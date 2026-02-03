  • Megjelenítés
Mi lesz a magyar tőzsdével? Áprilisban kiderülhet
Mi lesz a magyar tőzsdével? Áprilisban kiderülhet

A befektetők egyre merészebb fogadásokat kötnek a magyar részvényekre, kötvényekre és a forintra az április 12-i választások előtt, amelyek akár alapjaiban is átalakíthatják az ország jövőjét a Bloomberg által megkérdezett szakértők szerint.

A magyar eszközök a feltörekvő piacok egyik kedvelt célpontjává váltak, mivel egyes pénzkezelők arra számítanak, hogy a Tisza párt esetleges győzelme esetén Magyarország szorosabbra fűzi kapcsolatait az Európai Unióval, és felszabadulhat a jelenleg befagyasztott uniós támogatások jelentős része.

A BUX index januárban 16 százalékkal emelkedett, ami az elmúlt öt év legerősebb hónapjának számít.

A forint az euróval szemben eközben kétéves csúcs közelében mozog, illetve a magyar állampapírok felára a német kötvényekhez képest június óta mintegy egy százalékponttal csökkent.

A befektetők logikája a Bloomberg szerint ez: ha az ellenzék leváltja Orbán Viktor miniszterelnököt, az jelentős piaci ralit indíthat el. A várakozások szerint a Tisza párt visszavezetheti Magyarországot az uniós főáramba, és új lendületet adhat a mintegy 220 milliárd dolláros gazdaságnak.

Az Aberdeen befektetési szakembere, Szabó Viktor szerint ugyanakkor Orbán győzelme esetén is viszonylag mérsékelt maradhat a negatív piaci reakció, mivel a befektetők a jelenlegi helyzet fennmaradására számíthatnak.

A politikai folytonosság enyhe eladási hullámot eredményezhet, míg az ellenzék győzelme jelentős ralit hozhat

– mondta Szabó.

A befektetői hangulat változása rendkívül erőteljes hatással lehet a részvényértékelésekre” – mondta Matthias Siller, a Baring Investment Services alapkezelője.

A magyar vállalatok többsége a nemzetközi versenytársakhoz képest a legolcsóbbak közé tartozik, így van tér arra, hogy az emelkedés folytatódjon.

Kaan Nazli, a Neuberger Berman Europe portfóliómenedzsere és vezető közgazdásza szerint

a kimeneteltől függetlenül a szavazás után bizonyos mértékű fiskális konszolidációra lehet számítani.

A befektetők számára a legkedvezőtlenebb forgatókönyv az lenne egyes szakértők szerint, ha egyik politikai oldal sem szerezne egyértelmű parlamenti többséget. A Citigroup stratégái szerint az április 12-i választás kimenetele továbbra is rendkívül bizonytalan.

