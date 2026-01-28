  • Megjelenítés
MBH: a tőzsdei pánik rossz tanácsadó, koncentráljunk a fundamentumokra!
Befektetés

MBH: a tőzsdei pánik rossz tanácsadó, koncentráljunk a fundamentumokra!

Portfolio
Zajos időszakban élünk, de a sikeres befektetés kulcsa, hogy képesek legyünk kiszűrni a zavaró információkat, és arra fókuszáljunk, ami ténylegesen meghatározza az egyes eszközök teljesítményét – hangsúlyozták az MBH Befektetési Bank szakemberei a Piaci Pulzus esemény alkalmával. A professzionális befektetők azt is elárulták, mely magyar részvényekben látják most a legnagyobb fantáziát.

Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője úgy véli, a 2026-os év egyik kulcsa az lehet, hogy ne a zajjal foglalkozzunk, hanem a fundamentumokkal. A tavalyinál talán szokványosabb év áll előttünk, ami nem lenne nehéz, hiszen 2025-ben nagyon elbillent a piac az Egyesült Államokon kívüli világ felé: az elmúlt 25 év legnagyobb amerikai részvénypiaci alulteljesítését láthattuk.

A tavalyi évet az aranybányász cégek, a zöldenergia-cégek és a védelmi ipar részvényei nyerték meg – emlékeztetett Vince Péter. Ezek a szektorok ma is érdekesek lehetnek, de már nem beszélhetünk csukott szemes vételről. Tavaly év végéhez közeledve pedig a „momentum faktor” alapján az egészségügyi és technológiai álltak a legjobban.

A vezető felhívta a figyelmet: a piaci volatilitást mérő VIX index megugrása általában együtt jár a tőzsdék lokális mélypontjaival,

azaz a pánik közepette eladni szinte biztosan azt eredményezi, hogy a befektető kimarad a megrázkódtatást követő visszapattanásból.

Még több Befektetés

Mutattunk egy nagyon olcsó magyar részvényt - Már el is indult felfelé!

Olyan okok is állhatnak a nagy amerikai kötvényeladások mögött, amire kevés befektető gondol

Ezzel a befektetéssel megduplázhattad a pénzedet – És még hol a vége!

A vállalati eredmények ma továbbra is Amerika mellett szólnak, a profitok kiválóak, de idén már kulcsfontosságú tényező lesz a korábbi AI-beruházások megtérülése.

Európa kilátásai is javulnak, köszönhetően többek között a nagy fiskális stimulusnak, és a relatíve mérsékelt európai államadósságszint tekintetében bőven van tér közeledni a fejlett világ többi országához.

Az idei év egyik fő kiindulási alapja, hogy a forint historikusan rendkívül erős: reálértéken, kereskedelmi partnereinkkel összevetve 13-14 éves csúcsról beszélhetünk. A dollárra ezzel szemben rájár a rúd, a gazdasági blokkosodás megkérdőjelezi az amerikai pénz „safe haven” szerepét. Az arany teljesítménye bámulatos, ebben az évszázadban mintegy 4-szer akkora hozamot produkált a nemesfém, mint az amerikai részvények. Relatív értelemben viszont a mainál jóval szélsőségesebb helyzeteket is láttunk, tehát a magas árazás nem feltétlenül indokolja az arany kihagyását a portfóliókból.

Az idei stratégia lényege, hogy szűrjük ki a zajt, ne ijedjünk meg a grölandihoz és venezuelaihoz hasonló eseményektől, és koncentráljunk a fundamentumokra.

Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvénypiaci elemzője bemutatta: az idei év elején ugyanazok az európai indexek hoztak a legjobban, amelyek a tavalyi év győztesei is voltak. Az amerikai piacokon azonban megfigyelhető egy szektorok közti rotáció, a tavalyi győztesek (pl. pénzügyi szektor, közműcégek) idén nem hoztak jól, míg a tavaly lemaradó energetikai- és nyersanyagszektor tagjai januárban a legsikeresebbek lettek.

Az iparági profitra vonatkozó kilátások rendkívül optimisták, és ez figyelmeztető jel is lehet. Utoljára 2018-ban várt hasonlóan nagy profitokat a piac, és azt az évet éppen nagy eséssel zárták az amerikai részvények. Jelenleg egy hatalmas szárnyalás után vagyunk, a régiós piacok bőven dupláztak a mögöttünk hagyott években, ami utal arra, hogy előbb-utóbb érkeznie kell valamiféle korrekciónak.

Debreczeni Csaba felhívta a figyelmet: az amerikai részvények árfolyamának emelkedését mintegy 35%-ban megmagyarázza a fundamentális tényező, a profittermelő képesség bővülése.

Ezzel szemben Európa cégei legfeljebb minimális fundamentális javulást produkáltak,

azaz a részvénypiaci hozamok szinte teljes egészében az értékeltség növekedéséből származtak.

Az MBH Befektetési Bank ma úgy látja: a magyar tőzsdei cégek közül az ALTEO és az Autowallis a két legígéretesebb papír, előbbinél 5521-es, utóbbinál 200-as célárat fogalmaztak meg, továbbá hamarosan a MOL-ra vonatkozó új célárat is közzétesznek.

Az MBH Befektetési Bank aktuális célárai az egyes papírokra és indexekre vonatkozóan
Név Aktuális célár Aktuális árfolyam (01.22) Utolsó frissítés
ALTEO 5521 4580 2025.12.05
AutoWallis 200 155 2025.11.17
Gránit Bank 17063 12400 2024.11.25
Masterplast 3373 2690 2025.07.09
MOL F.A. 3810 2025.08.08
OPUS 620 552 2025.04.11
Richter 13105 10540 2024.09.10
Telekom 1866 1948 2025.11.14
Waberer's 5980 5300 2025.04.04
S&P500 7200 6913 2025.12.10
Euro Stoxx 50 5544 5956 2025.11.27
Forrás: MBH Befektetési Bank, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Mutattunk egy nagyon olcsó magyar részvényt - Már el is indult felfelé!

Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elsöprő katonai akcióra készül Donald Trump - Most jön a háború, ami mindent megváltoztat?
Ballisztikus rakétacsapás érte Zelenszkij szülővárosát, Kijev lassan élhetetlenné válik - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Történelmi zuhanás az egészségügyi szektorban: egyetlen nap alatt tízmilliárdok tűnnek el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility