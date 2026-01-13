  • Megjelenítés
Erősödik a forint
Deviza

Erősödik a forint

Portfolio
A forint a reggeli inflációs adatok megjelenését követően erősödni kezdett, annak ellenére, hogy a decemberi éves infláció 3,3 százalékon alakult, pontosan összhangban az elemzői várakozásokkal. A piaci reakció hátterében leginkább a szolgáltatások inflációjának alakulása állhatott: a 6,8 százalékos érték kisebb meglepetést okozott a befektetők számára. Ez a részmutató azért kapott kiemelt figyelmet, mert Varga Mihály jegybankelnök egy nappal korábbi beszédében kifejezetten ezt nevezte meg a jövőbeni kamatcsökkentések egyik kulcstényezőjeként. Időközben megérkeztek az amerikai inflációs adatok is: a maginfláció a várakozásokkal ellentétben nem gyorsult, miközben az éves infláció 2,7 százalékon maradt, ami azonban érdemben nem mozgatta meg a dollár árfolyamát.
Nem mozgatta meg az amerikai inflációs adat a dollárt

Nem mozdult a dollár árfolyama az amerikai inflációs adat közzététele után, a forinttal szemben 386,3 környékén jár, az euróhoz viszonyítva pedig 1,16 az árfolyama.

Megérkezett az amerikai infláció

A várakozásokkal ellentétben nem emelkedett a maginfláció, míg az infláció maradt 2,7%-on.

Megérkezett az amerikai infláció
Tartja magát a forint

Az euró és a dollár továbbra is gyengébb a forinttal szemben, mint tegnap este, de minimális mértékben korrigált az árfolyam.

  • Az euró 386,1
  • a dollár pedig 331 magasságában jár.
Példátlan lépés: a világ jegybankjai összefogtak az amerikai elnök ellen

A világ vezető jegybankjainak irányítói kedden közös nyilatkozatban álltak ki Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke mellett, miután a Trump-adminisztráció büntetőeljárással fenyegette meg őt.

Példátlan lépés: a világ jegybankjai összefogtak az amerikai elnök ellen
Megvan a 2026-os országgyűlési választások időpontja – bejelentést tett Sulyok Tamás

Bejelentette Sulyok Tamás köztársasági elnök, hogy a 2026-os országgyűlési választások április 12-én lesznek.

Megvan a 2026-os országgyűlési választások időpontja – bejelentést tett Sulyok Tamás
Megállíthatatlan a forint

Az euró már 386 alatt jár, a dollár pedig a 330-hoz közelít.

A forint több mint 0,3 százalékkal erősödött már a vezető devizákkal szemben.

Erősödik a forint

  • Az euró 386,2
  • a dollár 331 forint alatt jár.

A forint a reggeli inflációs adat után kezdett erősödni. Decemberben 3,3% volt az egy évre visszatekintő drágulás. Az elemzők előzetesen éppen ekkora árszintemelkedésre számítottak, vagyis a friss adat nem okozott meglepetést.

Az erősödés egyik lehetséges oka, hogy a szolgáltatás infláció kisebb meglepetést okozott (6,8 százalék) Varga Mihály jegybankelnök egy tegnapi beszédében éppen a decemberi szolgáltatás inflációt jelölte meg, mint a kamatcsökkentési döntés egy fontos szempontját.

331,5-nél a dollár

A dollár árfolyama 331,5-nél jár, ez 0,4 egységnyi forinterősödést jelent.

A hazai deviza ma reggel már 332,9-nél is járt, de az inflációs adat érkezése után kilőtt az árfolyama.

Erőt mutat a forint

Az euró 386,4-nél jár, amely 0,7 egységnyi forinterősödést jelent a tegnap esti szinthez képest.

Hirdelen megugrott a forint

Az euró árfolyama hirtelen 386,7-ig süllyedt reggel, amikor megjelent a friss inflációs adat, vagyis a forint erősödésbe fordult.

A dollár 331,3-ig gyengült a forinttal szemben hirtelen.

Itt a friss inflációs adat!

Tovább csökkent az infláció Magyarországon: decemberben 3,3% volt az egy évre visszatekintő drágulás. Az elemzők előzetesen éppen ekkora árszintemelkedésre számítottak, vagyis a friss adat nem okozott meglepetést. A felemás 2025-ös év után az idén az első hónapok további látványos csökkenést hoznak az árdinamikában, az év második fele már jóval homályosabb.

Tovább a cikkhez
Itt a friss inflációs adat!
Tovább gyengül a forint

Hétfőn idei mélypontjára gyengült a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben, és a nyomás kedden reggel sem enyhült. A hazai deviza az euró ellenében 387,5 fölé csúszott.

A dollár jegyzése 332,5 körül alakult a reggeli órákban, ami további gyengülést jelez az előző naphoz képest.

A nemzetközi devizapiacon eközben a dollár hétfőn gyengült az euróval szemben.

A mozgás hátterében részben az állt, hogy a Trump-adminisztráció újabb jogi lépéseket tett a Federal Reserve ellen, ami bizonytalanságot keltett a befektetők körében, és mérsékelt tőkekivonást indított el az amerikai eszközökből. Ennek hatására az euró–dollár keresztárfolyam kedden reggel 1,166 körül indította a napot.

A figyelem kedden több fontos makroadatra is irányul. Itthon a decemberi inflációs adat jelenik meg, az Egyesült Államokban szintén friss fogyasztóiár-indexet tesznek közzé, emellett napvilágot lát a decemberi költségvetési egyenleg alakulása is.

