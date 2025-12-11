  • Megjelenítés
Brüsszel áldását adta Lengyelország első atomenergia-projektjére
Gazdaság

Brüsszel áldását adta Lengyelország első atomenergia-projektjére

Portfolio
Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban jóváhagyta Lengyelország első atomerőművének építését és üzemeltetését támogató csomagot, amely kulcsszerepet játszik az ország villamosenergia-termelésének dekarbonizációs stratégiájában. A legfeljebb 3750 megawatt kapacitású létesítmény a tervek szerint a 2030-as évek második felében kezdheti meg működését - közölte az Európai Bizottság.

Lengyelország 2024 szeptemberében értesítette a Bizottságot arról a tervéről, hogy támogatja a Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) nevű, teljes egészében állami tulajdonban lévő vállalatot egy új atomerőmű megépítésében és üzemeltetésében Lubiatowo-Kopalino településen.

A projekt

három új atomreaktorból áll majd, reaktoronként 1250 megawattos teljesítménnyel.

A beruházás teljes, névértéken számított tőkeköltségét mintegy 42 milliárd euróra, azaz körülbelül 178 milliárd zlotyra becsülik.

Még több Gazdaság

Vendégmunkások helyett rájuk is lehetne számítani – Fontos hazai munkaerő-tartalék kiaknázására indult egy új kezdeményezés

Nem kegyelmez a NAV: szórják a milliós bírságokat, jövőre pedig még keményebb szabályozás jön

Megszólalt a hitelminősítő: Magyarország a választások után sem kerül ki a költségvetési gödörből

A támogatási csomag több elemből áll össze:

  • Lengyelország közvetlen ártámogatást kíván nyújtani a megtermelt energiára egy kétirányú különbözeti szerződés (CfD) formájában, amely 40 éven keresztül biztosít stabil bevételt az erőmű számára. A szerződés szerint a lengyel állam fizet a PEJ-nek, ha az árampiaci árak az előre meghatározott szintek alá esnek. Amennyiben a piaci árak meghaladják ezt a bázisárat, a PEJ fizeti meg a különbözetet az államnak.
  • A kedvezményezett emellett tőkeinjekciót kap, amely a projekt költségeinek körülbelül 30 százalékát fedezi.
  • Ezen felül az állam a PEJ által a beruházás finanszírozására felvett adósság 100 százalékára garanciát vállal.

A vizsgálat és az eredménye

A Bizottság 2024 decemberében hivatalos vizsgálatot indított a lengyel atomerőmű-projekt támogatási csomagjával kapcsolatban. A vizsgálat a támogatás megfelelőségére és arányosságára, a villamosenergia-piac esetleges torzulásaira, valamint az uniós joggal való összhangra összpontosított.A vizsgálat során érdekelt harmadik felektől érkezett észrevételek széles körben támogatták a projektet, és kiemelték annak stratégiai jelentőségét Lengyelország hosszú távú energiabiztonsága és dekarbonizációs céljai szempontjából.

A mélyreható vizsgálat eredményeként Lengyelország módosította a támogatási csomag kulcselemeit a Bizottság aggályainak kezelése érdekében. A cél az volt, hogy a támogatás megfelelő és arányos legyen, valamint ne torzítsa indokolatlanul a belső piacon folyó versenyt. Ennek érdekében az ország több jelentős kiigazítást vállalt.

A közvetlen ártámogatás időtartamát lerövidítették: a különbözeti szerződés futamideje 60 évről a már említett 40 évre csökkent. A díjazási formulát úgy alakították át, hogy a PEJ-nek erős ösztönzői legyenek az erőmű hatékony üzemeltetésére és a piaci jelzésekre való reagálásra. Az új rendszerben az erőművet elsősorban a villamosenergia-termelési rendelkezésre állás alapján díjazzák, nem pedig a tényleges termelés szerint. Ez segít korlátozni a piaci torzulásokat, elkerülni a megújuló energiatermelés kiszorítását, és így hatékonyabb, alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-rendszert támogat.

A bázisárat a projekt finanszírozási hiányához igazítják. Lengyelország a különbözeti szerződés bázisárát diszkontált pénzáramlási modell segítségével határozza meg, amely figyelembe veszi a tőkeinjekciót és az állami garanciákat is. A pénzügyi modell biztosítja, hogy a PEJ a piaci befektetők által hasonló projektek esetében elvárt megtérülési rátának megfelelő hozamot érjen el.

A túlkompenzáció megelőzése érdekében Lengyelország külön ellenőrzési mechanizmust vezet be. Ennek alapján a piaci megtérülési ráta eléréséhez szükséges szintet meghaladó többletnyereséget meg kell osztani a lengyel állammal. Ez a mechanizmus az erőmű teljes üzemeltetési időszakában érvényes. Lengyelország emellett rendszeresen felülvizsgálja a bázisár meghatározásához használt költségparamétereket, hogy a projekt tőke- és üzemeltetési költségeivel kapcsolatos bizonytalanságok ne eredményezzenek túlkompenzációt.

A piaci koncentrációval kapcsolatos kockázatok mérséklése és annak megakadályozása érdekében, hogy a támogatás indokolatlanul a fogyasztókra háruljon át, Lengyelország szigorú feltételeket vállalt a villamosenergia-kereskedelemre vonatkozóan. Az erőmű éves villamosenergia-termelésének legalább 70 százalékát a nyílt tőzsdén kell értékesíteni – ideértve a másnapi, a napon belüli és a határidős piacokat – az erőmű teljes élettartama alatt. A fennmaradó mennyiség objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes feltételek mellett lefolytatott aukciók útján értékesíthető. Lengyelország azt is vállalta, hogy a PEJ jogilag és funkcionálisan független lesz a lengyel villamosenergia-piac többi nagy szereplőjétől.

Mindezek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy

a lengyel intézkedés összhangban áll az uniós állami támogatási szabályokkal, és megépülhet az erőmű.

Kapcsolódó cikkünk

Lengyelország 180 fokos fordulata, amit Brüsszel pénzzel is megtámogat

Felfedték az első lengyel atomerőmű átadásának céldátumát

Lengyel-japán megállapodás jöhet az atomenergia terén

Nagyon nyomulnak a dél-koreaiak az uniós atomerőmű projektekben

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Kamatot vágott a Fed, lendületet kaptak az amerikai tőzsdék
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Történelmi csapásra készül Európa: olyan gazdasági bombát robbanthatnak az USA-ra, ami megrengeti a világgazdaságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility