Este váltott ritmust a forint

Este kezdett be újra a forint
A forint erősödik tovább az olajellátással kapcsolatos pozitív hírekre, valamint a Hormuzi-szoros megtisztításáról szóló bejelentésekre: az euróárfolyam már csak 390-nél jár.
A dollár pedig napi csúcsa közelében 338,5-nél mozog.
Este is próbál visszaerősödni a forint
A forintárfolyam már 391,3 alá jött lett, miközben 5-kor még 392,3-nál járt.
A dollárkurzus már 340 forintnál mozog.
Úgy elkezdtek eladósodni az amerikaiak, mintha nem lenne holnap
Az amerikaiak hiteligénylési hajlandósága közel négyéves csúcsra ugrott februárban, miközben a hitelhez jutás is könnyebbé vált – derül ki a New York-i Fed legfrissebb felméréséből. A jegybank kamatdöntő bizottsága eközben az iráni háború okozta gazdasági bizonytalanság közepette ülésezik.
Jelentős volt eddig a forinterősödés
A forint hétfőn jelentős erősödést mutatott a főbb devizákkal szemben. Az euró árfolyama 391 forint közelében alakul, ami mintegy 2,5 egységgel magasabb az előző kereskedési nap végi értéknél.. A közös európai fizetőeszköz nap közben viszonylag széles sávban mozgott: a jegyzések 389,2 és 394,2 forint között ingadoztak.
A dollár árfolyama eközben 340 forint közelében jár, ami körülbelül 4,6 forintos emelkedést jelent a legutóbbi nap végéhez képest. Az amerikai deviza napi mozgása 338,4 és 344,4 forint közötti tartományban alakult.
A dollár veszített értékéből az euróval szemben, a keresztárfolyam 0,7 százalékos elmozdulással 1,15 körül alakul.
339 alatt a dollár
339 forint alá is benézett a forint a dollárral szemben.
Ez majdnem 6 egységnyi forinterősödés.
Vad pletyka terjed: példátlan módszerrel nyomhatja le az olajárakat az Egyesült Államok - Megszólalt a pénzügyminiszter
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hétfőn egyértelművé tette, hogy a kormányzat nem tervez beavatkozni a pénzügyi piacokon, sőt, még az is kétséges, hogy erre egyáltalán lenne-e jogköre - jelentette a Cnbc.
339-hez közelít a dollár
A dollár már 1,5 százalékkal (5 egység) gyengült a forinttal szemben és a 339-es szinthez közelít.
Jól jön a dollár gyengülése
Segít ma a forintnak az is, hogy a dollár gyengülésnek indult az euróval szemben, az 1,148 feletti keresztárfolyam már fél százalékkal haladja meg a péntek esti szintet.
Tovább húzzák a forintot
A hétfő déli órákra 390 alá kapaszkodott a forint az euróval szemben, ezzel
már 1,1%-os javulásban van a magyar deviza péntekhez képest.
A dollár jelenleg 339,4 forintba kerül, ami több mint másfél százalékkal alacsonyabb a hétvége előtti árfolyamnál.
390-nél jár az euró
A forint több mint 3 egységgel (0,8 százalék) erősödött az euróval szemben és közel került a 390-es szinthez.
A régiós devizákkal szemben is erősödik a forint
A cseh korona 16 forint körül jár, a lenygel zloty pedig 4,3 magasságában. Ez 0,3, illetve 0,2 százalékos forinterősödés.
Mi lesz most a dollárral?
A dollárindex hétfőn enyhén mérséklődött, és 100,27-es szintre csúszott vissza a pénteki tízhónapos csúcsról.
A zöldhasú a február végi amerikai, izraeli és iráni katonai műveletek óta folyamatosan erősödött a menedékeszközök iránti keresletnek köszönhetően. Ezzel párhuzamosan az olajimporttól függő gazdaságok devizái, mindenekelőtt az euró, nyomás alá kerültek.
Az amerikai tőzsdefelügyelet heti adatai szerint a piaci szereplők a konfliktus kezdete óta szinte teljesen felszámolták a dollár elleni short pozícióikat.
Az euró mindazonáltal felkapaszkodott a korábbi, hét és fél hónapos mélypontjáról, így 0,25 százalékos erősödést követően 1,1442 dolláron állt. A brit font eközben 0,23 százalékkal 1,3252 dollárra emelkedett.
Francesco Pesole, az ING devizastratégája szerint
a jegybanki ülések közelsége óvatosságra inti a piacot.
A dollár visszahúzódásához az is hozzájárulhatott, hogy Donald Trump amerikai elnök a hétvégén szövetségeseket keresett a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom biztosítására. A Wall Street Journal értesülései szerint Washington már ezen a héten bejelentheti, hogy több ország is csatlakozik a kereskedelmi hajók kíséréséhez.
Gyengül a dollár
A forint a dollárral szemben már majdnem 1 százalékot erősödött (3 egység), az árfolyama 341,5 körül jár.
391-392 között az euró
A forint az euróval szemben a 391-392-es sávban mozog délelőtt.
Kis korrekciót láthatunk
Kicsit erőre kapott a dollár és az euró a forinttal szemben a reggeli gyengülés után.
- Az euró árfolyama 392,5 körül jár,
- a dolláré 343,8-nál.
Több fontos adat is érkezett Kínából
Kínában gyorsult az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom éves növekedése februárban, miközben nőtt a munkanélküliség januárral összevetve a kínai statisztikai hivatal hétfői jelentése szerint.
Nagyot mozdult már reggel is a forint
Amíg a közel-keleti feszültség nem csillapodik érdemben, addig nagy valószínűséggel ez a kiszámíthatatlan mozgás is velünk marad.
A szakértők és a befektetők egyelőre csak találgatják, milyen hosszabb távú gazdasági következményei lehetnek a konfliktusnak. Ahogy telik az idő, egyre kevésbé tűnik valószínűnek, hogy gyorsan lezárulnak a harcok, és a világgazdaság komolyabb hatások nélkül átvészeli a helyzetet.
Hétfőn az amerikai ipari termelés legfrissebb adatai érkeznek, míg idehaza reggel az MNB a havi fizetési mérleg alakulását, valamint a tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó pénzforgalmi ábrakészletet publikálja.
A forint már a hét elején erősödéssel indította a kereskedést:
az euró jegyzése 391 forintig süllyedt, miközben a dollár árfolyama 342 forint körül alakult. Az előző kereskedési nap végén még az euró 393,4, a dollár pedig 344,6 forint körül járt.
Az euró-dollár keresztárfolyam 1,143 körül jár, enyhe euróerősödéssel.
