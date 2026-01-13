Korrigál a forint

Hétfőn idei mélypontjára gyengült a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben, és a nyomás kedden reggel sem enyhült. A hazai deviza az euró ellenében 387,5 fölé csúszott.

A dollár jegyzése 332,5 körül alakult a reggeli órákban, ami további gyengülést jelez az előző naphoz képest.

A nemzetközi devizapiacon eközben a dollár hétfőn gyengült az euróval szemben.

A mozgás hátterében részben az állt, hogy a Trump-adminisztráció újabb jogi lépéseket tett a Federal Reserve ellen, ami bizonytalanságot keltett a befektetők körében, és mérsékelt tőkekivonást indított el az amerikai eszközökből. Ennek hatására az euró–dollár keresztárfolyam kedden reggel 1,166 körül indította a napot.

A figyelem kedden több fontos makroadatra is irányul. Itthon a decemberi inflációs adat jelenik meg, az Egyesült Államokban szintén friss fogyasztóiár-indexet tesznek közzé, emellett napvilágot lát a decemberi költségvetési egyenleg alakulása is.

