Aranyba önti a pénzét a világhírű milliárdos – Tud valamit, amit mások még nem?

A 71 éves, egykori alapkezelő családi vagyonkezelőjén keresztül 1,4 milliárd dolláros portfóliót irányít, amelynek mintegy negyedét ma már nemesfémek teszik ki. Egy évvel ezelőtt ez az arány még csak nagyjából 15 százalék volt.

Mindig is türelmes befektető voltam: vásároltam a nemesfémeket, nem kereskedtem velük. Élethosszig tartó megtakarításaim részének tekintettem őket, és idővel egyre nagyobbra nőtt ez a rész

– mondta a milliárdos a Bloombergnek adott interjújában.

Az aranyba vetett rendíthetetlen bizalma meglehetősen ritkává teszi Cheah-t a szupergazdagok befektetési világában. A UBS 2025-ös globális családi vagyonkezelői jelentése szerint az aranyba és más nemesfémekbe irányuló átlagos allokáció 2024-ben világszinten mindössze 2 százalék volt.

Cheah azt tanácsolja a befektetőknek, hogy

portfóliójukat 60 százalék részvény, 20 százalék kötvény és 20 százalék nemesfém – elsősorban arany – arányban építsék fel.

Ő maga 2008-ban kezdett nemesfémekbe befektetni, kezdetben kisebb összegekkel. Nagyjából egy évtizeddel később már nagyobb volumenben vásárolt fizikai aranyat követő ETF-eket. Aranybefektetésein összességében mintegy 251,1 millió dolláros, azaz 167 százalékos hozamot ért el. Emellett aranybányászati részvényeket, fizikai aranyrudakat és érméket is vásárolt.

"Csak veszek, soha nem adok el" – fogalmazott Cheah, hozzátéve, hogy 2025-ben ugyan végrehajtott némi kereskedést.

