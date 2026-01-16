  • Megjelenítés
Azonnal reagált a forint Trump szavaira!
Deviza

Azonnal reagált a forint Trump szavaira!

Portfolio
Miközben a világ még a meghökkentő venezuelai eseményeket sem emésztette meg, Donald Trump amerikai elnök már az iráni katonai beavatkozást mérlegeli, Grönland megszerzéséről beszél és újabb támadást indított a Fed elnöke ellen. A héten így a befektetők a geopolitikai feszültségekre figyelnek, illetve Japánra, ahol az a kérdés, hogy Tokió közbelép-e a jen gyengülésének megállítása érdekében. A friss amerikai ipari termelési adat eközben vegyes képet mutat: a termelés bővült, de a szerkezete a várakozásoktól jelentősen eltért. A forint az elmúlt 5 napban enyhe erősödést mutat az euróval szemben, míg a dollárnál éppen fordított jelenséget figyelhetünk meg, a mai napon pedig még nem találta meg az irányt.
Megosztás

Kilengések

Donald Trump amerikai elnök pénteken visszakozott, hogy az eddigi legesélyesebb aspiránsnak gondolt Kevin Hassettet jelölje a Federal Reserve élére. Ez pedig a devizapiacon is nagyobb mozgásokat okozott.

Az USD/HUF egészen 332.8-ig szúrt fel, mostanra azonban ismét 332 alatt mozog a jegyzés.

USDHUF_2026-01-16_18-01-38
Megosztás

Oldalazik a forint

A hazai devizapiacot nem különösebben rázták meg a világpolitikai feszültségek, csupán kisebb fel-le mozgásoknak lehetünk szemtanúi mindkét főbb devizával szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Kiderült az igazság az amerikai iparról: ez a szám mindenkit meglepett

Az amerikai ipar 2025 végén mérsékelt bővülést mutatott, miközben az ágazatok teljesítménye eltérő irányban mozgott. A Federal Reserve által most közölt adatok alapján a termelés lassan emelkedik, bár aggasztó, hogy ez főként az energiatermelésnek köszönhető, míg a kapacitások kihasználtsága továbbra is elmarad a hosszú távú átlagtól.

Tovább a cikkhez
Kiderült az igazság az amerikai iparról: ez a szám mindenkit meglepett
Megosztás

Idén tovább gyengülhet a dollár a legtöbb devizával szemben

A Bank of America elemzői szerint az idei évben gyengülhet a dollár a legtöbb devizával szemben, miközben a nagy jegybankok kamatpolitikája és a kockázatvállalási étvágy átrendezi a főbb valutapiaci trendeket.

Tovább a cikkhez
Idén tovább gyengülhet a dollár a legtöbb devizával szemben
Megosztás

Gyengül a dollár, csillapodnak a kedélyek

A dollár enyhe gyengülésnek indult az euróval szemben. Az elmúlt napok fokozott feszültsége után ma viszonylagos nyugalom uralkodik, jelenleg inkább az tűnik valószínűnek, hogy a közeljövőben Trump nem fog katonai beavatkozásba kezdeni Iránban. A kérdés azonban még egyáltalán nem tisztázott.

Bár úgy tűnik, hogy egyelőre csökkent az Egyesült Államok közel-keleti beavatkozásának valószínűségét, nem hiszem, hogy ezt teljesen kizárhatjuk

– mondta Michael Brown, a Pepperstone vezető kutatási stratégája a Reutersnek.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Az euró hátán visszaerősödött a forint

A hazai fizetőeszköz máris ledolgozta reggel óta felhalmozott gyengülését, 1 forintnyi visszapattanást láthattunk a főbb devizákkal szemben. Ezzel egyidőben az euró is enyhe erősödést mutatott a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Trump beleállt a Fed elnökébe – ha felszívja magát, egyszerre két főnöke lehet a dollár sorsát eldöntő intézménynek

A Trump-adminisztráció legújabb támadása a Federal Reserve ellen felerősítette azokat a várakozásokat, hogy Jerome Powell májusban lejáró elnöki mandátuma után is a Fed igazgatótanácsának tagja marad. Ha ez valóban megtörténne, akkor a világ legbefolyásosabb jegybankján belül rivális befolyási központ alakulhatna ki.

Tovább a cikkhez
Trump beleállt a Fed elnökébe – ha felszívja magát, egyszerre két főnöke lehet a dollár sorsát eldöntő intézménynek
Megosztás

Egyre többet fizetnek euróval a kínaiak

A kínai vállalatok tavaly jelentősen növelték az euró használatát a nemzetközi tranzakciókban. Az euróban bonyolított elszámolások értéke 22,8 százalékkal, 1,18 billió jüanra (mintegy 169 milliárd dollárra) emelkedett 2025-ben – derül ki az Állami Devizahivatal (SAFE) adataiból, valamint a Bloomberg számításaiból. Ilyen ütemű bővülésre 2010 óta nem volt példa.

Tovább a cikkhez
Egyre többet fizetnek euróval a kínaiak
Megosztás

Gyengül a forint

Kora reggel óta mintegy 80 fillérnyi gyengülést mutat a hazai valuta a főbb nemzetközi devizákkal szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró-dollár árfolyamban nem látunk nagy mozgásokat, így inkább régiós hatásról lehet szó, mivel a lengyel zloty is hasonló gyengülést mutat.

Megosztás

Meddig gyengülhet a jen, mielőtt Japán közbelép?

A befektetők fél szemüket ma is a Japánból érkező híreken tartják, ahogyan találgatják, hogy Tokió hamarosan beavatkozhat-e a deviza gyengülésének megfékezésére. Satsuki Katayama japán pénzügyminiszter pénteken kijelentette: a kormány „semmilyen eszközt nem zár ki” a jen védelmében, beleértve akár az Egyesült Államokkal összehangolt intervenciót is. A nyilatkozat illeszkedik a héten tapasztalt kormányzati kommunikációs offenzívába, amely a jen idei, már mintegy 1 százalékos gyengülésének megállítását célozza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jen pénteken erősödött, részben annak hatására, hogy egy Reuters-jelentés szerint a jegybank egyes döntéshozói a vártnál korábbi kamatemelés lehetőségét is látják. Ennek ellenére az árfolyam továbbra is a lélektani határnak számító 160 jen/dollár szint közelében mozog, miután a héten 18 havi mélypontra esett, újraélesztve az intervencióról szóló találgatásokat. A gyengülést részben az okozza, hogy egy esetleges előrehozott választás nyomán a piacok erősebb felhatalmazást várnak Sanae Takaichi miniszterelnöktől a gazdaságélénkítés folytatására. Kérdéses ugyanakkor, hogy a hatóságok meddig tolerálják a jen esését, tekintettel arra, hogy az drágítja az energia-, élelmiszer- és alapanyag-importot, és szélesebb körű inflációs nyomást okozhat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nemzetközi áramlatok dönthetik el a forint sorsát

Az éjszakai órákban a 385 és 385,4 forint között járt az euró árfolyama, a dollár árfolyama 331,5 és 332 forint közt ingadozott. A dollárral szemben a héten enyhe gyengülést figyelhettünk meg, amire magyarázat lehet, hogy a befektetők a fokozódó geopolitikai feszültségek közepette a hagyományos menedékdeviza felé áramlanak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Nagy dollárerősödés rázta meg a devizapiacot, este tovább erősödött a forint

Csendesen indult csütörtök reggel a devizapiacokon, de a délután közzétett amerikai adatok kibilentették nyugalmi állapotából. Miközben a munkaerőpiac továbbra is a lassulás jeleit mutatja, a feldolgozóipar váratlanul egy nagyobbat ugrott. Egyelőre úgy látszik, hogy a dollár ereje az eurót is maga alá gyűri. Az esti órákban folytatódott a forint délelőtt is látott fokozatos erősödése.

Tovább a cikkhez
Nagy dollárerősödés rázta meg a devizapiacot, este tovább erősödött a forint

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kimondta Moszkva: ez az ország Grönland jogos tulajdonosa
Trump nem Putyinban látja az ukrajnai béke fő akadályát, ukrán alakulatok estek egymásnak – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Nagy dollárerősödés rázta meg a devizapiacot, este tovább erősödött a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility