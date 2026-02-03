Kilőtt az arany!

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Az elmúlt hónap meredek raliját követően pénteken elszabadult a profitrealizálás a nemesfémeknél, különösen az ezüst esetében, ahol a tőkeáttételes pozíciók és a lakossági spekuláció miatt kényszerlikvidálások is felerősítették az esést pénteken és tegnap délelőtt.
Kilövés
Az új egyensúlyi árszint megtalálása előtt nagyon komoly kilengésekre lehet számítani a következő napokban a nemesfémeknél, ma éppen felfelé indultak el az árfolyamok:
az arany 5,1 százalékos, az ezüst pedig 8,7 százalékos pluszban van.
A nemesfémek kilátásaival, fundamentélis megítélésével és a fontos technikai szintekkel ebben az elemzésben foglalkoztunk:
Mi történt pénteken és hétfőn?
Az éles eladási hullámot az a hír indította el, hogy Donald Trump amerikai elnök Kevin Warsht jelölte a Federal Reserve következő elnökének, akit a többi esélyesnél szigorúbb monetáris politikát képviselő („héjább”) jelöltként tartanak számon.
Emellett geopolitikai enyhülést is láthattunk: a kereskedelmi fronton Trump 18%-ra csökkentette az Indiára kivetett vámokat, miután Narendra Modi miniszterelnök beleegyezett az orosz olaj vásárlásának leállításába, ami enyhítette a két ország közötti, hónapok óta fennálló feszültséget. Emellett pénteken amerikai és iráni vezető tisztviselők találkozójára kerül sor, amelynek célja a feszültségek csökkentése.
Mindeközben továbbra is bizonytalanságot jelent, hogy
a részleges kormányzati leállás miatt ezen a héten nem teszik közzé a kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci adatokat,
köztük a kiemelten figyelt, mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottsági (non-farm payrolls) jelentést.
