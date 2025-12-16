Érkezik a hét legfontosabb adata - Mit csinál a forint?

A MNB monetáris tanácsa vélhetően 6,5 százalékon tartja az irányadó kamatot, ezzel idén végig változatlan maradt a szint. Megismerhetjük még a jegybank új inflációs- és GDP-előrejelzését is.

Nemzetközi fronton is sűrű adatnap várható:

Franciaországból, Németországból és az egész eurózónából is érkeznek a beszerzésimenedzser-indexek,

Ezt egészíti ki a német ZEW gazdasági hangulatindex, amely a befektetői és elemzői várakozásokat tükrözi, és fontos indikátora lehet a növekedési kilátásoknak.

A nap második felében az Egyesült Államok makrogazdasági adatai kerülnek reflektorfénybe. A munkaerőpiacról szóló statisztikák – a foglalkoztatottság, a munkanélküliségi adatok és a bérek alakulása – mellett megjelenik a novemberi kiskereskedelmi forgalomról szóló jelentés is.

A devizapiacon a nap elején mérsékelt forintgyengülés volt megfigyelhető. Az euró árfolyama 385 forint környékén indította a reggeli kereskedést.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét.

A dollár jegyzése 327,5 forint körül alakult, itt szintén kisebb forintgyengülés látszott a korai órákban.

