Estére satuba fogták a forintot
Estére satuba fogták a forintot

Drámai mértékben gyengült kedden a forint. A hangulaton nem segített az sem, hogy a földgáz és olaj világpiaci ára meredeken emelkedett az elmúlt napokban, ami a globális gazdasági kilátásokat, tervezett kamatcsökkentéseket is megkérdőjelezi. Az elmúlt két nap tőzsdei reakciói alapján kijelenthető, hogy a forint az iráni háború egyik legnagyobb vesztese: a régióban is alulteljesít, kedden például mintegy 2 százalékkal esett, miközben a lengyel zloty 1,2 százalékos gyengülést mutatott, a cseh korona és a román lej pedig ennél is kisebb veszteséggel megúszta.
Újra erősödget a forint

Az amerikai piaczáráshoz közeledve még erőt talált a forint: az euróárfolyam már a 384,1-es szint közelébe jött le.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai dollár pedig újra benézett 330 alá.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
A kanadai dollár is szépen erősödött

A kanadai dollár szerdán erősödött az amerikai dollárral szemben, mivel a közel-keleti konfliktus gyors lezárásába vetett bizalom miatt csökkent a zöldhasú menedékeszköz jellegének köszönhető kereslet. 

A loonie 0,2 százalékkal erősödött, és 1,3650-es szinten jegyezték az amerikai dollárral szemben, miután a nap folyamán az 1,3645–1,3700-as sávban mozgott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A befektetők jelenleg arra számítanak, hogy a Bank of Canada az idén változatlanul hagyja az irányadó kamatot a jelenlegi 2,25 százalékon. A Monex Europe középtávon az USD/CAD árfolyam csökkenésére számít, összhangban azzal, hogy a jegybank tartja a kamatszintet, miközben a nyersanyagpiaci fundamentumok kedvezőek maradnak Kanada számára.

A belföldi makrogazdasági adatok egyelőre gyengék: az S&P Global kanadai szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-indexe szerint a szolgáltatószektor februárban már a negyedik egymást követő hónapban zsugorodott, mivel a bizonytalan nemzetközi kereskedelmi környezet visszafogta az üzleti aktivitást és az új megrendeléseket. Emellett a kanadai munkatermelékenység 0,1 százalékkal csökkent a negyedik negyedévben.

Mol–Janaf-vita: a horvátok viszonozták a magyar pofont, reagáltak az újabb vádakra

A Mol és szlovák leányvállalata, a Slovnaft versenyfelügyeleti panaszt tett az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál a horvát Janaf kőolajvezeték-üzemeltető ellen, mert szerintük az jogi kifogásokra hivatkozva akadályozza az orosz kőolaj tengeri fogadását és Magyarországra, illetve Szlovákiába történő továbbítását. A horvát hálózatüzemeltető viszont erősen visszaszólt a két országnak – szúrta ki a Telex.

Nincsenek nagy elmozdulások

Estére alábbhagyott a lendület a devizapiacokon: az EUR/HUF 1,163-1,164 között oldalazik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ez a kövültség pedig a forintnál is látszik: az euróval szemben az árfolyam órák óta 384,5 környékén mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárkurzus pedig 330,5 forintnál áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Elkezdett enyhén visszagyengülni a forint

Az esti órákban elfogyóban van a forint lendülete: miután késő délután 383,5 környékére jött le az árfolyam, mostanra már újra 384,75 forint kell fizetni egy euróért.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében is hasonló folyamatokat látunk, itt 330,85 fölé jött vissza a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Putyin kimondta: hamarosan leállítaná Európa és Magyarország teljes gázellátását

Vlagyimir Putyin orosz elnök arról beszélt, hogy Oroszország hamarosan teljesen leállíthatja az európai gázexportot, és más, ígéretesebb piacok felé fordulhat. Ez húsba vágóan érintené Magyarországot, amely egyedüli uniós tagállamként még a legnagyobb mértékben a Török Áramlat gázvezetéken érkező orosz gáztól függ.

Riasztó adatok érkeztek az Egyesült Államokból: tömegek kezdték el felélni a jövőjüket a mindennapi túlélésért

Rekordszámú amerikai munkavállaló nyúl hozzá nyugdíjmegtakarításaihoz súlyos pénzügyi vészhelyzetekre hivatkozva, miközben a számlák átlagos egyenlege szintén történelmi csúcsra emelkedett – ez a kettősség jól mutatja az amerikai dolgozók közötti egyre mélyülő anyagi szakadékot – írta a WSJ.

Most már hivatalos, hogy Trump kire cserélné Jerome Powell

Donald Trump amerikai elnök Kevin Warsh korábbi jegybanki kormányzót jelölte a Federal Reserve következő elnökének, a kinevezésről az amerikai szenátus dönt majd Kevin Warsh 2006 és 2011 között már tagja volt a Fed kormányzótanácsának, így jól ismert szereplő a jegybanki világban – számolt be a Reuters.

Bírja a forint

A forint egyelőre jól teljesít: már 3,5 egység felett erősödött az euróval szemben, az árfolyam így már 383,5 alá is benézett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárkurzusnál közel 4 egységnyit szépített a magyar deviza, most 329,5-nél mozog a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Van még tere a forint erősödésnek

A dollárral szembeni jegyzés jelenleg a 330,2-os szinten áll,

ami jelentős, majdnem 10 forintos erősödés

a 339 körüli, keddi lokális csúcsról.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euróval szemben hasonló mozgás látható: a forint a 391,5-ös szintig tartó gyengülés után erősödni tudott, és a jegyzés jelenleg a 384,2-nél tart.

A technika alapján az erősödés tovább folytatódhat,

a következő fontos és nagyobb támasz szintek 326-327 (dollár), valamint 380-381 (euró) körül alakulnak.

Így reagált a zloty

A lengyel kamatvágást követően mérsékelt erősödésbe kezdett a lengyel zloty az euróval szemben.

Míg a forint a régiós turbulenciában jelentősen gyengült, a zlotyi árfolyama a 4,3 feletti szintről egészen 4,26-ig süllyedt, ami a befektetői bizalom jele lehet a javuló inflációs kilátások miatt.

Ez a mozgás igazolni látszik a lengyel deviza relatív erejét, mivel a kamatcsökkentés hírére nem alakult ki eladási hullám.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Meglepő lépés: a piaci várakozásokkal szemben döntött a kamatokról a lengyel jegybank

A lengyel jegybank 25 bázisponttal, 3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatot az inflációs kilátások javulására hivatkozva. Ugyanakkor a közel-keleti konfliktust új kockázati tényezőként emelték ki, ami felülírhatja a későbbi terveket. A lépés meglepetésként érte a piacot, hiszen tartást áraztak a nagyobb elemzőházak.

Kiderült, mire készül Trump: már ezen a héten életbe lép az amerikai vámcsapás

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerda reggel a CNBC-nek adott interjújában megerősítette: az Egyesült Államok napokon belül bevezeti a Donald Trump által bejelentett, minden importtermékre vonatkozó 15%-os általános vámot.

Régiós gyengeség

A lenti grafikon egyértelműen megmutatja a forint gyengélkedését a regionális versenytársaival szemben.

Míg a hazai fizetőeszköz (fekete vonal) a keddi kereskedési napon drasztikus,

4% feletti gyengülést is mutatott az euróval szemben,

addig a zloty (zöld) és cseh korona (narancssárga) mozgása sokkal kiegyensúlyozottabb maradt.

Ez a különbség azt mutatja, hogy a lengyel és cseh deviza a fokozódó geopolitikai kockázatok és az iráni konfliktus okozta piaci turbulencia közepette is képes megőrizni relatív erejét, szemben a forinttal, amely

specifikus makrogazdasági félelmek és a Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság miatt sokkal intenzívebb eladási hullám alá került

- ha bővebben is érdekel a téma:

Kapcsolódó cikkünk

Miért pont a forintot bántják, amikor több ezer kilométerre süvítenek a rakéták?

Megjött a bejelentés: csütörtökön jön a Kormányinfó, ezek a témák lesznek terítéken

Március 5-én, csütörtökön délelőtt ismét kiáll a sajtó elé Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A várakozások szerint a tájékoztató középpontjában az eszkalálódó iráni konfliktus, az energiaellátás biztonsága és a forint keddi megingása áll majd.

Éledezik az euró

Bár az elmúlt napokban az euró jelentős nyomás alatt állt a dollárral szemben, a grafikonon látható friss mozgás már az éledezés jeleit mutatja: az árfolyam a hét közepi, 1,15 körüli lokális mélypontról egy határozott, fordulóval pattant vissza az 1,164-as szint fölé szerda délelőtt.

Ez a rövid távú momentum azt jelzi, hogy a vevők ezen a szinten már elég vonzónak találták a közös európai devizát a belépéshez, és bár a technikai kép alapján a korábbi meredek esés után ez még csak egy korrekciós szakasz,

de bizakodásra adhat okot a rövid távú további erősödésre.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Kimondták a szakértők: nem sok jó dolog vár a dollárra

A Reuters legfrissebb elemzői felmérése szerint az elmúlt napokban látott dollárerősödés csak átmeneti lehet: a megkérdezett devizastratégák többsége továbbra is az amerikai fizetőeszköz gyengülésére számít, miközben az amerikai–iráni konfliktus nyomán megugró olajárak a feltörekvő piaci devizákat különösen erősen sújtják.

MBH: az iráni háború a magyar munkahelyekre is negatívan hathat

Az iráni háború 2003 óta nem látott szintekre lökte a geopolitikai kockázatokat, a konfliktus elhúzódásának pedig a magyar munkahelyekre is negatív hatása lenne a cégekre nehezedő költségnyomáson keresztül. Igaz, a helyzetet még korai megítélni, ezért hatalmas benzinár-emelkedésről is elhamarkodott beszélni - hangzott el az MBH sajtótájékoztatóján. A bank szerint idén 2 százalék feletti növekedés lesz Magyarországon és a forint utóbbi hónapokban tapasztalható erősödésére az alapkamat is szolgáltathatott elég indokot. Annak, hogy a választások után milyen kormány alakul, valójában nem biztos, hogy akkora hatása lesz a gazdasági folyamatokra, mint sokan várják.

Erőre kapott

Figyelemreméltó fordulatot hozott a késő délelőtt: a magyar fizetőeszköz határozottan visszanyerte erejét a keddi gyengülési hullám után.

Az euró a 391 feletti szintekről

meredek eséssel tört be a 384-es zónába,

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben is jelentős,

a 330-as szintig erősödött a magyar deviza,

ami egy intenzív technikai korrekcióra utal a tegnapi gyengülést követően.

Érdemes azonban óvatosnak maradni: a forintnak tartósan ezen szintek alatt kellene maradnia ahhoz, hogy elfelejtsük a tegnapi napot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények,CFDD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egytraderr szívét. PortfolioTraderr

Mi befolyásolja a forint árfolyamát?

A forintot a magas kamatszint kihasználásán alapuló carry trade befektetések támogatták az elmúlt hónapokban. A carry trade befektetők azonban pozíciókat kezdtek el zárni ezen a héten a közel-keleti háború miatt – mondta Radványi László, a PwC Magyarország vezérigazgatója a vállalat 15. vezérigazgató-felmérésén. Megjegyezte, hogy a szénhidrogén-piac volatilitása miatt megjelentek az inflációs várakozások, az infláció elleni közdelem pedig alapvetően monetáris politikával történhet. „Egy kis, kitett gazdaság valutája elképesztő érzékenyen reagál az ilyen helyzetekre, ez mindig látszik a forint árfolyamán” – tette hozzá. „A carry traden alapuló erősebb árfolyam törékeny dolog. Ezt a törékenységet láttuk ezen a héten” – mutatott rá.

Erősödik tovább a forint

Délelőtt 385,7-ig kapaszkodott vissza a forint, ez már 0,4%-os erősödést jelent tegnaphoz képest. A dollár erősödése megállt az euróval szemben, illetve a földgázárak emelkedése is megtorpant, ma egyelőre stagnál a jegyzés, ezek segítik elsősorban a forintot. A régióban a lengyel zloty még nagyobbat, 0,6%-ot tudott erősödni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Nagyon birkózik a forint

Az elmúlt percekben megint erősödött a forint, így visszakorrigált 387 alá az euró árfolyama, amivel már erősebb a magyar deviza, mint kedd este. A dollár most 333 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Kiderült, miért nem menekülnek már globális válság idején oda a befektetők, ahová évtizedekig szoktak

A jen az iráni háború kitörése óta sem erősödött, sőt gyengült a dollárral szemben, ami a japán valuta korábbi menedékeszköz-szerepével való éles szakítást jelez - közölte a Financial Times. A háttérben a japán gazdaság szerkezeti átalakulása és a belpolitikai bizonytalanságok állnak.

A következő legfontosabb esemény: április 12.

A forint, és a hazai eszközök szempontjából is a következő meghatározó esemény az április 12-i parlamenti választás lesz. Éppen ezért következő, március 17-én esedékes, SZEMÉLYES befektetői klubunkon is azt járjuk körbe meghívott szakértőinkkel, hogy mi várható a választáson, és a lehetséges forgatókönyveknek milyen piaci hatásai, következményei lehetnek.

További részletes információk és jelentkezés IDE KATTINTVA!

A személyes klubrendezvényen résztvevő elemzők, szakértők:

signature klub-Magyarország-gazdaság-tőzsde-árfolyam-grafikon-BÉT-BUX-makrogazdaság-részvény-technikai-elemzés
Egyelőre oldalazik a forint, de látszik némi esély az erősödésre

A délelőtt nem látható számottevő elmozdulás - a tegnapi naphoz viszonyítva - a forint jegyzésében az euróval és dollárral szemben.

Az euró-forint keresztárfolyam 388,3 körül jár, ami 0,4 százalékos gyengülést jelent reggelhez képest. De a technikai oldalt megvizsgálva az látszik, hogy

az órás idősíkon egyre kisebb visszapattanások látszódnak a 377-378-as szintről, ami egyelőre a forint erejére utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben a forint árfolyam 335 környékén mozog, és hasonló technikai jelzést mutat, mint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Dél-Korea is megszenvedi a közel-keleti konfliktust

Az ázsiai devizapiacon

a dél-koreai von árfolyama áttörte az 1500-as szintet a dollárral szemben,

amire a 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta nem volt példa.

Dél-Korea a világ egyik legnagyobb energiaimportőre. Az ország kőolajszükségletének mintegy 70%-a a Közel-Keletről érkezik. Ezért az iráni konfliktus miatt Korea külkereskedelmi mérlege azonnal romlani kezdett: sokkal több dollárt kell kiadniuk ugyanannyi energiáért, ami természetes módon gyengíti a vont.

Emellett reggel meglepően rossz ipari termelés adat is jött Dél-Koreából, ami tovább rontototta a gazdasági kilátásokat.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan válságot szabadíthat el a közel-keleti háború, ami pár éve maga alá temette egész Európát és Magyarországot is

Irányváltás az euróövezetben: Inflációs nyomás és kamatemelési várakozások fűtik a hozamokat

Vegyesen alakultak az euróövezeti államkötvény-hozamok szerdán, miután a befektetők a hét eleji, a közel-keleti háború miatt felerősödő inflációs aggodalmak nyomán indult éles eladási hullám után kivárásra rendezkedtek be.

Tömegesen menekülnek Európa legnagyobb gazdaságából a munkavállalók – kiderült, mi áll a háttérben

Egy friss, a német munkaügyi minisztérium megbízásából készült tanulmány szerint az Európai Unióból érkező munkavállalók egyre kisebb része tervez hosszú távú letelepedést Németországban, ami komoly kérdéseket vet fel az ország krónikus munkaerőhiányának kezelése szempontjából - közölte az Euronews.

Kicsi erősödéssel indít a forint, 388 közelében az euró

Szerda reggel erősödni kezdett a forint a tegnapi masszív gyengülést követően.

Az euróval szembeni árfolyam 386,8 körül jár, így a jegyzés a 385-387 közötti sáv felső részében mozog. A dollárral szemben is hasonló mozgást látunk, a dollár-forint 333 közelében áll.

A nemzetközi devizapiacon közben enyhén korrigál az euró az amerikai devizával szemben, az euró-dollár keresztárfolyam 1,161 körül mozog, ami minimális elmozdulást jelent tegnaphoz képest.

A nap folyamán az iráni háború fejleményei és az amerikai devizapiaci mozgások maradhatnak a fő irányadók:

Kapcsolódó cikkünk

Dubaj és Bejrút támadás alatt, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, mikor lesz új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

