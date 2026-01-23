A háború kitörése óta nem történt ilyen - Mutatjuk, meddig erősödhet most a forint

Csütörtökön a forint a dollárral szemben egészen az ukrajnai háború kitörése óta nem látott szintre erősödött. Mindeközben olyan piaci folyamatok rajzolódnak ki a háttérben, amelyek érdemben eltérnek attól a mintázattól, amelyhez a befektetők a 2008-as pénzügyi válság óta hozzászokhattak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A Grönland körüli feszültségek, illetve a Federal Reserve függetlenségét érintő kijelentések olyan bizonytalanságot hoztak, amelyet a befektetők nem hagytak figyelmen kívül,

nagy gyengülésbe kezdett a dollár,

ez pedig új játékszabályokat hozott a piacokra.