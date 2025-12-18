Bréking: ma nemcsak a Revolut, de a CoinCash is felfüggeszti kriptoszolgáltatásait Magyarországon!

A mai napon állnak le a Revolut kripto szolgáltatásai, de ezzel párhuzamosan az egyik legnagyobb magyar kriptovaluta-váltó, a CoinCash is felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait a hazai szabályváltozás miatt.

Ahogy arról már a Portfolio is beszámolt, december 18-i hatállyal a szabályozási környezet változásaira hivatkozva a Revolut teljesen beszünteti kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon.

A Revolut tájékoztatása szerint a „megfelelőség fenntartása” és a helyi szabályozói követelmények miatt kényszerülnek erre a lépésre. Bár a Revolut Digital Assets Europe Ltd. megkapta a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettől (CySEC) a szükséges engedélyeket a MiCA (az EU kriptoeszközök piacairól szóló rendelete)

Ezt követően csütörtök reggel érkezett a következő nagy bejelentés, mégpedig, hogy

a Revolut kriptoszolgáltatásainak ma esti leállásával párhuzamosan a CoinCash is felfüggeszti működését hazánkban.

A CoinCash 2017-ben indult, majd Magyarország piacvezető kriptobrókerévé és a legnagyobb bitcoin ATM-hálózat üzemeltetőjévé vált.

Háttér

Magyarorszgán június végén módosították a Büntető Törvénykönyv egyes szabályait, új szabályokat vezettek be a kriptoeszközökkel való visszaélésekre vonatkozóan.

A módosítás szerint büntetendő az, aki jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást vesz igénybe, és ezen keresztül jelentős értékű kriptoeszközt pénzre vagy más kriptoeszközre vált át, feltéve, hogy ezzel nem követ el súlyosabb bűncselekményt.

Ez vétségnek minősül, és legfeljebb két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

