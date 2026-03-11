  • Megjelenítés
Megkapta a teljeskörű banki engedélyt a Revolut, jöhetnek a hitelek is Londonban
Megkapta a teljeskörű banki engedélyt a Revolut, jöhetnek a hitelek is Londonban

Portfolio
A Prudential Regulation Authority (PRA) engedélyezte a Revolut Bank UK Ltd.-nek, hogy kilépjen a „mobilizációs” szakaszból, és elkezdje banki tevékenységét az Egyesült Királyságban - közölte a Revolut.
A fejlemény 13 millió, már meglévő egyesült királyságbeli ügyfelet érint, és összhangban van a Revolut nemrégiben közzétett tervével, mely szerint a cég 3 milliárd font (4 milliárd dollár) befektetését és 1000, magasan képzett szakembereknek szóló pozíció megnyitását tervezi az Egyesült Királyságban. A döntés révén

A Revolut Bank UK Ltd. teljes körű engedéllyel rendelkező bankként biztosíthat számlákat mind a lakossági, mind az üzleti ügyfeleinek.

A továbbiakban olyan letéti számlákat kínálhat a Revolut, melyeknél a jogosult betéteket az FSCS védi, valamint megnyílik az út a szolgáltatáspaletta jövőbeni bővítése – pl. hitel- és egyéb termékek bevezetése – előtt.

A Revolut az elkövetkezendő napokban megkezdi a folyószámlák fokozatos kibocsátását az új ügyfelek számára, először egy kisebb csoportnak, aztán a következő hetek során egyre több személynek, hogy a folyamat biztosan ne befolyásolja a felhasználói élményt. A meglévő ügyfelek esetében nem lesz azonnali változás, és a felhasználók Revolut appja és -kártyái a szokásos módon fognak működni. A következő napokban a cég tájékoztatni fogja ügyfeleit az új bankhoz való áttérésről. E folyamat teljes hossza várhatóan pár hónap lesz.

Izgatottan várjuk, hogy a banki szolgáltatások teljes tárházát elérhetővé tegyük a több milliós egyesült királyságbeli ügyféltáborunk számára

– nyilatkozott Nik Storonsky, a Revolut társalapítója és vezérigazgatója.

Ezen engedély megszerzése a következő fejezet miatt is rendkívül fontos, ugyanis lehetővé teszi, hogy szélesebb termékválasztékot kínálhassunk, pl. hiteltermékeket

– mondta Francesca Carlesi, a Revolut Egyesült királyságbeli részlegének vezérigazgatója. A vállalat 2030-ig 30 új piacra szeretne betörni.

Címlapkép forrása: Shutterstock

