Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most eldőlhet a forint sorsa

Erős kezdés után hirtelen gyengülni kezdett a napot a forint az euró és a dollár ellenében is: a közös európai fizetőeszköz árfolyama a reggeli 379,1-es szintről mostanra 379,5 környékére emelkedett, míg a dollár kurzusa minimális elmozdulás után a 322,2-es szint környékén mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap legfontosabb eseménye az MNB kamatdöntő ülése lesz.

A befektetői várakozások azt mutatják, hogy szűk másfél év után megkezdődik a kamatcsökkentési ciklus,

annak lefolyásáról azonban fontos üzeneteket kaphatnak a piacok Varga Mihály délutáni sajtótájékoztatóján.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 23. Kell félteni a forintot a keddi kamatdöntéstől?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images