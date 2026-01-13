Váratlanul kilőtt az egyik lakossági állampapír

Rendkívüli ugrás látható az egyik lakossági állampapír heti számaiban: miközben a teljes termékpaletta bruttó értékesítése 25%-kal nőtt, a legjobban teljesítő kötvény közel megduplázta a heti tőkebevonást. Mutatjuk a friss számokat.

90,6 milliárd forintnyi lakossági állampapírt vettek a befektetők múlt héten, ez nagyjából megegyezik a 2025-ös év heti átlagával, de jelentős növekedés az idei első heti adathoz képest – olvasható ki az Államadósság Kezelő Központ adataiból.

A legnépszerűbb kötvény a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 46,36 milliárd forintnyi mennyiség kelt el,

a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 21,98 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel.

A legnagyobb meglepetést azonban a Kincstári Takarékjegy okozta: a népszerű, papír alapú kötvényből 18,30 milliárd forintért vásároltak a befektetők, ami kereken egy éves csúcsnak felel meg.

A szintén papír alapú nyomdai MÁP Plusz múlt heti értékesítése 0,74 milliárd, a Bónusz Magyar Állampapíré 2,89 milliárd, az inflációkövető Prémium Magyar Állampapíré 0,31 milliárd forint volt. Ezzel az idei második héten összesen 90,6 milliárd forintra rúgott a lakossági papírok bruttó értékesítése, ami 25%-os növekedés a megelőző heti 72,2 milliárd forinthoz képest. (Ha a rendkívüli, 95%-os növekedést produkáló Kincstári Takarékjegyet kivesszük a képből, akkor 15%-os növekedés ment végbe egy hét alatt.)

