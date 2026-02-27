Valósággal összeomlik a Duolingo

Az első negyedévre a Duolingo mintegy 301,5 millió dolláros bookings értéket jelzett előre, amely elmarad a Visible Alpha adatai szerinti 329,7 milliós konszenzustól. Éves szinten a menedzsment 1,27–1,30 milliárd dolláros bookings sávot, illetve 1,20–1,22 milliárd dolláros árbevételt vár, miközben az elemzői várakozás 1,39, illetve 1,26 milliárd dollár volt. A vállalat igazgatótanácsa ezzel egyidőben egy legfeljebb 400 millió dollár keretösszegű részvény-visszavásárlási programot is jóváhagyott.
A pittsburghi székhelyű vállalat az elmúlt években a monetizáció finomhangolására fókuszált – többek között a hirdetések számának növelésével és gyakoribb előfizetésre ösztönzéssel –, ami ugyan növelte az egy felhasználóra jutó árbevételt, de lassította a bázis növekedését. Az új megközelítés ennek a tendenciának a megfordítását célozza:
a társaság a mesterséges intelligenciával támogatott funkciókat szélesebb körben teszi elérhetővé,
vállalva ezzel az alacsonyabb árbevétel-növekedést és a mérsékeltebb jövedelmezőséget az idei évben.
Ennek részeként a Duolingo az MI-alapú "Video Call with Lily" funkciót, amely eddig kizárólag a prémium Max előfizetőknek volt elérhető, a kedvezőbb árazású Super Duolingo csomagba is integrálja. Emellett az ingyenes felhasználók számára is bővíti a mesterséges intelligencián alapuló beszédgyakorlási eszközöket, csökkentve azokat a korlátokat, amelyek korábban a fizetős konstrukciók felé terelték a tanulókat.
Luis von Ahn vezérigazgató kiemelte:
az MI-alapú videóhívás üzemeltetési költsége a bevezetés óta a tizedére zuhant, a kiadások további mérséklődése pedig lehetővé teszi a funkció még szélesebb körű terjesztését.
A társaság közlése szerint a napi aktív felhasználók táborának bővülése 2025 folyamán lassult, idén pedig várhatóan a korábbi évek ütemének nagyjából a felére esik vissza. A vállalat 2026-ra mintegy 11 százalékos bookings (lekötött forgalom) növekedést vár, szemben azzal a közel 20 százalékos ütemmel, amelyet a korábbi stratégiával érhetett volna el. A korrigált üzemi eredménymarzs a mesterségesintelligencia-funkciók szélesebb körű bevezetése és a növekvő marketingkiadások következtében idén várhatóan 25 százalékra csökken.
A Duolingo részvényei ma mintegy 25,4 százalékos mínuszban nyithatnak.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Isa Foltin/Hoermanseder via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Hivatalos a bejelentés: eldőlt az új magyar autóút sorsa, 2030-ig megépül
110-el lehet majd közlekedni.
Jó hírt kapott a Richter
A gyorsjelentés után másnak is örülhetnek a befektetők.
Megszólaltak a hírszerzők: kiderült, tényleg létezik-e a fegyver, amitől az Egyesült Államok tart
Donald Trump nagyon erős fegyverről beszélt, most kiderült, létezhet-e.
Valósággal összeomlik a Duolingo
Hatalmas mínuszban az árfolyam.
Kimondta a szervezet vezetője: kéz a kézben jár a háborúval a pusztító fenyegetés
A béke lenne a legjobb orvosság.
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Probiotikus otthonok tehetik egészségesebbé hétköznapjainkat
A modern, higiéniafókuszú életmód nemcsak a kórokozókat szorítja háttérbe, hanem a jótékony baktériumokat is kiiktatja környezetünkből. Egyes építészek s
Mentális nyilvántartás
A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Ez adhat újabb lökést az Nvidiának – a részvényárfolyam is megérezné
Van még erő az AI-sztoriban.
Mészárlást tart az AI a tőzsdén: hol van biztonságban a pénzünk?
Senki se menekül?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.