Tőzsdére ment a világ legnagyobb jégkrémgyártója

A Magnum Ice Cream Company hétfőn debütált az amszterdami tőzsdén,

miután az Unilever leválasztotta jégkrémüzletágát, új fejezetet nyitva a cég történetében.

A Magnum részvényei 12,20 eurós árfolyamon nyitottak, ami valamivel a 12,80 eurós referenciaár alatt volt. A cég részvényeivel párhuzamosan Londonban és New Yorkban is kereskednek.

Az Unilever tavaly márciusban jelentette be, hogy leválasztja jégkrémüzletágát, amely olyan márkákat foglal magában, mint a Ben & Jerry's és a Magnum. A fogyasztási cikkeket gyártó óriásvállalat befektetői nyomásra döntött a kiterjedt üzleti tevékenységének átszervezése mellett. A jégkrémrészleg 2023-ban 7,9 milliárd eurós bevételt termelt.

A leválasztást azonban beárnyékolják a Ben & Jerry's alapítóival folytatott nyilvános viták. A Financial Times-nak nyilatkozva a Magnum vezérigazgatója, Peter ter Kulve arra kérte Ben Cohent és Jerry Greenfieldet, hogy "adják át a stafétát az új generációnak". Cohen válaszában azzal vádolta a Magnumot, hogy megpróbálja elhallgattatni a márka társadalmi küldetését. Korábban arra szólította fel az Unilevért, hogy "szabadítsa fel" a Ben and Jerry's-t.

Címlapkép forrása: Wiktor Dabkowski/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ