Andrew Gregory, a McDonald's globális franchise, fejlesztési és kiszállítási részlegének vezető alelnöke hétfőn kiadott feljegyzésében közölte, hogy 2026. január 1-től a vállalat továbbfejleszti globális franchise-szabványait. Az új rendszer célja, hogy minden étterem következetes és megbízható értéket nyújtson a teljes vásárlói élmény során.

A franchise-szabványok azok az irányelvek, amelyek meghatározzák, hogyan kell a McDonald's üzemeltetőknek vezetniük éttermeiket. A szabályok folyamatos megszegése büntetéseket vonhat maga után, például

nem nyithatnak új éttermet, vagy akár a franchise-szerződés megszüntetését is eredményezheti.

A McDonald's éttermek mintegy 95%-át franchise-partnerek üzemeltetik világszerte, akik maguk határozzák meg az árakat, külső árazási tanácsadók segítségével. Az új szabvány szerint a vállalat "holisztikusan értékeli" majd az árazási döntéseket abból a szempontból, hogy mennyire kínálnak értéket a fogyasztóknak.

A változtatás azt követően történik, hogy Joe Erlinger, a McDonald's amerikai elnöke a múlt hónapban arra kérte a tulajdonosokat, hogy továbbra is helyezzenek hangsúlyt a lánc értékajánlataira.

Több mint egy éve a McDonald's arról számol be, hogy az alacsony jövedelmű fogyasztók kevesebbet költenek és ritkábban látogatják az éttermeket. A vendégek visszacsábítása érdekében úgynevezett értékmenüket vezetett be az Egyesült Államokban és más kulcsfontosságú piacokon, mint Franciaország és Németország.

Az erőfeszítések eddig kifizetődtek, a vállalat megfordította a forgalomcsökkenést.

A McDonald's a franchise-szabványok frissítése mellett olyan eszközökbe is beruházott, amelyek segítik a franchise-partnereket annak meghatározásában, hogyan kezeljék az értékajánlatokat a helyi piacokon. Mason Smoot, a McDonald's USA éttermi vezetője egy külön feljegyzésben közölte, hogy bár a tulajdonosok továbbra is maguk határozzák meg áraikat, a vállalat megerősítette az egyéni felelősséget az értékközpontú vezetés terén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images