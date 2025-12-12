Hullámvasúton a magyar építőipar

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Folytatja cikkcakkos pályáját az építőipar: októberben a termelés volumene 1,9%-kal elmaradt az előző havitól, viszont 9,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A rendelési mutatók javultak.

A havi alapú 1,9%-os visszaesés és az éves bázison számolt 9,7%-os növekedés szélsőségesnek tűnhet, valójában azonban egyik index sem fejezi ki jól az építőipar helyzetét.

Mint a fenti ábrán látszik, az ágazat hónapról hónapra rendkívül ingadozó termelési volument produkál, ezért az, hogy milyen bázison mérjük a legfrissebb teljesítményt, egészen eltérő mutatókat eredményezhet. Az ágazat negyedik éve egy csökkenő trendsávban mozog, de ez a sáv olyan széles, hogy ebben akár több hónapig tartó növekedés, vagy éppen a trendnél sokkal gyorsabb esés is előfordul.

A magas éves alapú növekedés egyik fő magyarázata, hogy tavaly az év második fele kifejezetten gyenge volt. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy az elmúlt bő fél évben a termelés a trendsáv felső részében tartózkodott (az augusztust leszámítva), vagyis bele lehet látni egy javulást az ágazati képbe. Ez az októberi havi alapú visszaeséssel együtt is igaz.

Ugyanakkor a növekedési jelek finoman szólva sem egyenletesek, erre jó példa a rendelésállományok ellentétes alakulása.

Az építőipari vállalkozások október végi szerződésállományának volumene ugyanis úgy haladta meg 49,9%-kal a 2024. októberit, hogy ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 10,6%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 85,7%-kal nagyobb volt. Előbbi inkább a magánszektor konjunktúrájára reflektál (lakás, iroda, logisztika, gyárak stb.), utóbbi főleg állami infrastrukturális fejlesztéseket (közút, vasút) takar.

E kettősségnek az egyik oka a magánszektor továbbra is gyenge aktivitása. A másik a 2022 második fele óta tartó állami fogyókúra miatt kialakult alacsony bázis, aminek a fényében a választás előtt hagyományosan felpörgő átadási láz már erős keresletet generál. Nagy kérdés, hogy a kiköltekező költségvetés vajon 2026 második felére milyen keresletet támaszt majd ugyanezen a fronton.

A hullámvasúthoz hasonló mozgást leíró építőipar az idén éves átlagban két év zsugorodás után növekedési fog felmutatni. Ugyanakkor az ágazat jövője inkább csak a választásokig látszik megnyugtatónak.

Rövid távon viszont kedvező fejlemény, hogy 2025 utolsó negyedévében az építőipar hozzájárulása a GDP-növekedéshez várhatóan pozitív lesz. Negyedéves alapon azért, mert a harmadik negyedévi átlagos teljesítményt nagyon lehúzza a "lyukas" augusztus, éves alapon pedig az általánosabb bázishatás lesz erős.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

