin Szalmán trónörökös, több ezer milliárd dolláros, "Vision 2030" nevű programjának finanszírozásában, amelynek célja az ország olajbevételektől való függőségének csökkentése. Emellett a dinamikusan bővülő ingatlanpiacon jelzáloghiteleket is nagy számban folyósítottak.
A hitelezés bővülése azonban meghaladta a betétállomány növekedését. Ennek következtében a bankok egyre kevésbé képesek fenntartani a korábbi lendületet, miközben a királyság likviditása szűkül az évtizedes állami költekezés után.
Az Alvarez & Marsal adatai szerint
a tíz legnagyobb bank hitel/betét aránya 2025 közepére megközelítette a 106 százalékot.
Ez mintegy 10 százalékponttal magasabb a 2023-as azonos időszaknál, és jóval meghaladja a szomszédos Egyesült Arab Emírségek legnagyobb bankjainál mért körülbelül 75 százalékot.
A szűkülő likviditás arra kényszeríti a szaúdi bankokat, hogy alternatív finanszírozási forrásokat keressenek, elsősorban külföldön. A Moody's adatai szerint a külföldi finanszírozás aránya 2020-ban még mindössze 6 százalék volt, 2025 júniusára viszont már 11 százalékra emelkedett.
"A szaúdi bankok korábban csak korlátozottan vettek igénybe külföldi hitelt, ami most vonzóvá teszi őket a nemzetközi befektetők számára" – vélekedett Tim Callen, az Arab-öböl menti Államok Intézetének washingtoni kutatója, az IMF egykori szaúd-arábiai misszióvezetője. "A szaúdi bankrendszert erősnek, likvidnek és jól szabályozottnak tartják, ami mind vonzó a befektetők számára."
A királyság bankfelügyelete reagált a növekvő külföldi finanszírozásra: májusban egy évet adott a bankoknak arra, hogy anticiklikus tőkepufferüket nulláról a teljes, kockázattal súlyozott eszközállományuk 1 százalékára emeljék.
Egyes elemzők szerint a szaúdi bankok mérsékelni fogják hitelezésüket, miközben a királyság újrakalibrálja ambiciózus gazdasági átalakítási programját a nyomott olajárak, a növekvő államadósság és a szélesedő költségvetési hiány közepette. Néhány gigaprojektet – köztük a futurisztikus, egyenes vonalú The Line várost, a hatalmas Neom fejlesztés zászlóshajóját – visszavágtak, mivel Rijád az olyan vállalt eseményekre összpontosít, mint az Expo 2030 vagy a 2034-es labdarúgó-világbajnokság.
Bár egyes nagyprojekteket felülvizsgálnak, a szaúdi gazdaság továbbra is bővül. Ennek egyik oka az OPEC+ termelői csoport megemelt olajkvótája, valamint a nem olajból származó bevételek erőteljes növekedése. Az IMF hétfőn 4,5 százalékra emelte az idei szaúdi GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését a korábbi 4 százalékról.
Ihszán Buhulaiga szaúdi közgazdász szerint a hagyományosan kockázatkerülő helyi bankoknak újra kell gondolniuk hozzáállásukat. "Ha a gazdasági növekedés továbbra is 4 százalék felett marad, a bankoknak bővíteniük kell tőkéjüket, és felül kell vizsgálniuk kockázati mátrixukat, hogy az jobban illeszkedjen a gazdaság jelenlegi helyzetéhez. Nem ülhetnek tétlenül, mondván: folytatjuk úgy, ahogy 2010-ben. A dolgok megváltoztak."
Egyes hitelminősítők ennek ellenére arra számítanak, hogy a banki hitelezés növekedése kissé lassul. Ramsdale elmondta, hogy a Fitch 2025-re nagyjából 13 százalékos hitelállomány-bővülést prognosztizál, ami 1 százalékponttal elmarad a 2024-es ütemtől,
2026-ra pedig további lassulást, 10 százalékos növekedést várnak.
"A bankok kissé lassítanak, hogy ellensúlyozzák a szűkülő likviditást és a szűkösebb tőkeellátottságot" – tette hozzá Ramsdale.
