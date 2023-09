Gyengül a dollár

Portfolio 2023. szeptember 20. 15:53

Továbbra is az elmúlt hetek szűk sávjában ingadozik a forint az euróhoz képest, a 380-385 közötti tartományból képtelen kimozdulni. Most éppen a Fed esti kamatdöntésére, illetve az azt követő jegybanki kommunikációra figyelnek a befektetők. A dollár közben gyengült az euróhoz és a forinthoz képest is.