Magyarországot követik a lengyelek, piacra dobták eurókötvényeiket

Lengyelország 5 és 10 éves eurókötvények értékesítését kezdte meg csütörtök reggel – írja a Reuters. A részletek napközben derülhetnek ki, ugyanakkor érdekes lesz összehasonlítani az adatokat a tegnapi hasonló magyar kibocsátással.

Csütörtökön 5 és 10 éves eurókötvények értékesítését kezdte meg Lengyelország, a papírok árazása várhatóan délutánra meg is történik – írja a Reuters. Az előzetes indikáció alapján a rövidebb papírokat a midswap felett 80 bázispontos, míg a hosszabbakat 115 bázispontos hozam mellett értékesítenék.

A kibocsátás méretéről egyelőre nincs információ,

vélhetően majd napközben a befektetői érdeklődés függvényében alakul ki az összeg, ahogy a végső hozamszint is.

Érdekesség, hogy az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) épp szerdán adott el 3 milliárd eurónyi magyar devizakötvényt 7 és 12 éves futamidő mellett, a hosszabb papír ráadásul zöld célokat szolgál. A magyar eurókötvények esetében a hozam a midswap felett 160, illetve 195 bázispontot tett ki.

Az már látható, hogy Lengyelország várhatóan lényegesen alacsonyabb hozamszint mellet tud eladósodni, azonban a végleges adatok érdekesek lesznek, össze lehet hasonlítani a két kibocsátást.

