Andrew Gregory, a McDonald's globális franchise, fejlesztési és kiszállítási részlegének vezető alelnöke hétfőn kiadott feljegyzésében közölte, hogy 2026. január 1-től a vállalat továbbfejleszti globális franchise-szabványait. Az új rendszer célja, hogy minden étterem következetes és megbízható értéket nyújtson a teljes vásárlói élmény során.
A franchise-szabványok azok az irányelvek, amelyek meghatározzák, hogyan kell a McDonald's üzemeltetőknek vezetniük éttermeiket. A szabályok folyamatos megszegése büntetéseket vonhat maga után, például
nem nyithatnak új éttermet, vagy akár a franchise-szerződés megszüntetését is eredményezheti.
A McDonald's éttermek mintegy 95%-át franchise-partnerek üzemeltetik világszerte, akik maguk határozzák meg az árakat, külső árazási tanácsadók segítségével. Az új szabvány szerint a vállalat "holisztikusan értékeli" majd az árazási döntéseket abból a szempontból, hogy mennyire kínálnak értéket a fogyasztóknak.
A változtatás azt követően történik, hogy Joe Erlinger, a McDonald's amerikai elnöke a múlt hónapban arra kérte a tulajdonosokat, hogy továbbra is helyezzenek hangsúlyt a lánc értékajánlataira.
Több mint egy éve a McDonald's arról számol be, hogy az alacsony jövedelmű fogyasztók kevesebbet költenek és ritkábban látogatják az éttermeket. A vendégek visszacsábítása érdekében úgynevezett értékmenüket vezetett be az Egyesült Államokban és más kulcsfontosságú piacokon, mint Franciaország és Németország.
Az erőfeszítések eddig kifizetődtek, a vállalat megfordította a forgalomcsökkenést.
A McDonald's a franchise-szabványok frissítése mellett olyan eszközökbe is beruházott, amelyek segítik a franchise-partnereket annak meghatározásában, hogyan kezeljék az értékajánlatokat a helyi piacokon. Mason Smoot, a McDonald's USA éttermi vezetője egy külön feljegyzésben közölte, hogy bár a tulajdonosok továbbra is maguk határozzák meg áraikat, a vállalat megerősítette az egyéni felelősséget az értékközpontú vezetés terén.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elhunyt Horváth Béla, a magyar biztosítási szakma nagy alakja
Négy biztosító alapításánál is vezető szerepet vállalt.
Új év, új szabályozás – újabb területen fújt visszavonulót a Facebook
A Meta úgy döntött, túl nagy falat lenne szembeszállni a brüsszeli szabályozásokkal.
Szexista a LinkedIn algoritmusa? Megdöbbentő eredményekre jutottak a nők
Férfinak kell tettetni magunkat, hogy észrevegyenek a LinkedInen?
Visszaszólt az európai csúcstestület elnöke: elképesztő port kavart Trump stratégiája
Más Brüsszel és Washington víziója.
Itt a fordulat a gigaüzletben: ellenséges felvásárlás jöhet
Bonyolódik az ügy.
Úgy felgyorsult az orosz előretörés, hogy Ukrajnának is lépnie kellett: nagy változások jönnek a hadseregben
Olekszandt Szirkszkij főparancsnok vázolta az intézkedéseket.
Nagyot esett a magyar napenergia-termelés, elszállt az áramimport
Visszaüt az egyoldalú forrásfejlesztés.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!