Közel 4 éves csúcsára erősödött a forint!

4 éves csúcs
A dollárral szemben 4 éves csúcsra erősödött ma este a forint, a 325 forintos szintet utoljára 2022 februárjában érte el a jegyzés. Részben a dollár trendszerű gyengülésének hatására az elmúlt egy évben a forint közel 19 százalékot erősödött a zöldhasúval szemben.
382 alatt
Az euróval szemben 0,6 százalékot erősödött ma a forint, így 381,8-nál jár jelenleg a jegyzés. Ezzel durván két egységnyire van a forint közel kétéves csúcsától.
Jó napja van a forintnak
Az esti órákban már nem látni jelentős mozgásokat a forint piacán, az euróval szemben 381,7-nél, a dollárral szemben pedig 325-nél jár a jegyzés.
382 alatt
Tovább erősödik a forint a vezető devizákkal szemben, az euró ellenében 381,7-nél jár a jegyzés, míg a dollárral szemben 325,2-nél jár a kurzus.
A 382-es szintet célozza a forint
Nem állt meg délután sem a forint árfolyama. Az euróval szembeni kurzusa a 382-as szint áttörését vette célba.
Legutóbb december 11-én volt ennyire erős a forint.
A feltörekvő devizák és befektetési eszközök erejét segíti az ismét feltámadó kockázati étvágy. A dollár gyengül, az euróval szembeni árfolyama az 1,1720-as szint fölé került.
Megjött Trump legújabb durva fenyegetése
Donald Trump "nagy megtorlást" helyezett kilátásba arra az esetre, ha az európai országok a grönlandi vámfenyegetésekre válaszul megválnának amerikai befektetéseiktől. Az amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórumon a Fox Business csatornának nyilatkozva jelentette ki, hogy ha Európa eladja amerikai eszközeit, az Egyesült Államok kemény válaszlépésekre készül.
Tart a forint ereje
Továbbra is a 383-as szint alatt járnak az EUR/HUF jegyzései.
Ilyen nincs: brutálisabb az amerikai növekedés, mint hittük
4,3%-ról 4,4%-ra revideálták a haramdik negyedéves amerikai növekedést. Eközben a vállalati profitok is nagyon szép ütemben emelkednek. Egyelőre minden afelé mutat, hogy az amerikai gazdaság szépen újragyorsult, így a korábbi recessziós félelmek és ezzel együtt a kamatcsökkentések is alaptalannak bizonyulnak.
Erősödik a forint
Megy tovább a forint árfolyama, az euróval szembeni jegyzések a 382,50-es szint alatt is megfordultak.
Legutóbb december 12-én volt ennyire erős a forint.
Megy tovább a forint
A 383-as szint alá is leszúrt a forint euróval szembeni árfolyama csütörtök dél környékén.
A forint nincs egyedül a régióban, a lengyel zloty is erőre kapott az euró ellenében.
A hazai fizetőeszköz azonban felülteljesíti egyelőre a lengyel devizát. A PLN/HUF kurzusa január 5-i szintjére ért, vagyis többhetes forintcsúcsról beszélünk.
Megnyugodhatnak a kötvénypiacok?
Tegnap nagy port kavart a japán kötvényhozamok felrobbanása. A 30 éves japán államkötvény egy nap alatt 40 bázispontot ugrott, ami még magyar szemmel is méretes mozgásnak tűnik. Az ok egyértelmű, a befektetők büntetni kezdték a japán vezetést a fiskális költekezés miatt.
Azóta viszont az amerikai és a japán vezetők is igyekeztek megnyugtatni a piacokat, de egyelőre kérdés mekkora sikerrel. Egyelőre a mai napon viszont esnek a japán kötvényhozamok.
Mi történik a dollárral?
A grönlandi helyzet óta nagyon megnőtt a dollár volatilitása. A Donald Trump amerikai elnök által okozott bizonytalanság megviseli a befektetőket, miközben az amerikai fundamentumok és politikai akarat sem az erősebb dollár irányába mutat, egy olyan helyzetben, amikor éppen egy 18 éves trendvonalon próbál egyensúlyozni a zöldhasú.
Szépen erősödik vissza a forint
A reggeli felszúrást követően már 384 alá erősödött vissza a forint árfolyama az euróval szemben.
384 fölé ugrott az árfolyam
A forint euróval szembeni árfolyama 384,50 fölé ugrott a reggeli órákban.
Akár csendes napunk is lehet
A mai makronaptár meglehetősen üres, az Egyesült Államokból 14:30-kor érkezik néhány közepes fontosságú adat (végleges GDP, segélykérelmek, PCE árindex), amúgy nagy piacmozgató jelentésekre nem számítunk. A grönlandi feszültség enyhült, ma ez a sztori nem feltétlenül bonyolódik tovább. A piac viszont továbbra is nyugtalan a japán helyzet miatt, a dollár-jen árfolyam ma reggel is felfelé vette az irányt.
Meg sem rezdül a forint a világ zűrzavaraira
Úgy tűnik, hogy a feltörekvő piaci devizák nem vesznek tudomást a nagy gazdaságok körüli zűrzavarokról. Bár a kötvénypiacok Japánban és az Egyesült Államokban is lázadoznak a gazdaságpolitika miatt, nem alakult ki olyan általános kockázatkerülő hangulat, aminek hagyományosan az egzotikusabb országok devizapiacai szoktak a vesztesei lenni. A forint-euró tegnap este még 384 alá is leszúrt, és ma is majdnem itt kezdi a napot.
Eközben az euró-dollár kurzus 1,17 alá süllyedt, bizonyára
nem függetlenül a Grönland körüli konfliktus enyhülésének hírétől.
