Korrigál a forint

Korrigált a forint
A forint a dollárral szemben visszatért a tegnap esti szintje közelébe, amely 332-es árfolyamot jelent. Eddig nap közben 333 és 330,5 között ingadozott.
Az euró 386,7 közül jár, ez 0,4 egységnyi forinterősödés. Ma a hazai fizetőeszköz 385,7 és 388,1 között járt.
Nem mozgatta meg az amerikai inflációs adat a dollárt
Nem mozdult a dollár árfolyama az amerikai inflációs adat közzététele után, a forinttal szemben 386,3 környékén jár, az euróhoz viszonyítva pedig 1,16 az árfolyama.
Megérkezett az amerikai infláció
A várakozásokkal ellentétben nem emelkedett a maginfláció, míg az infláció maradt 2,7%-on.
Tartja magát a forint
Az euró és a dollár továbbra is gyengébb a forinttal szemben, mint tegnap este, de minimális mértékben korrigált az árfolyam.
- Az euró 386,1
- a dollár pedig 331 magasságában jár.
Példátlan lépés: a világ jegybankjai összefogtak az amerikai elnök ellen
A világ vezető jegybankjainak irányítói kedden közös nyilatkozatban álltak ki Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke mellett, miután a Trump-adminisztráció büntetőeljárással fenyegette meg őt.
Megvan a 2026-os országgyűlési választások időpontja – bejelentést tett Sulyok Tamás
Bejelentette Sulyok Tamás köztársasági elnök, hogy a 2026-os országgyűlési választások április 12-én lesznek.
Megállíthatatlan a forint
Az euró már 386 alatt jár, a dollár pedig a 330-hoz közelít.
A forint több mint 0,3 százalékkal erősödött már a vezető devizákkal szemben.
Erősödik a forint
- Az euró 386,2
- a dollár 331 forint alatt jár.
A forint a reggeli inflációs adat után kezdett erősödni. Decemberben 3,3% volt az egy évre visszatekintő drágulás. Az elemzők előzetesen éppen ekkora árszintemelkedésre számítottak, vagyis a friss adat nem okozott meglepetést.
Az erősödés egyik lehetséges oka, hogy a szolgáltatás infláció kisebb meglepetést okozott (6,8 százalék) Varga Mihály jegybankelnök egy tegnapi beszédében éppen a decemberi szolgáltatás inflációt jelölte meg, mint a kamatcsökkentési döntés egy fontos szempontját.
331,5-nél a dollár
A dollár árfolyama 331,5-nél jár, ez 0,4 egységnyi forinterősödést jelent.
A hazai deviza ma reggel már 332,9-nél is járt, de az inflációs adat érkezése után kilőtt az árfolyama.
Erőt mutat a forint
Az euró 386,4-nél jár, amely 0,7 egységnyi forinterősödést jelent a tegnap esti szinthez képest.
Hirdelen megugrott a forint
Az euró árfolyama hirtelen 386,7-ig süllyedt reggel, amikor megjelent a friss inflációs adat, vagyis a forint erősödésbe fordult.
A dollár 331,3-ig gyengült a forinttal szemben hirtelen.
Itt a friss inflációs adat!
Tovább csökkent az infláció Magyarországon: decemberben 3,3% volt az egy évre visszatekintő drágulás. Az elemzők előzetesen éppen ekkora árszintemelkedésre számítottak, vagyis a friss adat nem okozott meglepetést. A felemás 2025-ös év után az idén az első hónapok további látványos csökkenést hoznak az árdinamikában, az év második fele már jóval homályosabb.
Tovább gyengül a forint
Hétfőn idei mélypontjára gyengült a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben, és a nyomás kedden reggel sem enyhült. A hazai deviza az euró ellenében 387,5 fölé csúszott.
A dollár jegyzése 332,5 körül alakult a reggeli órákban, ami további gyengülést jelez az előző naphoz képest.
A nemzetközi devizapiacon eközben a dollár hétfőn gyengült az euróval szemben.
A mozgás hátterében részben az állt, hogy a Trump-adminisztráció újabb jogi lépéseket tett a Federal Reserve ellen, ami bizonytalanságot keltett a befektetők körében, és mérsékelt tőkekivonást indított el az amerikai eszközökből. Ennek hatására az euró–dollár keresztárfolyam kedden reggel 1,166 körül indította a napot.
A figyelem kedden több fontos makroadatra is irányul. Itthon a decemberi inflációs adat jelenik meg, az Egyesült Államokban szintén friss fogyasztóiár-indexet tesznek közzé, emellett napvilágot lát a decemberi költségvetési egyenleg alakulása is.
