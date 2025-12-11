Brüsszel áldását adta Lengyelország első atomenergia-projektjére

Lengyelország 2024 szeptemberében értesítette a Bizottságot arról a tervéről, hogy támogatja a Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) nevű, teljes egészében állami tulajdonban lévő vállalatot egy új atomerőmű megépítésében és üzemeltetésében Lubiatowo-Kopalino településen.

A projekt

három új atomreaktorból áll majd, reaktoronként 1250 megawattos teljesítménnyel.

A beruházás teljes, névértéken számított tőkeköltségét mintegy 42 milliárd euróra, azaz körülbelül 178 milliárd zlotyra becsülik.

A támogatási csomag több elemből áll össze:

Lengyelország közvetlen ártámogatást kíván nyújtani a megtermelt energiára egy kétirányú különbözeti szerződés (CfD) formájában, amely 40 éven keresztül biztosít stabil bevételt az erőmű számára . A szerződés szerint a lengyel állam fizet a PEJ-nek, ha az árampiaci árak az előre meghatározott szintek alá esnek. Amennyiben a piaci árak meghaladják ezt a bázisárat, a PEJ fizeti meg a különbözetet az államnak.

A kedvezményezett emellett tőkeinjekciót kap, amely a projekt költségeinek körülbelül 30 százalékát fedezi.

kap, amely a projekt költségeinek körülbelül 30 százalékát fedezi. Ezen felül az állam a PEJ által a beruházás finanszírozására felvett adósság 100 százalékára garanciát vállal.

A vizsgálat és az eredménye

A Bizottság 2024 decemberében hivatalos vizsgálatot indított a lengyel atomerőmű-projekt támogatási csomagjával kapcsolatban. A vizsgálat a támogatás megfelelőségére és arányosságára, a villamosenergia-piac esetleges torzulásaira, valamint az uniós joggal való összhangra összpontosított.A vizsgálat során érdekelt harmadik felektől érkezett észrevételek széles körben támogatták a projektet, és kiemelték annak stratégiai jelentőségét Lengyelország hosszú távú energiabiztonsága és dekarbonizációs céljai szempontjából.

A mélyreható vizsgálat eredményeként Lengyelország módosította a támogatási csomag kulcselemeit a Bizottság aggályainak kezelése érdekében. A cél az volt, hogy a támogatás megfelelő és arányos legyen, valamint ne torzítsa indokolatlanul a belső piacon folyó versenyt. Ennek érdekében az ország több jelentős kiigazítást vállalt.

A közvetlen ártámogatás időtartamát lerövidítették: a különbözeti szerződés futamideje 60 évről a már említett 40 évre csökkent. A díjazási formulát úgy alakították át, hogy a PEJ-nek erős ösztönzői legyenek az erőmű hatékony üzemeltetésére és a piaci jelzésekre való reagálásra. Az új rendszerben az erőművet elsősorban a villamosenergia-termelési rendelkezésre állás alapján díjazzák, nem pedig a tényleges termelés szerint. Ez segít korlátozni a piaci torzulásokat, elkerülni a megújuló energiatermelés kiszorítását, és így hatékonyabb, alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-rendszert támogat.

A bázisárat a projekt finanszírozási hiányához igazítják. Lengyelország a különbözeti szerződés bázisárát diszkontált pénzáramlási modell segítségével határozza meg, amely figyelembe veszi a tőkeinjekciót és az állami garanciákat is. A pénzügyi modell biztosítja, hogy a PEJ a piaci befektetők által hasonló projektek esetében elvárt megtérülési rátának megfelelő hozamot érjen el.

A túlkompenzáció megelőzése érdekében Lengyelország külön ellenőrzési mechanizmust vezet be. Ennek alapján a piaci megtérülési ráta eléréséhez szükséges szintet meghaladó többletnyereséget meg kell osztani a lengyel állammal. Ez a mechanizmus az erőmű teljes üzemeltetési időszakában érvényes. Lengyelország emellett rendszeresen felülvizsgálja a bázisár meghatározásához használt költségparamétereket, hogy a projekt tőke- és üzemeltetési költségeivel kapcsolatos bizonytalanságok ne eredményezzenek túlkompenzációt.

A piaci koncentrációval kapcsolatos kockázatok mérséklése és annak megakadályozása érdekében, hogy a támogatás indokolatlanul a fogyasztókra háruljon át, Lengyelország szigorú feltételeket vállalt a villamosenergia-kereskedelemre vonatkozóan. Az erőmű éves villamosenergia-termelésének legalább 70 százalékát a nyílt tőzsdén kell értékesíteni – ideértve a másnapi, a napon belüli és a határidős piacokat – az erőmű teljes élettartama alatt. A fennmaradó mennyiség objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes feltételek mellett lefolytatott aukciók útján értékesíthető. Lengyelország azt is vállalta, hogy a PEJ jogilag és funkcionálisan független lesz a lengyel villamosenergia-piac többi nagy szereplőjétől.

Mindezek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy

a lengyel intézkedés összhangban áll az uniós állami támogatási szabályokkal, és megépülhet az erőmű.

