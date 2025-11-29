Botrány az USA-ban - Donald Trump tömegesen semmisítené meg Joe Biden döntéseit

Donald Trump bejelentette, hogy
minden olyan Joe Biden által aláírt dokumentumot, főként végrehajtói rendeleteket, semmissé nyilvánít, amelyeket szerinte autopen készülék segítségével írtak alá.
Trump azt állította, hogy Biden ténylegesen nem vett részt ezek kiadásában, ezért azok szerinte jogilag hatálytalanok. Trump azzal érvel, hogy az autopen használata illegális volt, mivel Biden nem adta meg a jóváhagyást, és ha azt állítja, hogy részt vett a folyamatban, akkor perjury váddal kell szembenéznie. Trump hozzátette, hogy
Biden elnöksége alatt a dokumentumok mintegy 92 százalékát így írták alá,
bár ezt semmilyen tényadat nem támasztja alá.
Biden korábban határozottan visszautasította az állításokat, mondván, hogy minden érdemi döntést ő hozott meg, beleértve a kegyelmeket, a rendeleteket és a jogszabályok jóváhagyását. Biden szerint a vádak nevetségesek és teljes mértékben alaptalanok. A republikánus képviselők egy része ugyanakkor kongresszusi vizsgálatot követelt az autopen használata miatt, de a jelentésük nem szolgált konkrét bizonyítékokkal arra, hogy Biden tudta nélkül írtak volna alá dokumentumokat.
A jogi szakértők felidézték, hogy az autopen használata korábbi elnökök idején is megszokott volt. A George W. Bush kormánya alatti Igazságügyi Minisztérium 2005-ben kimondta, hogy az elnök törvényesen használhatja az autopent jogszabályok aláírására. A történelemben még korábban is előfordult, hogy elnökök személyes jelenlét nélkül hagytak jóvá kegyelmeket vagy rendeleteket, mivel az alkotmány nem ír elő konkrét aláírási formát.
Trump saját bevallása szerint ő maga is használta az autopent, bár szerinte csak jelentéktelen dokumentumokhoz. Mostani döntésével azonban Biden elnöki cselekedeteinek jelentős részét próbálja érvényteleníteni. Trump már elnöksége második beiktatása után több tucat Biden rendeletet visszavont, majd továbbiakra is sor került a tavasz folyamán. A mostani lépés azonban új szintre emeli a vitát, mert az autopen használatának legitimitását próbálja megkérdőjelezni annak ellenére, hogy hosszú ideje bevett gyakorlat.
Címlapkép forrása: Pete Marovich/Getty Images
Orbán Viktor: Ukrajna legyen pufferország, elkerülhetetlen a területvesztés
Ezek a béke feltételei.
Botrány az USA-ban - Donald Trump tömegesen semmisítené meg Joe Biden döntéseit
Az elnök szerint a korábbi rendeletek érvénytelenek.
Elcsúszott a gyógyszerkassza, beavatkozik a kormány
Milliárdok mozdultak meg a költségvetésben.
Súlyos magyarországi szabálytalanságok és bizottsági hibák miatt vár fellépést az Európai Számvevőszék
Az uniós auditorok szerint nagy veszélyben vannak az EU-pénzek.
Vasárnap hajnalban mínusz hét fok is lehet
Ónos szitálás is kialakulhat.
Veszélyes baktérium miatt azonnali visszahívás az Aldinál
Baj lehet az egyik népszerű termékkel.
Csapdába lavírozhatja magát a boltokban a kormány, de van kiút
Mi lesz, ha velünk marad az árrésstop?
Globális káosz a repülésben - Kényszerjavításra küldték az Airbus legfontosabb géptípusát
Járattörlések, menetrendmódosítások világszerte.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszaka
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!