Érkezik a plusz bevétel a családokhoz, a saját jóllétükre is érdemes költeni belőle
Érkezik a plusz bevétel a családokhoz, a saját jóllétükre is érdemes költeni belőle

Portfolio
Több mint százezer család számára jelent magasabb összegű bevételt a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák 2026 elején életbe lépett személyi jövedelemadó mentessége, ami javítja az érintett háztartások pénzügyi egyensúlyát. A megnövekedett nettó kereset egy részének rendszeres, célzott félretételével is jelentős biztonsági tartalék építhető fel az egészségügyi kiadásokra és a nyugdíjas évekre egyaránt – írja az OTP Pénztárak közleménye. A 2025-ös Öngondoskodási Index megállapítja, hogy azokban a háztartásokban, ahol rendszeres vagy egyszeri pluszbevétel jelent meg, sokkal nagyobb arányban születnek tudatos megtakarítási döntések.
Az OTP Pénztárak tapasztalatai szerint a magyar társadalom egyre inkább felismeri saját felelősségét pénzügyi jövője alakításában és az öngondoskodásban. Az elmúlt évben rekord számú új belépő volt az OTP Pénztáraknál, és 2026 első hónapja is erős aktivitást mutatott.

Az öngondoskodási formákat továbbra is sokan keresik, a nemek aránya pedig kiegyensúlyozott: 2024-ben az új nyugdíjpénztári belépők közt 49% volt a férfiak és 50% a nők aránya, 2025-ben ez 51-49%-ra módosult, 2026. januárban pedig 55-46% lett, ami kis arányú elmozdulást jelent a férfiak irányába. Az egészségpénztár új belépői között nagyobb különbség volt 2024-ben a nők javára (42% férfi, 58% nő), és az olló zárult 2025-re (48% férfi, 52% nő), míg 2026 januárjában az új belépők 51%-a férfi, 49%-a nő volt.

Jó hír, hogy a munkáltatók is egyre nyitottabbak a pénztári hozzájárulásaik növelésére,

felismerve saját szerepüket a munkavállalók hosszú távú anyagi és egészségügyi biztonságának támogatásában.

Az öngondoskodást időben érdemes elkezdeni, és természetesen az adó-visszatérítés is ösztönző. A pénztári megtakarítás célja nem csupán az állami támogatás maximalizálása, hanem az egészségügyi és nyugdíjcélú felkészülés tudatos, hosszú távú megalapozása”

– mondta Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója.

A két- és többgyermekes édesanyák számára az SZJA-mentesség érezhető havi többletet jelent. Szakértők szerint már a megemelkedett bevétel egy kisebb részének tudatos, rendszeres félretételével is megalapozható egy stabil egészségügyi tartalék vagy egy jövőbeni nyugdíjkiegészítés.

