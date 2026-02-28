  • Megjelenítés
Sorra törlik a repülőjáratokat, a Wizz Air is lépett
Sorra törlik a repülőjáratokat, a Wizz Air is lépett

A közel-keleti biztonsági helyzet romlása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatait, a korlátozás jelen állás szerint legalább március 7-ig érvényben marad – közölte a légitársaság szombaton.

A Wizz Air közlése szerint külső szakértők bevonásával folyamatosan értékeli a térség biztonsági környezetét, és szoros kapcsolatot tart fenn a helyi és nemzetközi légiközlekedési, biztonsági és kormányzati hatóságokkal. Az üzemelési döntéseket ennek megfelelően rendszeresen felülvizsgálja, a menetrendet pedig az aktuális fejleményekhez igazítja.

A társaság hangsúlyozta: utasai, személyzete és repülőgépei biztonsága elsődleges szempont.

Az érintett utasokat a haza- és továbbutazási lehetőségekről közvetlenül értesítik, és megköszönik megértésüket.

A Reuters beszámolója szerint a skandináv légitársaság, a Norwegian Air szombaton felfüggesztette minden dubaii járatát.

A cég ugyanakkor nem függesztette fel a tel-avivi és a bejrúti járatokat, mivel ezek a célállomások csak nyáron üzemelnek – tette hozzá. A szóvivő nem közölte, hogy a járatok felfüggesztése mennyi ideig tart.

A Ryanair egyelőre csak a Ciprusról az emírségekbe és Katarba tartó járatait állította le az elérhető tájékoztatás szerint.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

