Érkezik a plusz bevétel a családokhoz, a saját jóllétükre is érdemes költeni belőle

Az OTP Pénztárak tapasztalatai szerint a magyar társadalom egyre inkább felismeri saját felelősségét pénzügyi jövője alakításában és az öngondoskodásban. Az elmúlt évben rekord számú új belépő volt az OTP Pénztáraknál, és 2026 első hónapja is erős aktivitást mutatott.

Az öngondoskodási formákat továbbra is sokan keresik, a nemek aránya pedig kiegyensúlyozott: 2024-ben az új nyugdíjpénztári belépők közt 49% volt a férfiak és 50% a nők aránya, 2025-ben ez 51-49%-ra módosult, 2026. januárban pedig 55-46% lett, ami kis arányú elmozdulást jelent a férfiak irányába. Az egészségpénztár új belépői között nagyobb különbség volt 2024-ben a nők javára (42% férfi, 58% nő), és az olló zárult 2025-re (48% férfi, 52% nő), míg 2026 januárjában az új belépők 51%-a férfi, 49%-a nő volt.

Jó hír, hogy a munkáltatók is egyre nyitottabbak a pénztári hozzájárulásaik növelésére,

felismerve saját szerepüket a munkavállalók hosszú távú anyagi és egészségügyi biztonságának támogatásában.

Az öngondoskodást időben érdemes elkezdeni, és természetesen az adó-visszatérítés is ösztönző. A pénztári megtakarítás célja nem csupán az állami támogatás maximalizálása, hanem az egészségügyi és nyugdíjcélú felkészülés tudatos, hosszú távú megalapozása”

– mondta Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója.

A két- és többgyermekes édesanyák számára az SZJA-mentesség érezhető havi többletet jelent. Szakértők szerint már a megemelkedett bevétel egy kisebb részének tudatos, rendszeres félretételével is megalapozható egy stabil egészségügyi tartalék vagy egy jövőbeni nyugdíjkiegészítés.

