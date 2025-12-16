  • Megjelenítés
Újabb és újabb orosz diszkontok nyílnak Magyarországon
Újabb és újabb orosz diszkontok nyílnak Magyarországon

Orosz hátterű diszkont kiskereskedők folytatják terjeszkedésüket Kelet-Európában, kihasználva a fogyasztók alacsony árak iránti igényét. A Basket Plus nemrég nyitotta meg első magyarországi üzletét, míg a Fix Price Group 2026 elejére tervezi szerbiai piacra lépését - írta az ESM kiskereskedelmi szakportál.

Az orosz Mere diszkontlánc hosszas késlekedés után végül Basket Plus néven lépett be a magyar piacra. Az első üzlet nemrég nyílt meg Budapest XVIII. kerületében, a Besence utcában.

A Basket Plus a Mere jól ismert üzleti modelljét követi: minimalista, raktárszerű környezet, kevés alkalmazottal, ahol a termékeket közvetlenül raklapokon és ládákban kínálják. Ez a megközelítés jelentősen csökkenti a működési költségeket, lehetővé téve, hogy árai becslések szerint

20-30%-kal alacsonyabbak legyenek olyan versenytársakénál, mint az Aldi és a Lidl.

A kínálat főként kevésbé ismert európai márkákból, nagyobb kiszerelésű termékekből és folyamatosan változó alkalmi árucikkekből áll, nem pedig népszerű gyártói márkákból. A Basket Plus hét napon át üzemel, és aktívan keresi az új helyszíneket Magyarországon, különösen érdeklődnek a Debrecen-Miskolc-Nyíregyháza háromszög és Nyugat-Magyarország iránt.

Szerbia is fókuszban

Eközben egy másik orosz diszkontóriás, a Fix Price Group a szerbiai piacra készül belépni. A vállalat bejelentette, hogy 2026 első negyedévében nyitja meg első szerbiai üzleteit az Interfax és a TASS orosz hírügynökségek szerint.

Bár a konkrét helyszíneket még nem hozták nyilvánosságra, a Fix Price már irodát nyitott és regionális csapatot állított fel Szerbiában a piacra lépés támogatására. Ez a lépés a Fix Price folyamatos növekedési stratégiájának része, amely jelenleg világszerte 7700 üzlettel rendelkezik, összesen több mint 1,66 millió négyzetméternyi kiskereskedelmi területen.

Míg jelenlétének többsége Oroszországban található, nemzetközi kiskereskedelmi területe gyorsan bővül, jelenleg körülbelül 191 500 négyzetmétert tesz ki. A Mere, amely 2020-ban lépett be a szerb piacra, jelenleg mintegy 80 üzletet működtet az országban, és hálózatát 100 üzletre tervezi bővíteni.

Címlapkép forrása: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

