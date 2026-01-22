Megérett a fordulat a tőzsdén: évek óta nem látott változás zajlik a szemünk előtt

Ha amerikai piac, akkor növekedési részvények. Évek óta megfigyelhető, hogy a növekedési papírok hozamban megverik értékalapú párjaikat, és az elmúlt években dominánssá vált AI-trade is a növekedési oldalt erősíti. Néhány nagy cég azonban pont az AI miatt már akkorára nőtt, hogy az S&P 500-at tartó befektetők komoly koncentrációs kockázattal néznek szemben. Ennek kezelése érdekében érdemes szemügyre venni az értékalapú befektetéseket, amelyeknél elkezdtek szépen összeállni a csillagok. Miközben a growth szegmens profitnövekedése évről-évre lassul, a value papíroknál pont az ellenkezője látszik - ez pedig lehetőséget jelenthet azon befektetők számára, akik tartanak attól, hogy a portfóliójukban (akarva, vagy akaratlanul) túlcsordult a megacap tech részvények súlya.

Szélesedik a rali

Az amerikai részvénypiac az elmúlt években egyre inkább arról szólt, hogy néhány óriáscég és az AI köré felhúzott narratíva viszi a hátán a teljes piacot.

Ez tovább erősítette a growth vs value párharcban a növekedési oldalt, amely évek óta veri hozamban az értékalapú részvényeket.

Ugyanakkor viszont a jelenlegi piacon a koncentrációs kockázat egyre kézzelfoghatóbb.