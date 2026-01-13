  • Megjelenítés
Váratlanul kilőtt az egyik lakossági állampapír
Befektetés

Váratlanul kilőtt az egyik lakossági állampapír

Portfolio
Rendkívüli ugrás látható az egyik lakossági állampapír heti számaiban: miközben a teljes termékpaletta bruttó értékesítése 25%-kal nőtt, a legjobban teljesítő kötvény közel megduplázta a heti tőkebevonást. Mutatjuk a friss számokat.

90,6 milliárd forintnyi lakossági állampapírt vettek a befektetők múlt héten, ez nagyjából megegyezik a 2025-ös év heti átlagával, de jelentős növekedés az idei első heti adathoz képest – olvasható ki az Államadósság Kezelő Központ adataiból.

A legnépszerűbb kötvény a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 46,36 milliárd forintnyi mennyiség kelt el,

a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 21,98 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel.

Kapcsolódó cikkünk

Most kiderül, megverték-e az állampapírt a magyarok kedvenc befektetési alapjai!

A legnagyobb meglepetést azonban a Kincstári Takarékjegy okozta: a népszerű, papír alapú kötvényből 18,30 milliárd forintért vásároltak a befektetők, ami kereken egy éves csúcsnak felel meg.

Még több Befektetés

Hihetetlen rali indult egy dél-amerikai országban: 130 százalékot szárnyaltak a részvények Trump akciója után

Történelmi csúcsok után jött a váratlan bejelentés: új szabályok lépnek életbe a aranykereskedelemben

Állampapír-befektetők, figyelem: már a DÁP-pal is használható a WebKincstár és a MobilKincstár

A szintén papír alapú nyomdai MÁP Plusz múlt heti értékesítése 0,74 milliárd, a Bónusz Magyar Állampapíré 2,89 milliárd, az inflációkövető Prémium Magyar Állampapíré 0,31 milliárd forint volt. Ezzel az idei második héten összesen 90,6 milliárd forintra rúgott a lakossági papírok bruttó értékesítése, ami 25%-os növekedés a megelőző heti 72,2 milliárd forinthoz képest. (Ha a rendkívüli, 95%-os növekedést produkáló Kincstári Takarékjegyet kivesszük a képből, akkor 15%-os növekedés ment végbe egy hét alatt.)

Kapcsolódó cikkünk

Most kiderül, megverték-e az állampapírt a magyarok kedvenc befektetési alapjai!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Idei mélypontjára gyengült a forint – itt a megrázkódtatás a piacoknak
Létfontosságú figyelmeztetés az Államkincstártól, ez minden állampapír-tulajdonost érint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility