Újabb és újabb orosz diszkontok nyílnak Magyarországon

Az orosz Mere diszkontlánc hosszas késlekedés után végül Basket Plus néven lépett be a magyar piacra. Az első üzlet nemrég nyílt meg Budapest XVIII. kerületében, a Besence utcában.
A Basket Plus a Mere jól ismert üzleti modelljét követi: minimalista, raktárszerű környezet, kevés alkalmazottal, ahol a termékeket közvetlenül raklapokon és ládákban kínálják. Ez a megközelítés jelentősen csökkenti a működési költségeket, lehetővé téve, hogy árai becslések szerint
20-30%-kal alacsonyabbak legyenek olyan versenytársakénál, mint az Aldi és a Lidl.
A kínálat főként kevésbé ismert európai márkákból, nagyobb kiszerelésű termékekből és folyamatosan változó alkalmi árucikkekből áll, nem pedig népszerű gyártói márkákból. A Basket Plus hét napon át üzemel, és aktívan keresi az új helyszíneket Magyarországon, különösen érdeklődnek a Debrecen-Miskolc-Nyíregyháza háromszög és Nyugat-Magyarország iránt.
Szerbia is fókuszban
Eközben egy másik orosz diszkontóriás, a Fix Price Group a szerbiai piacra készül belépni. A vállalat bejelentette, hogy 2026 első negyedévében nyitja meg első szerbiai üzleteit az Interfax és a TASS orosz hírügynökségek szerint.
Bár a konkrét helyszíneket még nem hozták nyilvánosságra, a Fix Price már irodát nyitott és regionális csapatot állított fel Szerbiában a piacra lépés támogatására. Ez a lépés a Fix Price folyamatos növekedési stratégiájának része, amely jelenleg világszerte 7700 üzlettel rendelkezik, összesen több mint 1,66 millió négyzetméternyi kiskereskedelmi területen.
Míg jelenlétének többsége Oroszországban található, nemzetközi kiskereskedelmi területe gyorsan bővül, jelenleg körülbelül 191 500 négyzetmétert tesz ki. A Mere, amely 2020-ban lépett be a szerb piacra, jelenleg mintegy 80 üzletet működtet az országban, és hálózatát 100 üzletre tervezi bővíteni.
Címlapkép forrása: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images
Bankot alapít a PayPal
Minő véletlen: PayPal Bank lesz a neve.
Otthon Start: két újabb lakásfejlesztést nyilvánít kiemelt beruházássá a kormány
Az egyik Budapest XIII., a másik a XVIII. kerületében található.
Megszületett a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában
Területi engedmények csak biztonsági garanciákért cserébe.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Amerikai tisztviselők: olyan garanciákat kaphat Ukrajna, mintha a NATO tagja lenne
Tagság nélkül is vonatkozna az 5-ös cikkely a megtámadott országra.
Bod Péter Ákos: Magyarország újra elköveti az eredendő bűnt?
A Corvinus professzorának cikke.
Trump: "Sosem volt még ilyen közel a béke!"
Még az európai vezetőket is megdicsérte az amerikai elnök.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson. Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.