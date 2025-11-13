Meglepte a piacot a Wizz Air - Itt vannak az első reakciók!

A csütörtöki piacnyitást megelőzően tette közzé legfrissebb, második negyedéves gyorsjelentését a Wizz Air. A légitársaság több meglepetést is okozott a befektetőknek: pozitív és negatív értelemben egyaránt. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Nehéz éve van a Wizz Airnek: a hajtóműproblémák, a működésbeli bizonytalanságok, és a befektetői bizalom eltűnésének hatására ugyanis valósággal összeomlott a vállalat részvényeinek árfolyama az elmúlt bő egy évben.

Ennek megfelelően nagy várakozás övezte a befektetők részéről a csütörtök reggeli második negyedéves gyorsjelentést,

már csak a nyári csúcsidőszak miatt is.