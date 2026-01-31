Kevesen ismerik ezt a legális SZJA-trükköt: most közel 600 ezer forint kiadásodat támogatja az állam

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Alig ismert, de több millió embert érintő lehetőség, hogy a befizetett személyi jövedelemadónkból mind lakáshitel törlesztésére, mind lakbérre és kollégiumi díjra igényelhetünk egy meghatározott összegű állami támogatást. A támogatás igénybevételének persze feltételei vannak, de aki teljes mértékben ki tudja használni, évente akár 581 ezer forintnyi lakhatási kiadására kaphat 20 százalékos adó-visszatérítést. Ez a szükséges korrekciót követően akár 123 ezer forintnyi állami támogatást eredményezhet – nem beszélve arról, hogy egy család akár duplán is megkaphatja az összeget. Mutatjuk, hogyan lehet kihasználni ezt a támogatást, és pontosan mennyi lakhatási költséget spórolhatunk meg egy kis ügyességgel.

A kulcs az egészségpénztár

Az egészségpénztárról a legtöbbeknek a gyógyszerekre, magánegészségügyi ellátásra fordítható megtakarítás jut eszükbe – azt viszont már sokkal kevesebben tudják, hogy úgynevezett "önsegélyező" szolgáltatásokra is kihasználható az egyre elterjedtebb támogatási lehetőség. Az önsegélyező célok között szerepel egyebek mellett a felsőoktatásban tanuló gyermek kollégiumi díjára, albérleti díjára fordított kiadások támogatása,

sőt, egy egyszerű lakáshitel törlesztése is finanszírozható az egészségpénztári megtakarításból.

Az alábbiakban bemutatjuk, kik jogosultak erre a speciális támogatási formára, milyen célokra használhatják a megszerezhető ingyen pénzt, és mekkora összeggel járulhat hozzá az állam egy család lakhatási költségéhez.

Milyen lakhatási költségeket támogat az állam SZJA-visszatérítéssel?

Az egészség- és önsegélyező pénztár olyan öngondoskodási forma, melynek keretein belül a pénztártagok meghatározott célokra takaríthatnak meg, és a saját maguk, valamint a munkáltatójuk által teljesített befizetések után 20%-os állami támogatásban (személyijövedelemadó-visszatérítésben) részesülhetnek. Az adójóváírás maximuma évente 150 ezer forint, a támogatást az éves adóbevallásban lehet igényelni. A maximális 150 ezer forintos támogatás megszerzéséhez egy naptári évben 750 ezer forintot kell befizetni az egészségpénztárba. Az adójóváírást a NAV az adóbevallás benyújtását követően 30 napon belül utalja a pénztári számlára, azaz a 2025. évi befizetésekre praktikusan 2026. első félévében érkezik meg a 20%-os támogatás.

Kevéssé ismert, hogy az önsegélyező szolgáltatások keretein belül az egészségpénztári egyenleg kétféle jogcímen is elkölthető lakhatási célokra. Kifizethetjük

az államilag elismert felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25. életévüket be nem töltött személyek kollégiumi díját, albérleti díját, évente legfeljebb a tárgyév első napján érvényes minimálbér összeghatáráig; illetve lakáscélú jelzáloghitel törlesztését, havonta legfeljebb a tárgyév első napján érvényes minimálbér 15%-ának megfelelő összeghatárig.

A minimálbér 2026-tól havi 322 800 forintra emelkedett, így

az egyetemisták lakhatási költségére maximum évi 322 800 forintot, lakáshitel törlesztésére maximum havi 48 420 forintot (évi 581 040 forintot) számolhatunk el az egészségpénztárnál.

A maximálisan igénybe vehető, lakhatási célhoz kapcsolódó állami támogatás összege ezek alapján könnyedén kiszámítható, de ehhez ismerni kell a pénztár működési költségeit is. Az egészségpénztárak ugyanis a befizetések egy kis hányadát, például 6%-ot levonnak működési és egyéb költségekre, tehát ez esetben csak a teljesített befizetés 94%-át írják jóvá ténylegesen a számlán.

Ilyenkor annak érdekében, hogy egészségpénztári tagként a lakáshitel-törlesztésre fordítható maximális összeget bejuttassuk a számlánkra, valamivel többet, évi 581 040 forint helyett 618 128 forintot érdemes befizetnünk a pénztárba.

A következő évben visszajáró állami támogatás (személyijövedelemadó-visszatérítés)

az éves befizetés 20 százaléka, azaz a fenti példában 123 626 forint.

Vegyük észre, hogy ez az összeg már meglehetősen közel jár az évi 150 ezer forintnyi maximális visszatérítési keret teljes kihasználásához – vagyis a minimálbér növekedésének köszönhetően a sok éve változatlan keret egyre nagyobb részét lehet megszerezni lakhatási célokra szánt befizetésekkel.

Mekkora hitelösszeg törlesztését vállalja át az állam?

Az egészségpénztári trükknek köszönhetően értelemszerűen kevesebbet kell "zsebből" kifizetni a lakáshitel törlesztésére, hiszen az állam gyakorlatilag átvállal akár évi 123 ezer forintnyi terhet. (Nem beszélve arról, hogy két adóstárs esetén mindketten kihasználhatják ezt a támogatást a saját egészségpénztárukon keresztül, vagyis a támogatás nemes egyszerűséggel megduplázható – feltéve, hogy mindkét pénztártag fizet kellő mennyiségű személyi jövedelemadót.) Fontos szempont még, hogy a minimálbér emelkedésével akár évről évre növekedhet a lakhatási célú támogatás maximális összege.

Maradva a 123 ezer forintos támogatási összegnél, és feltételezve, hogy adósként 3%-os fix kamatozású Otthon Start lakáshitellel rendelkezünk,

az adójóváírás révén az állam idén átvállalja tőlünk közel 25 millió forintnyi lakáshitel egyhavi törlesztőrészletét.

Ez már egyértelműen olyan összeg, amiért érdemes lehajolni, de fontos hangsúlyozni, hogy a támogatás a befizetett személyi jövedelemadóból kapható vissza. Akik nem fizetnek SZJA-t (például a négygyermekes és háromgyermekes nők, 25 évnél fiatalabbak stb.), ők ezt a támogatási formát nem tudják kihasználni.

Mohr Lajos, az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója és az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) elnöke nemrégiben felhívta a figyelmet: a többgyermekes anyák adókedvezménye révén 2027-től a pénztártagok 17%-a nem lesz jogosult az adójóváírásra. A Pénztárszövetség szerint ezért alanyi támogatássá lehetne átalakítani a mostani öngondoskodási célú SZJA-visszatérítést. Ráadásul a 20%-os adókedvezmény felső határa Mohr Lajos szerint az utóbbi években elinflálódott: ha inflációkövető módon nőtt volna a támogatott befizetési limit, akkor a jelenlegi 750 ezer forint helyett már 1,3 millió forintra rúghatna.

Egy nagyszerű változás: vége a várakozási időnek

Az egészség- és önsegélyező pénztárak szabályozásában 2025. július 1-től több kedvező irányú változás történt. Eltörölték a már említett önsegélyező szolgáltatásokra (pl. lakáshitel törlesztés támogatása) vonatkozó 180 napos várakozási időt, így a pénztártagok a befizetés után várakozás nélkül, azonnal felhasználhatják a számlán lévő pénzeket ilyen célokra is. A könnyítésekkel itt foglalkoztunk részletesen.

A változtatások bejelentésekor az ÖPOSZ főtitkára, Kravalik Gábor kifejtette:

a 180 napos időkorlát eltörlésével régi vágya teljesül a szektornak.

Kedvező fordulat a pénztártagok szempontjából, hogy többé nem kell kivárni a befizetéstől számított 180 napos határidőt, hanem az egészségpénztári funkciókon túl az önsegélyező szolgáltatásokra is azonnal felhasználható a megtakarítás. Ezenkívül a pénztárak adminisztratív és kommunikációs feladataiban is nagy könnyebbséget hozott a változtatás: korábban a pénztáraknak ügyelniük kellett arra, hogy nyilvántartsák a 180 napnál régebbi és nem régebbi befizetések mennyiségét, és a megtakarítók is nehezen látták át, hogy milyen felhasználási módok esetén kell kivárniuk a határidőt, az ez utóbbival kapcsolatos körültekintő tájékoztatás is külön terhet rótt a pénztárakra – hangsúlyozta Kravalik Gábor.

Egyre népszerűbbek az egészségpénztárak

Az egészségpénztárak az utóbbi években rohamos ütemben terjedtek, mostanra 1,2 millió fős tagságról beszélhetünk. A befizetések is erősen növekedő pályán mozognak, 2025 első félévében 34,1 milliárd forintot fizettek be a számláikra saját zsebükből a megtakarítók, ez 18,6%-kal volt nagyobb a megelőző év azonos időszakának adatánál. A munkáltatók ugyancsak növelték hozzájárulásaikat, a tavalyi első félév összesen 5,3 milliárd forintos foglalkoztatói befizetést eredményezett.

Szintén fontos bevételi forrást jelent a szektornak, hogy tavaly a 2024-es befizetésekre járó állami támogatásból 19 milliárd forint érkezett be a számlákra.

A Magyar Nemzeti Bank kimutatásai a legkedveltebb kiadási célok adatait is tartalmazzák: az egészségpénztárak szolgáltatási kiadásai 2025 első félévében 55,2 milliárd forintot tettek ki, ez időarányosan 15,6%-os éves növekedésnek felel meg. A legnépszerűbb felhasználási célok az egészségügyi szolgáltatások (21 milliárd forint) és a gyógyszervásárlás (22 milliárd forint) voltak, míg gyógyászati segédeszközre 8 milliárd forintot, lakáshitel törlesztésére 2 milliárd forintot, egészségbiztosításra és gyermekszületéssel kapcsolatos ellátásokra pedig kb. 1-1 milliárd forintot fordítottak a megtakarítók.

