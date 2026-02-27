Valósággal összeomlik a Duolingo

Hatalmas mínuszban nyithatnak a Duolingo részvényei, miután a cég a vártnál gyengébb előrejelzést tett közzé az első negyedévre, illetve a teljes 2026-os évre vonatkozóan. Emellett a vállalat egy stratégiaváltást is bejelentett, a monetizáció optimalizálása helyett a felhasználói bázis gyorsabb bővítésére helyezik ezentúl a hangsúlyt.

Az első negyedévre a Duolingo mintegy 301,5 millió dolláros bookings értéket jelzett előre, amely elmarad a Visible Alpha adatai szerinti 329,7 milliós konszenzustól. Éves szinten a menedzsment 1,27–1,30 milliárd dolláros bookings sávot, illetve 1,20–1,22 milliárd dolláros árbevételt vár, miközben az elemzői várakozás 1,39, illetve 1,26 milliárd dollár volt. A vállalat igazgatótanácsa ezzel egyidőben egy legfeljebb 400 millió dollár keretösszegű részvény-visszavásárlási programot is jóváhagyott.

A pittsburghi székhelyű vállalat az elmúlt években a monetizáció finomhangolására fókuszált – többek között a hirdetések számának növelésével és gyakoribb előfizetésre ösztönzéssel –, ami ugyan növelte az egy felhasználóra jutó árbevételt, de lassította a bázis növekedését. Az új megközelítés ennek a tendenciának a megfordítását célozza:

a társaság a mesterséges intelligenciával támogatott funkciókat szélesebb körben teszi elérhetővé,

vállalva ezzel az alacsonyabb árbevétel-növekedést és a mérsékeltebb jövedelmezőséget az idei évben.

Ennek részeként a Duolingo az MI-alapú "Video Call with Lily" funkciót, amely eddig kizárólag a prémium Max előfizetőknek volt elérhető, a kedvezőbb árazású Super Duolingo csomagba is integrálja. Emellett az ingyenes felhasználók számára is bővíti a mesterséges intelligencián alapuló beszédgyakorlási eszközöket, csökkentve azokat a korlátokat, amelyek korábban a fizetős konstrukciók felé terelték a tanulókat.

Luis von Ahn vezérigazgató kiemelte:

az MI-alapú videóhívás üzemeltetési költsége a bevezetés óta a tizedére zuhant, a kiadások további mérséklődése pedig lehetővé teszi a funkció még szélesebb körű terjesztését.

A társaság közlése szerint a napi aktív felhasználók táborának bővülése 2025 folyamán lassult, idén pedig várhatóan a korábbi évek ütemének nagyjából a felére esik vissza. A vállalat 2026-ra mintegy 11 százalékos bookings (lekötött forgalom) növekedést vár, szemben azzal a közel 20 százalékos ütemmel, amelyet a korábbi stratégiával érhetett volna el. A korrigált üzemi eredménymarzs a mesterségesintelligencia-funkciók szélesebb körű bevezetése és a növekvő marketingkiadások következtében idén várhatóan 25 százalékra csökken.

A Duolingo részvényei ma mintegy 25,4 százalékos mínuszban nyithatnak.

