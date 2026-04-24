Megtáltosodott a forint

Kamatot csökkentett az orosz jegybank
Az orosz jegybank pénteken 50 bázisponttal, 15,0 százalékról 14,5 százalékra csökkentette az irányadó kamatot, összhangban a piaci várakozásokkal - írja az MTI.
Előző kamatdöntő ülésén, március 20-án az orosz jegybank ugyancsak az elemzői várakozásoknak megfelelően, szintén 50 bázispontos kamatvágásról határozott. Ez volt sorban a nyolcadik kamatcsökkentés tavaly június óta.
A jegybank pénteki kamatdöntését követően közzétett közleménye szerint a belföldi kereslet dinamikája nagyjából összhangban volt a gazdaság áru- és szolgáltatáskínálatának növelésére való képességével. Az árnövekedés mértéke azonban még nem csökkent. Továbbra is jelentős a bizonytalanság a külső környezettel és a fiskális politika paramétereivel kapcsolatban.
Ugrott egyet a forint
A reggeli erősödés majd a korrekció után a forint az euróval szemben a 365-ös szintig ment, míg a dollár árfolyama 312-ig ugrott.
Ez 1,4, illetve 2 egységnyi erősödés.
Emögött részben az állhat, hogy Donald Trump kijelentette: meghosszabbították a libanoni–izraeli fegyverszünetet, miközben „örökös” megállapodásra törekszik Teheránnal
A választás óta nem láttunk ilyen gyenge forintot
Az euró 367-368 között, a dollár 314-315 között mozog.
A választás óta nem volt ilyen gyenge a forint, ez azonban nagyrészt a közel-keleti eseményeknek tudható be.
Gyengülni kezdett a forint
A kezdeti erősödés után a forint gyengülésbe fordult, az euróval szemben 367 fölé emelkedett az árfolyama.
A dollárért már több mint 314 forintot kell fizetni.
2020 májusa óta nem jött ilyen rossz hír Németországból
A német üzleti hangulat a vártnál is nagyobb mértékben romlott áprilisban. Ennek hátterében az áll, hogy az iráni háború negatív hatásai egyre inkább begyűrűznek Európa legnagyobb gazdaságába.
Kicsit korrigált a forint
A forint 366 fölé korrigált az euróval szemben. Most a tegnap esti árfolyama környékén mozog.
Bemondták az elemzők: jöhet a 350-es euró-árfolyam
Magyarország még a parlamenti választások után két héttel is a közép-kelet-európai régió fókuszában maradt. A piac egyértelműen optimista a forinttal kapcsolatban, és a befektetők minden gyengülést gyorsan vételi alkalomként használnak fel. A következő időszak legfontosabb eseménye a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése lesz, amelyet májusban az új kormány hivatalos megalakulása követ.
Erősödik a forint
366-ig erősödött a forint az euróval szemben reggel, ez majd nem egy egységet jelent.
A választások előtt nagyot ugrott a külföldön dolgozó magyarok száma
Az elmúlt időszak romlása után stabilizálódott a magyar munkaerőpiac az idei első negyedévben. A foglalkoztatás csökkenése megállt, a munkanélküliség kissé csökkent, ugyanakkor nagyot ugrott az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok száma.
Enyhe erősödéssel indít a forint pénteken
Az elmúlt napokban az euró–forint árfolyam jellemzően a 360–365 közötti tartományban ingadozott, miközben rövid távon inkább oldalazó mozgás volt megfigyelhető, kisebb korrekciókkal megszakítva.
A piaci hangulatot egyrészt a választások utáni bizalom támasztja, ugyanakkor a közel-keleti fejlemények miatt bizonytalan nemzetközi környezet is hat rá, amelyen keresztül a dollár árfolyamának változása gyorsan megjelenik a forint piacán.
A pénteki kereskedés elején az euró jegyzése 366 forint felett alakul, míg a dollár árfolyama 313–314 forint között mozog.
A nap eleji folyamatok alapján a forint enyhén erősödni tudott a vezető devizákkal szemben.
A hét utolsó munkanapján a Központi Statisztikai Hivatal publikálja egyetlen adatát: péntek reggel jelenik meg a márciusi munkanélküliségi ráta. Ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Bank közzéteszi a tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó lakásárindexét. A nap során további két hangulatmutató is érkezik: délelőtt a német IFO-index, majd délután a University of Michigan fogyasztói bizalmi mutatója.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Forint: gyengülni kezdett az olajár ugrásra
Az elmúlt napokban az euró-forint kurzus nagyjából a 360–365-ös sávban mozgott, miközben a rövid távú irány inkább oldalazó, időnként kisebb korrekciókkal. A hangulatot egyszerre tartja fenn a választások utáni bizalom és árnyalja a közel-keleti fejleményekre érzékeny nemzetközi környezet, amelyen keresztül a dollár mozgása gyorsan átgyűrűzik a forint piacára is. A csütörtöki napot végül gyengüléssel fejezheti be a magyar deviza: az euró 366, míg a dollár 313 körül zárhat.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Karácsony Gergely megszólalt Vitézy Dávid miniszteri kinevezéséről
A főpolgármester gratulált a megbízáshoz.
Súlyos figyelmezetést kaptak a rolleresek és a segédmotoros kerékpárral közlekedők
Riasztó hanyagság figyelhető meg a körükben.
Viharos széllel tör be a hidegfront Magyarországra
A kirándulást érdemes szombatra időzíteni.
Ritka felvétel bukkant elő: eddig nem látott taktikával lendült akcióba az ukránok legendás An-28-asa
Nagy segítség az orosz drónok ellen.
Vitézy Dávid bejelentette, mivel kezdi a munkát
Sok a tennivalója.
Váratlan fordulat: kiszáll a Porsche a Bugattiból
45 százalékos részeseédst ad el.
Bejelentett két új minisztert Magyar Péter
Megvan, ki teheti rendbe a MÁV-ot.
Rekordmagasságban a lakásárak: Egy év alatt közel negyedével drágultak az ingatlanok Magyarországon
Az MNB friss adatai szerint a magyarországi lakásárak 2025 utolsó negyedévében közel negyedével magasabbak voltak, mint egy évvel korábban - ez az egyik legmagasabb éves növekedési ütem az
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Megint jön az orosz olaj Magyarországra – De korai még fellélegezni
Megjavították a Barátság kőolajvezetéket.
Új szintre lépett az invázió Magyarországon: a legtöbb ember nem is tud róla
Vezetjük biológiai inváziós világranglistát.
