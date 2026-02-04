Több mint 17 éve nem történt ilyen az arannyal

Az arany árfolyama szerdán tovább emelkedett, miután ismét fellángoltak a geopolitikai feszültségek az Egyesült Államok és Irán között. A nemesfém már az előző kereskedési napon is kiugró teljesítményt nyújtott: kedden 5,9 százalékot erősödött, ami 2008 novembere óta a legnagyobb napi emelkedés.

A spot arany ára 2,5 százalékkal 5063 dollárra emelkedett unciánként, míg az áprilisi határidős jegyzés 3,2 százalékkal 5092 dollárra ugrott.

A sárga fém múlt csütörtökön 5594,82 dolláros történelmi csúcsot ért el.

Az amerikai hadsereg kedden lelőtt egy iráni drónt, amely "agresszívan" közelítette meg az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót az Arab-tengeren. Eközben várhatóan pénteken Ománban nukleáris tárgyalások kezdődnek Washington és Teherán között.

Az Egyesült Államokban Donald Trump elnök aláírta a költségvetési megállapodást, amely véget vetett a részleges kormányzati leállásnak. A befektetők jelenleg legalább két kamatcsökkentést áraznak 2026-ra a Fedtől, ami kedvez az aranynak, mivel az ilyen nem kamatozó eszközök alacsony kamatkörnyezetben jellemzően jobban teljesítenek.

Jigar Trivedi, az IndusInd Securities elemzője szerint az arany rövid távon elérheti az 5100 dolláros szintet, az első félév végére pedig akár 5600 dollárig is emelkedhet. Év végi célárfolyama unciánként 6000 dollár.

Az ezüst 3,2 százalékkal 87,84 dollárra erősödött, a platina 2,9 százalékkal 2273,70 dollárra, a palládium pedig 3 százalékkal 1784,67 dollárra drágult.

