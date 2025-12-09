  • Megjelenítés
Bemondta Trump favoritja: lehetne tovább vágni a kamatokat
Portfolio
Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója és a Federal Reserve elnöki posztjának legesélyesebb jelöltje a Wall Street Journal CEO Council rendezvényén azt mondta: továbbra is jelentős mozgástér van újabb kamatcsökkentésekre, bár az infláció gyorsulása ezt könnyen felülírhatja.

Hassett szerint a kilencvenes évekhez hasonlóan most is egy rendkívül átalakító korszak küszöbén állhat a világgazdaság. Úgy véli,

a mesterséges intelligencia érdemben felgyorsíthatja a növekedést anélkül, hogy túlfűtené a gazdaságot.

Arra a kérdésre, mit tenne, ha Donald Trump elnök kamatcsökkentést várna el tőle, miközben ő ezt nem tartaná indokoltnak, Hassett egyértelmű választ adott. Ha az infláció 2,5 százalékról 4 százalékra emelkedne, akkor szerinte nem lenne lehetőség további kamatcsökkentésre. Ilyen helyzetben a saját szakmai megítélését követné, amelyben állítása szerint az elnök is megbízik.

Trump hétfőn a Politico című lapnak nyilatkozva jelezte, hogy az azonnali kamatcsökkentés támogatását alapfeltételnek tekinti az új Fed-elnök kiválasztásakor.

A 2000 dolláros állampolgári juttatás inflációs hatásai kapcsán Hassett a Reuters beszámolója szerint úgy vélekedett, hogy a vámok és az adócsökkentések hozzájárultak az amerikai költségvetési hiány mérsékléséhez, így szerinte maradt tér további élénkítő lépésekre.

A tanácsadó elmondta, hogy kifejezetten jó kapcsolatot ápol Jerome Powell jelenlegi Fed-elnökkel, Philip Jefferson alelnököt pedig még a kilencvenes évek elejéről ismeri, amikor mindketten a Columbia Egyetemen oktattak.

