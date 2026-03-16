Este váltott ritmust a forint

A forint hétfőn jelentős erősödést mutatott a főbb devizákkal szemben. Az euró árfolyama 391 forint közelében alakul, ami mintegy 2,5 egységgel magasabb az előző kereskedési nap végi értéknél.. A közös európai fizetőeszköz nap közben viszonylag széles sávban mozgott: a jegyzések 389,2 és 394,2 forint között ingadoztak.

A dollár árfolyama eközben 340 forint közelében jár, ami körülbelül 4,6 forintos emelkedést jelent a legutóbbi nap végéhez képest. Az amerikai deviza napi mozgása 338,4 és 344,4 forint közötti tartományban alakult.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár veszített értékéből az euróval szemben, a keresztárfolyam 0,7 százalékos elmozdulással 1,15 körül alakul.