Meghajol a Goldman Sachs is Trump előtt: lejjebb tekernek a sokszínűségen

A Goldman Sachs azt tervezi, hogy törli a faji hovatartozást, a nemi identitást, a szexuális orientációt és egyéb sokszínűségi szempontokat az igazgatótanácsi jelöltek értékelési kritériumai közül.

A hírről a Wall Street Journal számolt be hétfőn, az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva. A Reuters hírügynökség nem tudta azonnal megerősíteni a WSJ értesülését.

A lépés illeszkedik abba a szélesebb körű folyamatba, amelynek során egyre több amerikai nagyvállalat építi le vagy szünteti meg sokszínűségi, méltányossági és befogadási (DEI) programjait.

