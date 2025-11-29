Botrány az USA-ban - Donald Trump tömegesen semmisítené meg Joe Biden döntéseit

Donald Trump bejelentette, hogy érvényteleníti az összes olyan Biden elnöki döntést és végrehajtói rendeletet, amelyet szerinte autopen eszközzel írtak alá. A lépés jogi és politikai vihart váltott ki, miközben többszáz rendelet sorsát kérdőjelezi meg, annak ellenére, hogy korábbi kormányok és a hivatalos jogi állásfoglalások szerint az autopen használata törvényes elnöki gyakorlat.

Donald Trump bejelentette, hogy

minden olyan Joe Biden által aláírt dokumentumot, főként végrehajtói rendeleteket, semmissé nyilvánít, amelyeket szerinte autopen készülék segítségével írtak alá.

Trump azt állította, hogy Biden ténylegesen nem vett részt ezek kiadásában, ezért azok szerinte jogilag hatálytalanok. Trump azzal érvel, hogy az autopen használata illegális volt, mivel Biden nem adta meg a jóváhagyást, és ha azt állítja, hogy részt vett a folyamatban, akkor perjury váddal kell szembenéznie. Trump hozzátette, hogy

Biden elnöksége alatt a dokumentumok mintegy 92 százalékát így írták alá,

bár ezt semmilyen tényadat nem támasztja alá.

Biden korábban határozottan visszautasította az állításokat, mondván, hogy minden érdemi döntést ő hozott meg, beleértve a kegyelmeket, a rendeleteket és a jogszabályok jóváhagyását. Biden szerint a vádak nevetségesek és teljes mértékben alaptalanok. A republikánus képviselők egy része ugyanakkor kongresszusi vizsgálatot követelt az autopen használata miatt, de a jelentésük nem szolgált konkrét bizonyítékokkal arra, hogy Biden tudta nélkül írtak volna alá dokumentumokat.

A jogi szakértők felidézték, hogy az autopen használata korábbi elnökök idején is megszokott volt. A George W. Bush kormánya alatti Igazságügyi Minisztérium 2005-ben kimondta, hogy az elnök törvényesen használhatja az autopent jogszabályok aláírására. A történelemben még korábban is előfordult, hogy elnökök személyes jelenlét nélkül hagytak jóvá kegyelmeket vagy rendeleteket, mivel az alkotmány nem ír elő konkrét aláírási formát.

Trump saját bevallása szerint ő maga is használta az autopent, bár szerinte csak jelentéktelen dokumentumokhoz. Mostani döntésével azonban Biden elnöki cselekedeteinek jelentős részét próbálja érvényteleníteni. Trump már elnöksége második beiktatása után több tucat Biden rendeletet visszavont, majd továbbiakra is sor került a tavasz folyamán. A mostani lépés azonban új szintre emeli a vitát, mert az autopen használatának legitimitását próbálja megkérdőjelezni annak ellenére, hogy hosszú ideje bevett gyakorlat.

Címlapkép forrása: Pete Marovich/Getty Images