Csúcstámadás után – mit csinál a forint?
Portfolio
A keddi kamatcsökkentés ellenére kirobbanóan jó formában volt szerdán a forint; a mai nap kérdése, hogy sikerül-e fenntartani a lendületet. A nap folyamán több, devizapiacokat mozgató adat érkezik majd, és délelőtt az EKB elnöke is megszólal. A fejleményekről folyamatosan tudósítunk.
Erős maradt a forint a keddi kamatcsökkentés után is,

az euróval és a dollárral szemben is csúcsokat döntött tegnap a magyar deviza.

Ez némileg meglepő, hiszen egy lazítás a fizetőeszköz gyengülésének irányába szokott hatni. Az okok közt lehet Varga Mihály jegybankelnök szigorúbb kommunikációja, ami alapján egyáltalán nem biztos, hogy a kedd egy kamatcsökkentési ciklus nyitányát is jelzi.

Ma a devizapiacokra több fontos adat érkezése lehet hatással:

  • délelőtt uniós hangulatindexek adnak majd képet arról, hogy a vállalkozók hogyan látják a gazdaság helyzetét,
  • délután az Egyesült Államokból érkezik statisztika a munkanélküliségről.

Emellett az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde is beszédet mond ma.

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Sorra dönti a csúcsokat a forint
