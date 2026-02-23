Ez a 2 részvény lehet a mesterséges intelligencia következő nagy áldozata!

Egyre több szektort forgat fel a mesterséges intelligencia a tőzsdéken. Az úgynevezett AI-diszrupció pánikeladásokhoz vezetett az elmúlt hetekben már a szoftvergyártók, a teherszállítmányozási, de még az ingatlanszektorban is, most azonban hamarosan újabb részévnyek kerülhetnek nyomás alá. Hasoló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!

Az elmúlt hetek legfontosabb tőzsdei eseménye a vámháborús fejlemények az úgynevezett AI-diszrupció volt: a befektetők egyre inkább és egyre több szektorban kezdik újraértékelni a mesterséges intelligenciával kapcsolatos lehetőségeket és kockázatokat.

A nagy költekezési verseny mellett pedig immáron azt is árazza a piac, hogy mely szektorokat alakíthatja át alapjaiban a mesterséges intelligencia.

Mostani elemzésünkben ezért 2 olyan részvényt is mutatunk, melyek nagy vesztesei lehetnek ennek a folyamatnak.