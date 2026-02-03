Kilőtt az arany!

Az elmúlt hónap meredek raliját követően pénteken elszabadult a profitrealizálás a nemesfémeknél, különösen az ezüst esetében, ahol a tőkeáttételes pozíciók és a lakossági spekuláció miatt kényszerlikvidálások is felerősítették az esést pénteken és tegnap délelőtt.

Kilövés

Az új egyensúlyi árszint megtalálása előtt nagyon komoly kilengésekre lehet számítani a következő napokban a nemesfémeknél, ma éppen felfelé indultak el az árfolyamok:

az arany 5,1 százalékos, az ezüst pedig 8,7 százalékos pluszban van.

A nemesfémek kilátásaival, fundamentélis megítélésével és a fontos technikai szintekkel ebben az elemzésben foglalkoztunk:

Mi történt pénteken és hétfőn?

Az éles eladási hullámot az a hír indította el, hogy Donald Trump amerikai elnök Kevin Warsht jelölte a Federal Reserve következő elnökének, akit a többi esélyesnél szigorúbb monetáris politikát képviselő („héjább”) jelöltként tartanak számon. Emellett geopolitikai enyhülést is láthattunk: a kereskedelmi fronton Trump 18%-ra csökkentette az Indiára kivetett vámokat, miután Narendra Modi miniszterelnök beleegyezett az orosz olaj vásárlásának leállításába, ami enyhítette a két ország közötti, hónapok óta fennálló feszültséget. Emellett pénteken amerikai és iráni vezető tisztviselők találkozójára kerül sor, amelynek célja a feszültségek csökkentése. Mindeközben továbbra is bizonytalanságot jelent, hogy a részleges kormányzati leállás miatt ezen a héten nem teszik közzé a kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci adatokat, köztük a kiemelten figyelt, mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottsági (non-farm payrolls) jelentést.

