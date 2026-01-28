MBH: a tőzsdei pánik rossz tanácsadó, koncentráljunk a fundamentumokra!

Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője úgy véli, a 2026-os év egyik kulcsa az lehet, hogy ne a zajjal foglalkozzunk, hanem a fundamentumokkal. A tavalyinál talán szokványosabb év áll előttünk, ami nem lenne nehéz, hiszen 2025-ben nagyon elbillent a piac az Egyesült Államokon kívüli világ felé: az elmúlt 25 év legnagyobb amerikai részvénypiaci alulteljesítését láthattuk.
A tavalyi évet az aranybányász cégek, a zöldenergia-cégek és a védelmi ipar részvényei nyerték meg – emlékeztetett Vince Péter. Ezek a szektorok ma is érdekesek lehetnek, de már nem beszélhetünk csukott szemes vételről. Tavaly év végéhez közeledve pedig a „momentum faktor” alapján az egészségügyi és technológiai álltak a legjobban.
A vezető felhívta a figyelmet: a piaci volatilitást mérő VIX index megugrása általában együtt jár a tőzsdék lokális mélypontjaival,
azaz a pánik közepette eladni szinte biztosan azt eredményezi, hogy a befektető kimarad a megrázkódtatást követő visszapattanásból.
A vállalati eredmények ma továbbra is Amerika mellett szólnak, a profitok kiválóak, de idén már kulcsfontosságú tényező lesz a korábbi AI-beruházások megtérülése.
Európa kilátásai is javulnak, köszönhetően többek között a nagy fiskális stimulusnak, és a relatíve mérsékelt európai államadósságszint tekintetében bőven van tér közeledni a fejlett világ többi országához.
Az idei év egyik fő kiindulási alapja, hogy a forint historikusan rendkívül erős: reálértéken, kereskedelmi partnereinkkel összevetve 13-14 éves csúcsról beszélhetünk. A dollárra ezzel szemben rájár a rúd, a gazdasági blokkosodás megkérdőjelezi az amerikai pénz „safe haven” szerepét. Az arany teljesítménye bámulatos, ebben az évszázadban mintegy 4-szer akkora hozamot produkált a nemesfém, mint az amerikai részvények. Relatív értelemben viszont a mainál jóval szélsőségesebb helyzeteket is láttunk, tehát a magas árazás nem feltétlenül indokolja az arany kihagyását a portfóliókból.
Az idei stratégia lényege, hogy szűrjük ki a zajt, ne ijedjünk meg a grölandihoz és venezuelaihoz hasonló eseményektől, és koncentráljunk a fundamentumokra.
Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvénypiaci elemzője bemutatta: az idei év elején ugyanazok az európai indexek hoztak a legjobban, amelyek a tavalyi év győztesei is voltak. Az amerikai piacokon azonban megfigyelhető egy szektorok közti rotáció, a tavalyi győztesek (pl. pénzügyi szektor, közműcégek) idén nem hoztak jól, míg a tavaly lemaradó energetikai- és nyersanyagszektor tagjai januárban a legsikeresebbek lettek.
Az iparági profitra vonatkozó kilátások rendkívül optimisták, és ez figyelmeztető jel is lehet. Utoljára 2018-ban várt hasonlóan nagy profitokat a piac, és azt az évet éppen nagy eséssel zárták az amerikai részvények. Jelenleg egy hatalmas szárnyalás után vagyunk, a régiós piacok bőven dupláztak a mögöttünk hagyott években, ami utal arra, hogy előbb-utóbb érkeznie kell valamiféle korrekciónak.
Debreczeni Csaba felhívta a figyelmet: az amerikai részvények árfolyamának emelkedését mintegy 35%-ban megmagyarázza a fundamentális tényező, a profittermelő képesség bővülése.
Ezzel szemben Európa cégei legfeljebb minimális fundamentális javulást produkáltak,
azaz a részvénypiaci hozamok szinte teljes egészében az értékeltség növekedéséből származtak.
Az MBH Befektetési Bank ma úgy látja: a magyar tőzsdei cégek közül az ALTEO és az Autowallis a két legígéretesebb papír, előbbinél 5521-es, utóbbinál 200-as célárat fogalmaztak meg, továbbá hamarosan a MOL-ra vonatkozó új célárat is közzétesznek.
|Az MBH Befektetési Bank aktuális célárai az egyes papírokra és indexekre vonatkozóan
|Név
|Aktuális célár
|Aktuális árfolyam (01.22)
|Utolsó frissítés
|ALTEO
|5521
|4580
|2025.12.05
|AutoWallis
|200
|155
|2025.11.17
|Gránit Bank
|17063
|12400
|2024.11.25
|Masterplast
|3373
|2690
|2025.07.09
|MOL
|F.A.
|3810
|2025.08.08
|OPUS
|620
|552
|2025.04.11
|Richter
|13105
|10540
|2024.09.10
|Telekom
|1866
|1948
|2025.11.14
|Waberer's
|5980
|5300
|2025.04.04
|S&P500
|7200
|6913
|2025.12.10
|Euro Stoxx 50
|5544
|5956
|2025.11.27
|Forrás: MBH Befektetési Bank, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
