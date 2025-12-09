Hassett szerint a kilencvenes évekhez hasonlóan most is egy rendkívül átalakító korszak küszöbén állhat a világgazdaság. Úgy véli,
a mesterséges intelligencia érdemben felgyorsíthatja a növekedést anélkül, hogy túlfűtené a gazdaságot.
Arra a kérdésre, mit tenne, ha Donald Trump elnök kamatcsökkentést várna el tőle, miközben ő ezt nem tartaná indokoltnak, Hassett egyértelmű választ adott. Ha az infláció 2,5 százalékról 4 százalékra emelkedne, akkor szerinte nem lenne lehetőség további kamatcsökkentésre. Ilyen helyzetben a saját szakmai megítélését követné, amelyben állítása szerint az elnök is megbízik.
Trump hétfőn a Politico című lapnak nyilatkozva jelezte, hogy az azonnali kamatcsökkentés támogatását alapfeltételnek tekinti az új Fed-elnök kiválasztásakor.
A 2000 dolláros állampolgári juttatás inflációs hatásai kapcsán Hassett a Reuters beszámolója szerint úgy vélekedett, hogy a vámok és az adócsökkentések hozzájárultak az amerikai költségvetési hiány mérsékléséhez, így szerinte maradt tér további élénkítő lépésekre.
A tanácsadó elmondta, hogy kifejezetten jó kapcsolatot ápol Jerome Powell jelenlegi Fed-elnökkel, Philip Jefferson alelnököt pedig még a kilencvenes évek elejéről ismeri, amikor mindketten a Columbia Egyetemen oktattak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bemondta Trump favoritja: lehetne tovább vágni a kamatokat
Az amerikai elnök is üzent.
Rómában járt Zelenszkij: sejtelmes nyilatkozatot tett
Egy új energetikai csomagról.
Orbán Viktor belengette, vadonatúj támogatásra készül a kormány
A lakosságot célozzák meg.
Itt a 2026-os szuperlista: hatalmas hozamot várnak a profik ennél a 3 részvénynél
80 százalékos hozampotenciállal rendelkező részvényt is találni a listán.
Súlyos ára lehet a békének: veszélybe kerülhet Európa jövője
Nemzedékeken átívelő kockázatról beszélnek.
Megjött Kína váratlan lépése az Nvidia ellen
Trump döntésére reagáltak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek
Gyakorlati, hasznos, érthető
Lezuhant a legendás szovjet óriás: nincs túlélő
Megszólalt a vizsgáló bizottság.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
8 éve nem látott szinten a hitelkártya-tartozás
159,6 milliárd forint tartozása volt a magyaroknak a hitelkártyájukon októberben. Nyolc éve nem volt ilyen mértékű ez a tartozás hazánkban. A hitelkártya azonban nem mindig "rossz tartozás".
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
GPS-ektől sportórákig - a Garmin újratervezésének története
A Garmin története tankönyvi példája annak, hogyan omlik össze egy egytermékes üzleti modell - és hogyan lehet mégis újraépíteni egy vállalatot. Volt idő, amikor a Garmin neve egyet jelentet
Meghosszabbított határidők a Technológia Plusz hitelprogramoknál
Marad a 0% kamat, több idő a döntésre.
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!