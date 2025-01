Megrántották a forintot a furcsa kezdés után

Néhány perce kijött a hesseni (német) tartományi inflációs adat, ami váratlanul jókora gyorsulást mutatott havi és éves alapon is (az országos adat majd csak délután 2-kor jön), erre az euró ugrott az egyébként is gyengülő dollárral szemben egészen 1,0360-ig. Hajnalban még 1,03 körülről indult a kereskedés ebben a devizapárban, múlt héten csütörtökön pedig még 1,0230 körül is járt kétéves csúcson a dollár, komoly fordulat zajlott tehát le.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esése, illetve az euró erősödése most jól jött a forintnak is, amely az euróval szemben 414,5-ig, a hanyatló dollárral szemben 399,8-ig ugrott, azaz reggel óta a dollárral szemben már jelentős forinterősödést látunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader