Végső visszaszámlálás indult a fővárosban: napok kérdése, hogy elkerülik-e a pénzügyi összeomlást

Az elmúlt időszakban több különféle nyilatkozat született arról, hogy mi lenne a feltétele annak, hogy Budapest elkerülje a fizetésképtelenséget. Lapunk most kiderítette, hogy ehhez továbbra is szükséges lenne a decemberi szolidaritási hozzájárulás fővárostól való levonásának elkerülése. Ha ez nem sikerül, senki sem tudja, mi következik majd januárban.

Az elmúlt időszakban Karácsony Gergely főpolgármester többször is megkongatta a vészharangot, mivel Budapest vészesen közel sodródott ahhoz, hogy jövőre fizetésképtelenné váljon. Egész pontosan arról van szó, hogy ha az év végén nem sikerül nullán zárni a főváros számláját, akkor jövőre nem nyílik meg a hitelkeret, amiből a kifizetéseket intéznék, például az önkormányzati dolgozók januári bérfizetését. (Azóta kiderült, hogy bérfizetés mindenképpen lesz, akár úgy, hogy tudja ezt teljesíteni a főváros, akár úgy, hogy a kormány lép fel az ügyben. A többi kötelezettség sorsa azonban bizonytalan.)

A különböző nyilatkozatok alapján nem volt teljesen világos, hogy mi lenne szükséges a fizetésképtelen helyzet elkerüléséhez. Ezzel kapcsolatban a főpolgármester még november végén Orbán Viktornak címzett levelében az alábbiakról írt:

A kormány tartozik Budapestnek 12 milliárd forinttal, amivel hozzájárul a közösségi közlekedés működtetéséhez. Ez az összeg azért jár a fővárosnak, mivel a tömegközlekedés biztosítása törvényileg előírt, kötelező feladat az önkormányzat számára, ezért az állam hozzájárul a költségekhez. Emellett a kormány további 8,8 milliárd forinttal tartozik amiatt, hogy a főváros trolikat szerzett be, aminek egy részét az államnak kellett volna fizetnie, ezt viszont Budapest megelőlegezte. Azt kérte, hogy ezeket az összegeket fizesse ki a kormány.

A főpolgármester azt is kérte, hogy a szolidaritási hozzájárulás 6-6 milliárdos novemberi és decemberi részleteit a folyamatban lévő peres eljárásokra figyelemmel ne vonják le.

Később azonban például az ATV-nek már úgy fogalmazott, hogy "várjuk, hogy ez a forrás megérkezzen. Ha valóban a kormány kiegyenlíti az összes olyan tartozását, amivel tartozik a Fővárosi Önkormányzatnak, akkor sokkal közelebb kerülünk ahhoz, hogy tudjuk zárni az év végét. Valószínűleg további intézkedéseket is kell majd tennünk, de ezek nélkül biztosan nem tudjuk lezárni az évet, ha ezek a pénzek megérkeznek, akkor nagy valószínűséggel igen". Ekkor tehát már nem beszélt a szolidaritási hozzájárulásokról.

Az ellentmondás feloldása érdekében utánajártunk, hogy a jelenlegi kilátások szerint minek kellene teljesülnie ahhoz, hogy Budapest is ünnepelni tudja a Szilvesztert és likviditási nehézségek nélkül induljon az újéve.

Mi a helyzet a 21 milliárdnyi tartozással?

Az utóbbi hetekben a közösségi közlekedés kormányzati támogatásáról és a trolibeszerzéssel kapcsolatos tartozásról is elmondta több kormánypolitikus, hogy azokat kifizetik Budapestnek még idén. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy "mindent ami a fővárosnak jár, azt ki fogunk fizetni", emellett Szentkirályi Alexandra kiposztolta, hogy "az év végéig a főváros 12+8,8 milliárdot kap a kormánytól". Sőt, Gulyás Gergely azt mondta, a 12 milliárd átutalása csak azért nem történt meg, mert ehhez az szükséges, hogy Karácsony aláírja az erről szóló szerződést, ami október vége óta ott van az asztalán.

A főpolgármester ezután elvitte az aláírt szerződést az ezzel foglalkozó minisztériumnak – igaz, némileg módosítva azt.

Kiss Ambrus budapesti főigazgató azt a tájékoztatást adta az ügyről lapunknak, hogy a kormánynak mindössze egy technikai ügyben volt kérése a szerződés kapcsán, így bíznak abban, hogy ez a pénz megérkezik.

Mindezek alapján megalapozottan lehet számítani arra, hogy nem ezeken az összegeken múlik majd a főváros fizetőképességének megőrzése.

És a másik 12 milliárd?

A főpolgármester szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos kéréséről a kormányzat álláspontja az, hogy azt nem teljesíthetik, hiszen a fővárosnak törvény szerinti fizetési kötelezettsége van. Ezt még ha szeretnék sem tudják már utólagosan átírni. Ennek megfelelően az első 6 milliárdos részlet beszedése már megtörtént. Az így már leemelt összeg miatti problémákat valószínűleg különféle időnyerő módszerekkel igyekszik kiküszöbölni a főváros. Karácsony Gergely korábban például elmondta, hogy naponta tartanak értekezleteket, amin átnézik a számlákat, és eldöntik, hogy "mit lehet még halasztani, mi az ami fontos, mi az, ami nélkülözhető".

A decemberi inkasszót azonban még nem hajtotta végre az Államkincstár.

Kiss Ambrus tájékoztatása alapján ennek az elkerülése továbbra is feltétele a likviditás megőrzésének.

A fizetés kikényszerítését jogtechnikai úton igyekeznek majd elkerülni. Budapest már korábban is élt ilyen eszközzel: nyáron azonnali jogvédelmet kért az államkincstári beszedések ellen. Akkor elsőfokon ezt megítélte nekik a bíróság, másodfokon azonban már megalapozatlannak találták a kérést. Nem tudni, hogy most is erről lenne-e szó, vagy valamilyen más megoldásról.

Most akkor lesz "csőd"?

Összességében tehát Budapest vezetői még mindig nem dőlhetnek hátra. Ha esetleg mégsem érkezik meg a 21 milliárd a kormánytól záros határidőn belül, vagy a decemberi inkasszó is megtörténik, akkor senki sem tudja, hogy mi vár a városra 2026-ban.

A következő napok ebből a szempontból tehát meghatározóak lesznek, így érdemes lesz nyomon követni, hogy az eddig elhangzott ígéretekből mi valósul meg és hogy ez miként csapódik le a főváros számláján.

