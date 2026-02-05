Egy titokzatos milliárdos gigantikus fogadást tett az ezüst összeomlására – máris százmilliókat kaszált

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A nyilvánosságot kerülő, ideje nagy részét Gibraltáron töltő Bian Hszi-ming 2022 eleje óta csaknem 3 milliárd dollárt keresett a sanghaji határidős tőzsdén tartott arany-long pozícióival. A Bloomberg elemzése és a befektetéseit közelről ismerő források szerint
mostanra az ezüstben építette ki a tőzsde legnagyobb nettó short pozícióját.
A jelentős short pozíció komoly kockázattal jár, és a volatilis ezüstpiacon Biannek több ügyletet is veszteséggel kellett lezárnia. Jelenleg azonban mintegy 450 tonna ezüstre – nagyjából 30 ezer kontraktusra – vonatkozó short pozíciót tart. A fém múlt hét óta tartó meredek áresése papíron körülbelül 2 milliárd jüan,
azaz 288 millió dollár nyereséget hozott számára.
A korábbi veszteségeket is figyelembe véve Bian a keddi záróárak és nyitott pozíciói alapján nagyjából 1 milliárd jüan nettó profitra számíthat. Az ezüst árfolyama csütörtökön tovább esett, jelenleg több mint 10 százalékos mínuszban van, ami szinte biztosan tovább növeli a kereskedő hozamát.
Bian a Zhongcai Futures brókercégen keresztül január utolsó hetében kezdte építeni ezüst short pozícióit. A sanghaji tőzsde nem hozza nyilvánosságra az egyes befektetők kilétét, ám források szerint a társaság nemesfém-kitettségének túlnyomó részét Bian saját ügyletei, valamint az általa közvetlenül kezelt, szűk ügyfélkörnek szóló termékek alkotják.
A tőzsdei adatok szerint a Zhongcai ezüst short állománya január 28-án körülbelül 18 ezer lotra ugrott, majd január 30-án – amikor a fém Sanghajban történelmi csúcsot ért el – mintegy 28 ezer lotra emelkedett.
Bian mostani fogadása olyan időszakban érkezik, amikor az éles árfolyam-ingadozások hatására a piaci elemzők elkezdték újragondolni viszonyukat a nemesfémekhez. Sok intézményi befektető továbbra is az aranyat preferálja a kamatlábak változása, a jegybanki vásárlások és a globális bizonytalanság elleni fedezetként.
Az ezüst emelkedésében viszont egyre inkább a spekulatív pozíciókat tartják döntőnek, nem pedig a gazdasági és más fundamentális tényezőket.
Bian nagyjából négy éve kezdett agresszíven long pozíciókat építeni aranyban, és ezzel szerzett hírnevet a kínai határidős piacokon. Azok közé a szereplők közé tartozik, akik a több mint két évtizede tartó gazdasági fellendülés idején uralták a nyersanyag-kereskedelmet. Sok társától eltérően visszahúzódó életmóddal él, befektetési filozófiájáról szóló, az interneten terjedő elmélkedéseivel pedig hűséges követőtábort épített ki.
Tavaly augusztustól kezdve long pozíciót vett fel ezüstben, amely több mint 1,3 milliárd jüan nyereséget termelt. Novemberben azonban stratégiát váltott: óvatosan próbálta eltalálni a rali csúcsát, ami időnként a piac rossz oldalára sodorta. Múlt héttől viszont határozottan kitart short pozíciója mellett: kitettségét hosszabb lejáratú kontraktusokra osztotta szét, és az árfolyam felfelé irányuló kilengései ellenére sem zárta az ügyleteket.
Az elmúlt napok éles eladási hulláma egyelőre igazolta stratégiáját.
