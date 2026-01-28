MBH: a tőzsdei pánik rossz tanácsadó, koncentráljunk a fundamentumokra!

Zajos időszakban élünk, de a sikeres befektetés kulcsa, hogy képesek legyünk kiszűrni a zavaró információkat, és arra fókuszáljunk, ami ténylegesen meghatározza az egyes eszközök teljesítményét – hangsúlyozták az MBH Befektetési Bank szakemberei a Piaci Pulzus esemény alkalmával. A professzionális befektetők azt is elárulták, mely magyar részvényekben látják most a legnagyobb fantáziát.

Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője úgy véli, a 2026-os év egyik kulcsa az lehet, hogy ne a zajjal foglalkozzunk, hanem a fundamentumokkal. A tavalyinál talán szokványosabb év áll előttünk, ami nem lenne nehéz, hiszen 2025-ben nagyon elbillent a piac az Egyesült Államokon kívüli világ felé: az elmúlt 25 év legnagyobb amerikai részvénypiaci alulteljesítését láthattuk.

A tavalyi évet az aranybányász cégek, a zöldenergia-cégek és a védelmi ipar részvényei nyerték meg – emlékeztetett Vince Péter. Ezek a szektorok ma is érdekesek lehetnek, de már nem beszélhetünk csukott szemes vételről. Tavaly év végéhez közeledve pedig a „momentum faktor” alapján az egészségügyi és technológiai álltak a legjobban.

A vezető felhívta a figyelmet: a piaci volatilitást mérő VIX index megugrása általában együtt jár a tőzsdék lokális mélypontjaival,

azaz a pánik közepette eladni szinte biztosan azt eredményezi, hogy a befektető kimarad a megrázkódtatást követő visszapattanásból.

A vállalati eredmények ma továbbra is Amerika mellett szólnak, a profitok kiválóak, de idén már kulcsfontosságú tényező lesz a korábbi AI-beruházások megtérülése.

Európa kilátásai is javulnak, köszönhetően többek között a nagy fiskális stimulusnak, és a relatíve mérsékelt európai államadósságszint tekintetében bőven van tér közeledni a fejlett világ többi országához.

Az idei év egyik fő kiindulási alapja, hogy a forint historikusan rendkívül erős: reálértéken, kereskedelmi partnereinkkel összevetve 13-14 éves csúcsról beszélhetünk. A dollárra ezzel szemben rájár a rúd, a gazdasági blokkosodás megkérdőjelezi az amerikai pénz „safe haven” szerepét. Az arany teljesítménye bámulatos, ebben az évszázadban mintegy 4-szer akkora hozamot produkált a nemesfém, mint az amerikai részvények. Relatív értelemben viszont a mainál jóval szélsőségesebb helyzeteket is láttunk, tehát a magas árazás nem feltétlenül indokolja az arany kihagyását a portfóliókból.

Az idei stratégia lényege, hogy szűrjük ki a zajt, ne ijedjünk meg a grölandihoz és venezuelaihoz hasonló eseményektől, és koncentráljunk a fundamentumokra.

Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvénypiaci elemzője bemutatta: az idei év elején ugyanazok az európai indexek hoztak a legjobban, amelyek a tavalyi év győztesei is voltak. Az amerikai piacokon azonban megfigyelhető egy szektorok közti rotáció, a tavalyi győztesek (pl. pénzügyi szektor, közműcégek) idén nem hoztak jól, míg a tavaly lemaradó energetikai- és nyersanyagszektor tagjai januárban a legsikeresebbek lettek.

Az iparági profitra vonatkozó kilátások rendkívül optimisták, és ez figyelmeztető jel is lehet. Utoljára 2018-ban várt hasonlóan nagy profitokat a piac, és azt az évet éppen nagy eséssel zárták az amerikai részvények. Jelenleg egy hatalmas szárnyalás után vagyunk, a régiós piacok bőven dupláztak a mögöttünk hagyott években, ami utal arra, hogy előbb-utóbb érkeznie kell valamiféle korrekciónak.

Debreczeni Csaba felhívta a figyelmet: az amerikai részvények árfolyamának emelkedését mintegy 35%-ban megmagyarázza a fundamentális tényező, a profittermelő képesség bővülése.

Ezzel szemben Európa cégei legfeljebb minimális fundamentális javulást produkáltak,

azaz a részvénypiaci hozamok szinte teljes egészében az értékeltség növekedéséből származtak.

Az MBH Befektetési Bank ma úgy látja: a magyar tőzsdei cégek közül az ALTEO és az Autowallis a két legígéretesebb papír, előbbinél 5521-es, utóbbinál 200-as célárat fogalmaztak meg, továbbá hamarosan a MOL-ra vonatkozó új célárat is közzétesznek.

Az MBH Befektetési Bank aktuális célárai az egyes papírokra és indexekre vonatkozóan Név Aktuális célár Aktuális árfolyam (01.22) Utolsó frissítés ALTEO 5521 4580 2025.12.05 AutoWallis 200 155 2025.11.17 Gránit Bank 17063 12400 2024.11.25 Masterplast 3373 2690 2025.07.09 MOL F.A. 3810 2025.08.08 OPUS 620 552 2025.04.11 Richter 13105 10540 2024.09.10 Telekom 1866 1948 2025.11.14 Waberer's 5980 5300 2025.04.04 S&P500 7200 6913 2025.12.10 Euro Stoxx 50 5544 5956 2025.11.27 Forrás: MBH Befektetési Bank, Portfolio

