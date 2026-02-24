  • Megjelenítés
Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most eldőlhet a forint sorsa
Portfolio
Az MNB kamatdöntő ülésére figyelnek ma a befektetők, a várakozások szerint ugyanis másfél év után megkezdődhet a kamatcsökkentési ciklus Magyarországon. Bár a piaci árazások már tükrözik a kamatok esetleges csökkentését, Varga Mihály mai sajtótájékoztatója és a hazai monetáris politika jövőbeli iránya fontos üzeneteket közvetíthet a devizapiacok számára is. A forint a napot a 379,0 - 379,5-ös sávban kezdi az euróval szemben, míg a dollár árfolyama 322,0 - 322,5 között mozog.
Erős kezdés után hirtelen gyengülni kezdett a napot a forint az euró és a dollár ellenében is: a közös európai fizetőeszköz árfolyama a reggeli 379,1-es szintről mostanra 379,5 környékére emelkedett, míg a dollár kurzusa minimális elmozdulás után a 322,2-es szint környékén mozog.

A mai nap legfontosabb eseménye az MNB kamatdöntő ülése lesz.

A befektetői várakozások azt mutatják, hogy szűk másfél év után megkezdődik a kamatcsökkentési ciklus,

annak lefolyásáról azonban fontos üzeneteket kaphatnak a piacok Varga Mihály délutáni sajtótájékoztatóján.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

