Csúcstámadás után – mit csinál a forint?

Erős maradt a forint a keddi kamatcsökkentés után is,

az euróval és a dollárral szemben is csúcsokat döntött tegnap a magyar deviza.

Ez némileg meglepő, hiszen egy lazítás a fizetőeszköz gyengülésének irányába szokott hatni. Az okok közt lehet Varga Mihály jegybankelnök szigorúbb kommunikációja, ami alapján egyáltalán nem biztos, hogy a kedd egy kamatcsökkentési ciklus nyitányát is jelzi.

Ma a devizapiacokra több fontos adat érkezése lehet hatással:

délelőtt uniós hangulatindexek adnak majd képet arról, hogy a vállalkozók hogyan látják a gazdaság helyzetét,

délután az Egyesült Államokból érkezik statisztika a munkanélküliségről.

Emellett az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde is beszédet mond ma.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images