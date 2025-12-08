  • Megjelenítés
Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Gyengült a forint
Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Gyengült a forint

Portfolio
Erősödéssel kezdett hétfő reggel a forint, ami talán meglepő azok után, hogy pénteken késő este a Fitch Ratings stabilról negatívra rontotta Magyarország adósosztályzatának kilátását. A hitelminősítő kritikusan nyilatkozott a költségvetési helyzetről, azonban a magas kamat továbbra is a forint erősödése mellett hat.
Gyengült a forint

Az euró késő este valamivel a 385-ös szint alatt mozog, amely 2,6 egységnyi forintgyengülést jelent.

A dollár árfolyama 330,6, a forint 2,4 egységgel gyengült az amerikai fizetőeszközzel szemben.

Az euró-dollár keresztárfolyam 1,164.

330,5 körül jár a dollár

A dollár a 330,5 körüli szinten jár este, a forint több mint 2 egységgel gyengült az amerikai fizetőeszközzel szemben.

Az euró-dollár keresztárfolyam 1,164.

384 felett az euró

Az euró árfolyama ma eddig 384,8 és 381,4 között ingadozott, este 384,2 környékén járt, amely két egységnyi (0,5 százalékos) forintgyengülés.

Erősödik a dollár

Az amerikai dollár hétfőn erősödött a változékony kereskedésben, miközben a befektetők a jegybanki döntésekkel teli hétre készültek. A piac figyelme elsősorban a Federal Reserve szerdai ülésére irányul, ahol gyakorlatilag biztosra veszik a kamatcsökkentést, ugyanakkor sokan arra számítanak, hogy a jegybank a korábban vártnál óvatosabb lazítási pályát vázolhat fel.

Ezzel szemben a jen széles körben gyengült, miután hétfő késő este 7,6-es erősségű földrengés rázta meg Japán északkeleti részét, ami cunami-riasztást és evakuációs utasításokat váltott ki.

A dollárindex 0,2 százalékkal 99,18 pontra emelkedett, a svájci frankkal szemben pedig 0,4 százalékkal 0,8080-ra erősödött a zöldhasú.

Európában az euró 0,1 százalékkal 1,1626 dollárra gyengült, noha korábban még támogatta az árfolyamot az eurózóna-kötvényhozamok emelkedése. A német 30 éves hozam 2011 óta nem látott szintre ugrott.

Kapott még egy ütést a forint

Késő délutánra 384,18-ig emelkedett az euró jegyzése, így a forint ma már fél százalékos gyengülésben van péntekhez képest.

Nem tud magára találni a forint

Még hétfő délután is 383,4 körül jár az euró árfolyama, ami 0,3%-os forintgyengülést jelent péntekhez képest. A dollár jegyzése 329,12 körül áll.

Friss előrejelzés érkezett: még nincs vége a forint menetelésének

Rövidtávon nem látszik, hogy véget érne a forint menetelése, ami a carry trade pozícióknak köszönhető – emelte ki friss elemzésében hétfőn az ING Bank. A szakemberek szerint akár még lehet egy kis szufla a magyar devizában az év végéig, a 370-375-ös szintet is megnézheti a jegyzés.

Tovább a cikkhez
Friss előrejelzés érkezett: még nincs vége a forint menetelésének
Kéthetes mélyponton a forint

Kora délutánra 383 fölé emelkedett az euró jegyzése, amivel már 0,3%-os gyengülésben van a forint péntek estéhez képest. A régióban a cseh korona is 0,2%-os gyengülésben van, míg a lengyel zloty egyelőre stagnál.

A fentiek arra utalnak, hogy nem csak a Fitch pénteki döntése van hatással a forintra, a globális adóssággal kapcsolatos aggodalmak is nyomás alatt tartják a magyar devizát. Ezek ma reggel a német hozamok emelkedésében testesültek meg.

Kapott még egy kis lökést a lejtőn a forint

A forint tovább gyengült délre, 382,9-nél jár most a jegyzés, ami 0,2%-kal magasabb a péntek esti szintnél.

Már gyengülésben a forint

Délelőttre 382,5 környékére emelkedett az euró jegyzése, ezzel a forint 0,1%-os gyengülésben van péntek estéhez képest. Közben a dollár is lassan magára talál, ledolgozta reggeli gyengülését.

Kimondta az EKB döntéshozója: a következő lépésünk kamatemelés lehet

Helytálló lehet a befektetőknek az a várakozása, hogy az Európai Központi Bank (EKB) legközelebb felfelé változtat majd a kamatszinten – mondta a Bloombergnek adott interjúban Isabel Schnabel, a jegybank döntéshozója. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy egyelőre ez nem a közeljövőben várható.

Tovább a cikkhez
Kimondta az EKB döntéshozója: a következő lépésünk kamatemelés lehet
A németekhez is begyűrűzött a kötvénypiaci para? 14 éve nem látott szinten a hosszú hozam

Hétfőn 2011 óta nem látott szintre emelkedett a 30 éves német államkötvény hozama, miközben világszerte folytatódik a hosszú lejáratú kötvények eladási hulláma a költségvetési fenntarthatósággal kapcsolatos aggodalmak miatt.

Tovább a cikkhez
A németekhez is begyűrűzött a kötvénypiaci para? 14 éve nem látott szinten a hosszú hozam
Nem tart ki a forint ereje

Az elmúlt percekben kicsit elbizonytalanodott a forint, le is dolgozta kora reggeli erősödését. Így most 382,25 körül jár az euróval szemben, ami már megegyezik a péntek esti szinttel.

Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Hogy reagál a forint?

Hétfő reggel 381,4-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Úgy tűnik, hogy a Fitch Ratings péntek késő esti bejelentése sem hatotta meg a befektetőket, a hitelminősítő stabilról negatívra rontotta Magyarország BBB besorolásának kilátását, ami egy lehetséges leminősítés kockázatát vetíti előre. Így továbbra is a befektetésre ajánlott kategóriában van Magyarország, azonban 2026-ban akár fájdalmas döntésekkel is szembesülhetünk. A Fitch

elsősorban a költségvetés bizonytalan helyzetével és a várakozásoktól elmaradó GDP-növekedéssel indokolta a lépést.

Ennek ellenére a forint talán meglepően reagált, aminek oka, hogy a 6,5%-os alapkamat továbbra is egyértelműen erősíti a magyar devizát a carry trade pozíciókon keresztül. A dollárral szemben most 327,1-nél jár a forint, ami 0,3%-kal alacsonyabb a péntek estinél.

Az euró-dollár árfolyamban 0,2%-os emelkedés látszik, vagyis a dollár gyengülése is segít a forintnak és más feltörekvő piaci eszközöknek. Így most 1,16643-nál jár a keresztárfolyam. A következő napokban elsősorban a Fed szerda esti kamatdöntése határozhatja meg a nemzetközi piaci hangulatot, a várakozások szerint az amerikai jegybank újabb 25 bázisponttal csökkenti az irányadó kamatot.

Magyar szempontból a héten a kedd reggel érkező inflációs adat lehet a legfontosabb, a Portfolio által megkérdezett szakértők szerint akár 4% alatti áremelkedési ütem is jöhet, amire egy éve nem volt példa.

Címlapkép forrása: Shutterstock

