Lencse, virsli és befektetés - Hogyan érd el pénzügyi céljaidat 2026-ban? - interaktív, online előadás

Az újévi pénzügyi fogadalmak gyakran ott csúsznak el, hogy túl általánosak. „Majd befektetek.” „Jobban figyelek a pénzemre.”
A tőzsdén viszont nem elhatározások, hanem konkrét döntések számítanak: milyen eszközökre figyelsz, milyen gazdasági fordulatokra készülsz, és mi az, ami akkor is működik, ha a környezet változik.
Soron következő online előadásunk ezekre a kérdésekre ad gyakorlati válaszokat, kifejezetten tőzsdei szemlélettel, kezdők számára is érthetően.
Az előadás nem konkrét részvénytippeket ad, hanem gondolkodási keretet:
– mikor van értelme részvényben gondolkodni,
– mikor indokolt defenzívebb eszközöket választani,
– hogyan viselkednek különböző szektorok eltérő gazdasági helyzetekben,
– mi a szerepe az ETF-eknek egy kezdő portfólióban,
– növekedési és osztalékfizető részvények közti különbségek.
Ami állandó:
– a kockázatkezelés alapvető,
– a diverzifikáció elengedhetetlen,
– a következetesség fontosabb az időzítésnél,
– a türelem hosszú távon versenyelőny.
Az előadás segít rendszerszinten gondolkodni, hogy 2026-ban ne ösztönből, hanem tudatos stratégiával hozz befektetési döntéseket.
További információ és regisztráció ITT.
Időpont: 2026. január 4. 19:00–19:45
Formátum: online előadás
Ajánlott szint: kezdő
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Megpróbálták megalkotni a Nyugat szuperkatonáját – Akkora pofára esés lett belőle, hogy szinte senki sem ismeri a történetet
A kezdetekkor is hibás volt az M16 lecserélésére irányuló koncepció.
Itt van a bizonyíték: fénykép jelent meg az elfogott venezuela vezetőről, Nicolas Maduróról
Trump személyesen osztotta meg a fotót.
Fény derült arra, hogyan fülelték le Madurót - Kémfilmbe illik az akció
Valaki ötven millió dollárral lett gazdagabb.
Itt van Trump bejelentése: Amerika rávetette magát a dél-amerikai olajkincsre
Számítani lehetett rá.
"Nemet mondtam az alkura" - Trump elárulta, mit akart tőle az utolsó pillanatban a diktátor
Túl sokáig halogatta az alkut Maduro.
Kimondta Amerika ősellensége: el fogják fojtani a zavargásokat
Washington már belengette a katonai akció lehetőségét.
Friss részletek derültek ki Maduro elfogásáról - Ezt az akciót sokáig emlegetni fogják
Nem hazudtolta meg a hírnevét a legendás Delta Force.
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Globális FOMO: a hype-ok uralták az évet
AI-hype, aranyláz, maratonmánia: 2025-ben tömegeket mozgattak meg a vezető trendek. Vita tárgya, hogy nevezhetünk-e valamit hype-nak akkor is, ha a figyelmet valós fundamentumok támasztják alá...
Megmozgatja a kötvénypiacot a holland nyugdíjreform, már látszanak a jelek
Jelentős reform indul a holland nyugdíjrendszerben, emiatt sok hosszú kötvényt fognak eladni a helyi nyugdíjalapok. Elsőre ez kishatású piaci eseménynek tűnhet, de a holland nyugdíjalapok... Th
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Pfizer Inc. - elemzés
Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető
Mire számíthatnak Zsiday Viktor alapjának befektetői? Válaszolnak a portfóliókezelők
Zsiday Viktor idén felhagyott az aktív portfóliókezeléssel, de ezentúl is segíti a HOLD portfóliókezelési tevékenységét. Viktor bő 100 milliárd forintos alapja, a Citadella Abszolút Ho
Nyugdíjasok, Trump, Japán: 2025 legolvasottabb anyagai a HOLDBLOG-on
Van egy nap az évben, amikor biztosan nem kell kontenten agyalni. December vége az év végi összefoglalóké (mi is írtunk sokat, a következő napokban jönnek... The post Nyugdíjasok, Trump, Japán
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.