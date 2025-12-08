Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Gyengült a forint

Az amerikai dollár hétfőn erősödött a változékony kereskedésben, miközben a befektetők a jegybanki döntésekkel teli hétre készültek. A piac figyelme elsősorban a Federal Reserve szerdai ülésére irányul, ahol gyakorlatilag biztosra veszik a kamatcsökkentést, ugyanakkor sokan arra számítanak, hogy a jegybank a korábban vártnál óvatosabb lazítási pályát vázolhat fel.

Ezzel szemben a jen széles körben gyengült, miután hétfő késő este 7,6-es erősségű földrengés rázta meg Japán északkeleti részét, ami cunami-riasztást és evakuációs utasításokat váltott ki.

A dollárindex 0,2 százalékkal 99,18 pontra emelkedett, a svájci frankkal szemben pedig 0,4 százalékkal 0,8080-ra erősödött a zöldhasú.

Európában az euró 0,1 százalékkal 1,1626 dollárra gyengült, noha korábban még támogatta az árfolyamot az eurózóna-kötvényhozamok emelkedése. A német 30 éves hozam 2011 óta nem látott szintre ugrott.