Estére satuba fogták a forintot

A kanadai dollár szerdán erősödött az amerikai dollárral szemben, mivel a közel-keleti konfliktus gyors lezárásába vetett bizalom miatt csökkent a zöldhasú menedékeszköz jellegének köszönhető kereslet.

A loonie 0,2 százalékkal erősödött, és 1,3650-es szinten jegyezték az amerikai dollárral szemben, miután a nap folyamán az 1,3645–1,3700-as sávban mozgott.

A befektetők jelenleg arra számítanak, hogy a Bank of Canada az idén változatlanul hagyja az irányadó kamatot a jelenlegi 2,25 százalékon. A Monex Europe középtávon az USD/CAD árfolyam csökkenésére számít, összhangban azzal, hogy a jegybank tartja a kamatszintet, miközben a nyersanyagpiaci fundamentumok kedvezőek maradnak Kanada számára.

A belföldi makrogazdasági adatok egyelőre gyengék: az S&P Global kanadai szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-indexe szerint a szolgáltatószektor februárban már a negyedik egymást követő hónapban zsugorodott, mivel a bizonytalan nemzetközi kereskedelmi környezet visszafogta az üzleti aktivitást és az új megrendeléseket. Emellett a kanadai munkatermelékenység 0,1 százalékkal csökkent a negyedik negyedévben.