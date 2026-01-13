  • Megjelenítés
Állampapír-befektetők, figyelem: már a DÁP-pal is használható a WebKincstár és a MobilKincstár
Befektetés

Állampapír-befektetők, figyelem: már a DÁP-pal is használható a WebKincstár és a MobilKincstár

Portfolio
A Magyar Államkincstár is csatlakozott a Digitális Állampolgárság Programhoz, így január 10-étől már a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással is elérhető a WebKincstár és a MobilKincstár applikáció - közölte az intézmény.

Az 1,1 millió értékpapírszámlát kezelő Magyar Államkincstár fejlesztése lehetővé teszi a WebKincstár és a MobilKincstár összekapcsolását a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással. Az ügyfelek így még egyszerűbben, de továbbra is biztonságosan léphetnek be  a Kincstár online állampapír-forgalmazási felületeire - fogalmaz a közlemény. Az új megoldással

  • a WebKincstárban a DÁP azonosítóval történő belépési lehetőség ügyfél általi beállítását követően a felhasználónév és jelszó megadása helyett elegendő a QR-kód beolvasása a Digitális Állampolgár alkalmazással,
  • a MobilKincstár esetében pedig a két alkalmazás összekapcsolását követően a Digitális Állampolgár alkalmazásban kell jóváhagyni a belépést, és az ügyfél máris hozzáférhet a díjmentes kincstári értékpapír-számlájához.

A digitális szolgáltatások népszerűsége folyamatosan növekszik a Kincstárban állampapírt vásárlók körében: 

az adásvételi tranzakciók közel 90 százalékát már online intézték a kincstári ügyfelek,

az új felhasználók kétharmada pedig már nem személyesen, hanem a magyarorszag.hu oldalon keresztül nyitott  értékpapírszámlát.

A Kincstár kiemelt célja, hogy a WebKincstár és a MobilKincstár alkalmazás továbbra is piacvezető legyen az állampapír-forgalmazási szektorban - írják. Ennek érdekében folyamatban van a Digitális Állampolgárság Program által nyújtott ügyfélazonosítás további funkciókba való integrációja, amellyel a jelenlegi biztonsági szint fenntartása mellett

2026-BAN MÉG EGYSZERŰBBÉ VÁLIK MAJD AZ ONLINE SZÁMLANYITÁS, VALAMINT AZ ÁLLAMPAPÍR-BEFEKTETÉSEK ÜGYINTÉZÉSE

- ígérik.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

