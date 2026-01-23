  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

A háború kitörése óta nem történt ilyen - Mutatjuk, meddig erősödhet most a forint

Csütörtökön a forint a dollárral szemben egészen az ukrajnai háború kitörése óta nem látott szintre erősödött. Mindeközben olyan piaci folyamatok rajzolódnak ki a háttérben, amelyek érdemben eltérnek attól a mintázattól, amelyhez a befektetők a 2008-as pénzügyi válság óta hozzászokhattak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A Grönland körüli feszültségek, illetve a Federal Reserve függetlenségét érintő kijelentések olyan bizonytalanságot hoztak, amelyet a befektetők nem hagytak figyelmen kívül,

nagy gyengülésbe kezdett a dollár,

ez pedig új játékszabályokat hozott a piacokra.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility