Azonnal reagált a forint Trump szavaira!

Kilengések
Donald Trump amerikai elnök pénteken visszakozott, hogy az eddigi legesélyesebb aspiránsnak gondolt Kevin Hassettet jelölje a Federal Reserve élére. Ez pedig a devizapiacon is nagyobb mozgásokat okozott.
Az USD/HUF egészen 332.8-ig szúrt fel, mostanra azonban ismét 332 alatt mozog a jegyzés.
Oldalazik a forint
A hazai devizapiacot nem különösebben rázták meg a világpolitikai feszültségek, csupán kisebb fel-le mozgásoknak lehetünk szemtanúi mindkét főbb devizával szemben.
Kiderült az igazság az amerikai iparról: ez a szám mindenkit meglepett
Az amerikai ipar 2025 végén mérsékelt bővülést mutatott, miközben az ágazatok teljesítménye eltérő irányban mozgott. A Federal Reserve által most közölt adatok alapján a termelés lassan emelkedik, bár aggasztó, hogy ez főként az energiatermelésnek köszönhető, míg a kapacitások kihasználtsága továbbra is elmarad a hosszú távú átlagtól.
Idén tovább gyengülhet a dollár a legtöbb devizával szemben
A Bank of America elemzői szerint az idei évben gyengülhet a dollár a legtöbb devizával szemben, miközben a nagy jegybankok kamatpolitikája és a kockázatvállalási étvágy átrendezi a főbb valutapiaci trendeket.
Gyengül a dollár, csillapodnak a kedélyek
A dollár enyhe gyengülésnek indult az euróval szemben. Az elmúlt napok fokozott feszültsége után ma viszonylagos nyugalom uralkodik, jelenleg inkább az tűnik valószínűnek, hogy a közeljövőben Trump nem fog katonai beavatkozásba kezdeni Iránban. A kérdés azonban még egyáltalán nem tisztázott.
Bár úgy tűnik, hogy egyelőre csökkent az Egyesült Államok közel-keleti beavatkozásának valószínűségét, nem hiszem, hogy ezt teljesen kizárhatjuk
– mondta Michael Brown, a Pepperstone vezető kutatási stratégája a Reutersnek.
Az euró hátán visszaerősödött a forint
A hazai fizetőeszköz máris ledolgozta reggel óta felhalmozott gyengülését, 1 forintnyi visszapattanást láthattunk a főbb devizákkal szemben. Ezzel egyidőben az euró is enyhe erősödést mutatott a dollárral szemben.
Trump beleállt a Fed elnökébe – ha felszívja magát, egyszerre két főnöke lehet a dollár sorsát eldöntő intézménynek
A Trump-adminisztráció legújabb támadása a Federal Reserve ellen felerősítette azokat a várakozásokat, hogy Jerome Powell májusban lejáró elnöki mandátuma után is a Fed igazgatótanácsának tagja marad. Ha ez valóban megtörténne, akkor a világ legbefolyásosabb jegybankján belül rivális befolyási központ alakulhatna ki.
Egyre többet fizetnek euróval a kínaiak
A kínai vállalatok tavaly jelentősen növelték az euró használatát a nemzetközi tranzakciókban. Az euróban bonyolított elszámolások értéke 22,8 százalékkal, 1,18 billió jüanra (mintegy 169 milliárd dollárra) emelkedett 2025-ben – derül ki az Állami Devizahivatal (SAFE) adataiból, valamint a Bloomberg számításaiból. Ilyen ütemű bővülésre 2010 óta nem volt példa.
Gyengül a forint
Kora reggel óta mintegy 80 fillérnyi gyengülést mutat a hazai valuta a főbb nemzetközi devizákkal szemben.
Az euró-dollár árfolyamban nem látunk nagy mozgásokat, így inkább régiós hatásról lehet szó, mivel a lengyel zloty is hasonló gyengülést mutat.
Meddig gyengülhet a jen, mielőtt Japán közbelép?
A befektetők fél szemüket ma is a Japánból érkező híreken tartják, ahogyan találgatják, hogy Tokió hamarosan beavatkozhat-e a deviza gyengülésének megfékezésére. Satsuki Katayama japán pénzügyminiszter pénteken kijelentette: a kormány „semmilyen eszközt nem zár ki” a jen védelmében, beleértve akár az Egyesült Államokkal összehangolt intervenciót is. A nyilatkozat illeszkedik a héten tapasztalt kormányzati kommunikációs offenzívába, amely a jen idei, már mintegy 1 százalékos gyengülésének megállítását célozza.
A jen pénteken erősödött, részben annak hatására, hogy egy Reuters-jelentés szerint a jegybank egyes döntéshozói a vártnál korábbi kamatemelés lehetőségét is látják. Ennek ellenére az árfolyam továbbra is a lélektani határnak számító 160 jen/dollár szint közelében mozog, miután a héten 18 havi mélypontra esett, újraélesztve az intervencióról szóló találgatásokat. A gyengülést részben az okozza, hogy egy esetleges előrehozott választás nyomán a piacok erősebb felhatalmazást várnak Sanae Takaichi miniszterelnöktől a gazdaságélénkítés folytatására. Kérdéses ugyanakkor, hogy a hatóságok meddig tolerálják a jen esését, tekintettel arra, hogy az drágítja az energia-, élelmiszer- és alapanyag-importot, és szélesebb körű inflációs nyomást okozhat.
Nemzetközi áramlatok dönthetik el a forint sorsát
Az éjszakai órákban a 385 és 385,4 forint között járt az euró árfolyama, a dollár árfolyama 331,5 és 332 forint közt ingadozott. A dollárral szemben a héten enyhe gyengülést figyelhettünk meg, amire magyarázat lehet, hogy a befektetők a fokozódó geopolitikai feszültségek közepette a hagyományos menedékdeviza felé áramlanak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagy dollárerősödés rázta meg a devizapiacot, este tovább erősödött a forint
Csendesen indult csütörtök reggel a devizapiacokon, de a délután közzétett amerikai adatok kibilentették nyugalmi állapotából. Miközben a munkaerőpiac továbbra is a lassulás jeleit mutatja, a feldolgozóipar váratlanul egy nagyobbat ugrott. Egyelőre úgy látszik, hogy a dollár ereje az eurót is maga alá gyűri. Az esti órákban folytatódott a forint délelőtt is látott fokozatos erősödése.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
